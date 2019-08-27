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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) избирательный закон (177) Парубий (2001)

 Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Председатель профильного Комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий

Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками 01
Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144876
 
 
 Топ комментарии
 
Все пять лет Зеленский мешал Раде принять этот закон

Вот же агент мафии
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не выдумывай.
зе в тот период отрабатывай корпоративы на москве
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Мафія тільки помираючи змогла підписати відкриті списки! Тепер вони не потрібні, бо на наступні 5 років буде воєнний стан!
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5 років банда порошенка годувала лайном український нарід, обіцяла провести 60 реформ на 300 сторінок друкованого тексту! Розумні люди і 5 років тому дивились на шоблу порошенка як на ідіотів і вони виявились ще більшими ідіотами! І де 60 реформ на 300 сторінок? Жодної реформи вдалої не провели бо грошей не було навіть на одну реформу! Нарешті панування ідіотів та крадіїв порошенка-яценюка закінчується і починається відповідальність за вкрадені гроші та пограбовану Україну, за просрані 5 років війни, за мародерство та бездарне командування!
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Я так понимаю времена порохоботов в минстеце уходят и их место занимают другие такие же умственно одаренные?Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 4216
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порохоботів неможливо замінити ніким, бо таких примітивних дописувачів вже не лишилось в Україні, всіх підтягнув до себе порошенко!
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взагалі-то ще існували бото-блондинки Поплавського...
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Тільки безпринципний негідник може
виправдовувати очевидне зло і на біле
казати чорне. В парашенка можуть бути лише такі шанувальники !
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- Можно, можно. Сумасшедшему все можно. ©
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Точно, і Грицик буде гарцювати на білому коні...
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ти певен ? ці пройдисвіти, що зараз такі самі, тільки зелені
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угу....
Пора всем в окопы.... - я тоже хочу как устать от войны, так же как 73% ушлепков...
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Тебе на улицу не страшно выходить? Там же 73% ушлепков. Может спакуешь чемоданы и на родину, на Рассею поедишь?
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«Воєнний стан», це буде пріквел «Сватів»?
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Все пять лет Зеленский мешал Раде принять этот закон

Вот же агент мафии
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не выдумывай.
зе в тот период отрабатывай корпоративы на москве
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Зачем петикам фотки? У них методички. Это удобнее.
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ну и логика у петекантропов - Зе мешал Раде тем, что "отрабатывал корпоративы в москве." Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 7721
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гойкомитич, ты бы за своей логикой последил
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Конкретно есть что сказать или общие фразы для сокрытия тупости?
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У своїй передвиборній програмі
Барига пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками"....Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли
за старою, пропорційно-мажоритарною системою. Необхідні зміни
до законодавства так і не були прийняті парламентом, і протистояння
кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом для численних скандалів і фальсифікацій!!!
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ручку расписывал, а заодно как обычно насовал туда то, что не принимали. Всё равно никто тот талмуд не читал.
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Будет новый издбирательный кодекс все равно
Ну он нужен
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слово "избирательный" учился выговаривать...
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Бо Зээээляя не підписував! През має 15 днів, щоб підписати, якшо він це не зробить, без пояснення причин, то це, після виконання певних процедур має право зробити голова ВР. От Парубій, виконавши всі формальності це і зробив.
Ви думаєте чому Зє!біли так з відкриттям сесії поспішали? А щоб місяць від дня прийняття закону не сплав!
Але організаційно не встигли.
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какой месяц...считай- все 2.... Богдан придумал СЕКРЕТНОЕ!!!!! ветирование Закона Президентом???!!! Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 4663 не ДЕБИЛЬЕ ПОЛНОЕ.. Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 4568 также в части Избирательнго Кодекса решили в "еврейские жмурки" поиграть Закон есть и как бы нет..... Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 7686 есть но Зедебил и есть дебил как бы Богдан пальцы не растопыривал все одно есть процедура и есть отметки в Раде когда вышло каким номером к кому какой документ его наименование так вот с Рады он Избирательный Кодекс ушел в Офис Президента АП со всеми реквизитами сроки в течении которых Зебобик.... а не Богдан обязан был или подписать или ветировать открыто и вернуть с замчаниями в Раду...а понос от Богдана мол есть Секретное ветирование Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 4663 дал оснвоания задуматься а не вавка ли у Богдана в головке... решили полный игнор включать придурков и кретинов а какой кодекс вы о чем.. включали дурачков не вышло по Конституции и иным законам Парубий после все й этой замутиловки имеет право!!! подписать Закон Кодекс и ввести его в действие как прописано в самом Кодексе Законе или отдельно..если такое не прописано в нормативном акте... Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 1072
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Парубий - отрыжка умирающего режима
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😁😁😁 вбросы о том что Зе агент кремля не прокатили, теперь он агент Моссада? 😂😂😂

Соя жжёт 🔥😁👍🏻
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ну почему же Моссада сразу....
Просто еврейской мафии...
Было же подробное расследование Схем в Тель-Авиве....
Впрочем Моссад тоже в деле наверное...
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тьфу на вас еще раз...у попа была собака
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Багато псів у ПОПа було і є але скоро вже не буде

https://www.youtube.com/watch?v=VcbwRNkOk28
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Зачем вы тратите своё время на комментарии тут, ведь могли бы уже Нобелевскую премию получать 😁👍🏻
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Расскажешь это Вал цману с Гройсманом, а также Фротману-Цегельскому.
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Miko R 798886a8 - да кто же спорит...

Но Зе согласитесь это самый большой успех...
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явище Зе породив сам петя своїм мародерством і знущанням над людьми ! це ж як треба було знущатися над людьми щоб обрали собі президента-коміка ? на що він розраховував, що українці мазохісти ?
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не нравится вам, фрау, идея открытых списков?
С чего вдруг?"
"Хорошей" власти, скрывать от своего народа в закрытых списках, вроде, нечего...
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Идея открытых списков мне нравится

Мне это наперсточничество не нравится
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и в чем же оно?
Черным же по белому написано:сегодня подписал глава профильного комитета, сегодня же и глава ВР.
Никакого флешмоба, все законно.
У "плохой" власти списки были закрытыми, у "хорошей" теперь-открытые.
Что не так?
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это только мне одному мониторы на картинке напоминают садовые ножницы?
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Набігли боти з ботоферми зєєєлі Зє!Люді і засрали все безглуздими коментарями.
А мета приховати той факт що Зєєєля не підписав закон без пояснення причин, і це змушений був зробити голова ВР!
Слідкуйте за руками! Зє!боти на роботі!
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Петебот, не трынди. Закон с открытыми списками примет новая ВР, а не петена, которая за 5 лет только "на посошок" впопыхах его сварганила.
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Когда этого придурка парубия под сраку коленом ?
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парубій продовжить роботу..
але "розжалуваним у рядові".як і більшість"будівничих собачих будок.' з ЄС.. Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 2597
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А він схоже дійсно якийсь - не сповна розуму.......... А я думав що то приколи.
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парубій нам па барабану ета ми всьо сдєлалі вмєстє і бєз етава
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Молодец. Пусть повеселятся зебуины.
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Скоріше б порошенківську погань вигнати з ВР.
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за дебілів,злодіів і негідників ,що партія напхне за закритими списками партія відповість на виборах..

Як сталось зі списком Смєшко..))
Білоножки його "закопали"
Парубій підписав Виборчий кодекс із відкритими списками - Цензор.НЕТ 1061

тому взагалі-то значення не має...відкриті чи закриті..
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Когда уже уберут этого шиколадного Х..соса со справкой дебила
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Когда беркута начали штурм Майдана у Парубия случился инсульт и его положили в больницу. После того как атаку отбили, Парубий вернулся и опять всё возглавил. Почему его не арестовали в больнице как других майдановцев и как так быстро вылечили инсульт? У меня сосед через дорогу уже два года после инсульта еле ходит с палочкой и лицо искривило, у шурина тоже самое.
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підписав..ну то підписав..
наступні вибори місцеві-

Згідно із Виборчим кодексом вибори народних депутатів України проводитимуться на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій. При цьому у розподілі мандатів депутатів братимуть участь виборчі списки кандидатів, які за підсумками голосування на виборах депутатів набрали 4 % і більше дійсних голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі. При цьому застосовуватиметься виборча система, яка дозволяє персоніфікувати голосування (відкриті списки кандидатів).

Аналогічна виборча система застосовуватиметься також на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних рад, а також міських рад тих міст, у яких кількість виборців перевищує 90 тис. осіб. До таких міст належать усі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення. На виборах міських голів таких міст застосовуватиметься виборча система абсолютної більшості.
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вот уж точно, тянул до последнего. С этого закона уходящая зРада хотела начинать свою каденцию.
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Пустили к власти клоуна теперь жрите пакращення, мажте на хлеб и вприплямку лохмендеи
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Парубий родил с перепугу. Теперь еще и заикой будет.
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