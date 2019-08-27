 Парцхаладзе рассчитывает быть министром строительства в новом правительстве, - СМИ

Об этом говорится в материале "Апострофа " "Пиар чиновников или системные реформы? Кому выгодна коррупция в строительстве? "
Как отмечает автор материала, чиновник организовал мощную пиар-кампанию в СМИ и позиционирует себя как реформатора.
"Абсурдность ситуации в том, что Минрегион в сфере строительства под руководством Льва Парцхаладзе годами ничего не делает, кроме громких пиар-акций и шумных обещаний!" - пишет журналист.
Автор расследования анализирует основные месседжи, которые чиновник распространяет в СМИ, и делает вывод, что Парцхаладзе часто выдает чужие достижения как свои, а реальных реформ в ведомстве не происходит: "А если какие-то изменения и внедряются, то это, скорее, не благодаря, а вопреки воле Льва Парцхаладзе, и не Минрегионом, а другими органами ".
В частности, в материале говорится о ситуации в ГАСИ, которую контролирует Лев Парцхаладзе.
"Как руководитель высшего уровня он сразу стал одним из центров принятия решений о выдаче документов разрешительного характера. Так сказать, "под ключ", начиная с выдачи отклонений от государственных строительных норм, заканчивая принятием объектов в эксплуатацию. Руками испуганного Валерия Филончука и Натальи Чекомасовой, которая за деньги родную мать продаст, в ГАСК принимались нужные ему решения", - говорится в расследовании.
Как пишет автор материала, Сергей Кузьмин, выигравший конкурс на должность главы ГАСИ, хороший знакомый Парцхаладзе, возглавлял ГП "Укргосстройэкспертиза", которая находится в ведении Минрегиона.
"Начал он с того, что увеличил уровень отказов в получении документов разрешительного характера с 20 до 70%, который Лев Парцхаладзе теперь хочет уменьшить, саботировал внедрение электронного кабинета, не смог утвердить новую структуру ГАСИ и предоставил недостоверную информацию о себе в СБУ, а потому не получил соответствующий доступ к секретной информации, которую должен иметь руководитель такого уровня. Также Сергей Кузьмин "поставил крест" на электронных услугах, так как без них значительно легче выполнять указания своих "кураторов" и "отбить" занимаемую должность, ведь нет гарантий, что с такими успехами после формирования нового Кабинета Министров Украины он удержится на посту", - говорится в материале.
"И пока чиновники такого уровня, как Наталья Чекомасова, Сергей Кузьмин и их" кураторы "руководят ГАСИ, а в Минрегионе только произносят шумные обещания реформировать систему, порядка в строительстве не будет", - заключает автор.
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В новом правительстве удастся объединить почти всех, - Гройсман
Маркарова может остаться министром финансов в новом Кабмине, - Герус
С 1 декабря при строительстве и реконструкции фасадов будут применять исключительно энергосберегающие технологии и материалы, - Парцхаладзе
Новые строительные нормы позволяют делать менее широкие дороги, - Парцхаладзе
Новые строительные нормы для станций метро предусматривают доступность для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе
Если станет - значить дело сывого гетьмана не умрёт, а буде квітнути й кріпнути.
😁