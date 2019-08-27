 Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Председатель профильного Комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

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