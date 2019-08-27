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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) голосование (1267) Труба (129) ГБР (514)

 Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба

Использование сенсорной кнопки как обязательного элемента во время голосования народных депутатов Украины поставит под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, поскольку сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады".

Об этом написал в своем Telegram директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает Цензор.НЕТ.

"Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады Украины". Это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении. Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - написал Труба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий

"Что планировали и что уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - отметил Труба. 

При этом директор ГБР отметил, что 23 и 27 августа "мы приходили не с обысками, а на осмотр, на который получили разрешение первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной кнопки может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский

В то же время Труба назвал инициативу введения сенсорной кнопки "хорошей инициативой".

Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144873
 
 
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Знову щось заважає. Ви точно танцорьі? Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба - Цензор.НЕТ 1056
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а переголосовывание по 18 раз за один законопроект не нарушает регламент и не ставит под сомнение их легитимность?
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на наших глазах разворачивается треш-сериал "Сенсорная кнопка"
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Уже даже не смешно. Козлы,б..., зеленые. Хотя чего можно ожидать от чела с хвамилией Труба?
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Соецафальная мразь в очередной раз хотела исподтишка сделать подлянку новоизбранной власти. Как обычно, ничего не вышло. Рошеновские свиньи визжат перед убоем, а караван идет!
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какие-то дебильные отмазки для монобольшинства в раде
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Правильно
Вначале нужно эту кнопку законодательно ввести

Стефанчук уже все хорошо объяснил
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Идиот....а если кресла в зале поменять...тоже законы будут не легитимными..??
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а в легитимности указа о роспуске рады даже конституционный суд не засомневался...труба дело или труба дело говорит?
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