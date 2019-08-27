 Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

"Это одна из инициатив по превращению бюрократического государства в "государство в смартфоне", которая является доступной и близкой для тех граждан, которые в ней нуждаются", - заявила Янченко.

Она отметила, что будущие депутаты уже столкнулись с большим количеством различных организационных и бюрократических вопросов. "Подача документов, сбор справок, различных бумаг, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады, чтобы выяснить, как зарегистрировать и оформить на работу помощников, каким образом осуществляется порядок организации командировок, как записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной", - указала Янченко.

По ее словам, чтобы помочь будущим депутатам разобраться в этом, и чтобы не создавать "информационный хаос", в "Слуге народа" совместно с партнерами из Украинского института будущего и IT-управлением Верховной Рады выступили с инициативой создать такого электронного помощника для нардепов.

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Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов пояснил, что чат-бот создан, чтобы сокращать депутату время на поиск тех или иных документов, отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной Рады, справочниках.

"Уже сейчас он может помочь будущему депутату с оформлением его помощников, показать, какие залы доступны для заседаний, какие залы парламента относятся к каким комитетам. Бот также может рассказать о законотворческой деятельности, предоставить много полезной информации, связанной с нормативными актами, пленарными заседаниями, заседаниями комитетов, ссылки на государственные реестры, хорошо ориентируется в телефонных справочниках парламента", - рассказал он.

Председатель IT-управления Верховная Рада Украины Алексей Сидоренко считает, что это шаг на пути цифровой трансформации Верховной Рады.

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"Мы его видим, в первую очередь, как гид и проводник по сложным дебрям законодательного процесса, определенного действующим регламентом парламента и нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок работы с документами в Верховной Раде", - отметил он.

Он напомнил также об интегрированной системе "Электронный законопроект", разработанной для всех трех субъектов законодательной инициативы.

"В прошлую пятницу в этой системе зарегистрирован первый в истории Верховной Рады Украины электронный законопроект, засвидетельствованный квалифицированной электронной подписью. Его зарегистрировал народный депутат 8-го созыва Алексей Мушак. Я думаю, что эта тенденция, после ознакомления с возможностями и функционалом данной системы, только будет набирать обороты", - надеется Сидоренко.

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