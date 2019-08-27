EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  245  14
Материалы по теме:
Все про:ВР (23328) Янченко (5) Слуга народа (245)

 Для нардепов новой Рады создан электронный помощник - чат-бот, - Янченко

Для помощи в работе народным депутатам будущей Верховной Рады Украины 9-го созыва создали электронного помощника - чат-бота для парламентариев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

"Это одна из инициатив по превращению бюрократического государства в "государство в смартфоне", которая является доступной и близкой для тех граждан, которые в ней нуждаются", - заявила Янченко.

Она отметила, что будущие депутаты уже столкнулись с большим количеством различных организационных и бюрократических вопросов. "Подача документов, сбор справок, различных бумаг, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады, чтобы выяснить, как зарегистрировать и оформить на работу помощников, каким образом осуществляется порядок организации командировок, как записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной", - указала Янченко.

По ее словам, чтобы помочь будущим депутатам разобраться в этом, и чтобы не создавать "информационный хаос", в "Слуге народа" совместно с партнерами из Украинского института будущего и IT-управлением Верховной Рады выступили с инициативой создать такого электронного помощника для нардепов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко. ВИДЕО

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов пояснил, что чат-бот создан, чтобы сокращать депутату время на поиск тех или иных документов, отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной Рады, справочниках.

"Уже сейчас он может помочь будущему депутату с оформлением его помощников, показать, какие залы доступны для заседаний, какие залы парламента относятся к каким комитетам. Бот также может рассказать о законотворческой деятельности, предоставить много полезной информации, связанной с нормативными актами, пленарными заседаниями, заседаниями комитетов, ссылки на государственные реестры, хорошо ориентируется в телефонных справочниках парламента", - рассказал он.

Председатель IT-управления Верховная Рада Украины Алексей Сидоренко считает, что это шаг на пути цифровой трансформации Верховной Рады.

Читайте также: Депутаты, которые не проголосуют за ограничение своей неприкосновенности, должны понести за это ответственность, - член команды Зеленского Янченко

"Мы его видим, в первую очередь, как гид и проводник по сложным дебрям законодательного процесса, определенного действующим регламентом парламента и нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок работы с документами в Верховной Раде", - отметил он.

Он напомнил также об интегрированной системе "Электронный законопроект", разработанной для всех трех субъектов законодательной инициативы.

"В прошлую пятницу в этой системе зарегистрирован первый в истории Верховной Рады Украины электронный законопроект, засвидетельствованный квалифицированной электронной подписью. Его зарегистрировал народный депутат 8-го созыва Алексей Мушак. Я думаю, что эта тенденция, после ознакомления с возможностями и функционалом данной системы, только будет набирать обороты", - надеется Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На первое заседание Рады пригласят более 60 гостей и дополнительно представителей иностранных делегаций, - Янченко

Источник: https://censor.net.ua/n3144870
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
диджитализация в действии))теперь слуги из чата вылазить не будут
 показать весь комментарий
 
чат бот,потом чат депутат,потом автоматическое голосование,ну и так дальше
 показать весь комментарий
 
Нююю, шоб исчо и анализы делал...
😁
 показать весь комментарий
 
Кожен день перед засіданням, а по-полудні вже результати в мережі
 показать весь комментарий
 
я только что избежал черепномозговой травмы... увернулся от фейспалма...
 показать весь комментарий
 
Это не депутаты а просто ЗЕлёный планктон. Курсы в Трускавце, чат-бот, зе-шаурма...
 показать весь комментарий
 
 
Может хоть так пэтьку с рыгосоевыми работать научат. Ведь эти казлы всю жизнь только воровали
 показать весь комментарий
 
Бот скажи Янченку, хай він відкоректує твою програму.
 показать весь комментарий
 
 
«Бот помічник депутата».....
Рукалітсо...
 показать весь комментарий
 
Ну ось - тепер боти будуть підробляти депутатами, чи депутати - ботами у чатах і на форумах. Сподіваюся, з низькою зарплатою бідних депутатів вирішено? 😁 Хоча насправді сумно. Бо підозрюю, що новий чат-бот - це модернізований Чечетов. Там просто будуть команди, як голосувати. З такими успіхами кількість депутатів справді можна зменшити
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх