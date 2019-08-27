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 Политика Украины
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Все про:Минрегионразвития (105) Парцхаладзе Лев (25)

 Парцхаладзе рассчитывает быть министром строительства в новом правительстве, - СМИ

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе намерен стать министром строительства в новом правительстве.



Об этом говорится в материале  "Апострофа " "Пиар чиновников или системные реформы? Кому выгодна коррупция в строительстве? "


Как отмечает автор материала, чиновник организовал мощную пиар-кампанию в СМИ и позиционирует себя как реформатора.

"Абсурдность ситуации в том, что Минрегион в сфере строительства под руководством Льва Парцхаладзе годами ничего не делает, кроме громких пиар-акций и шумных обещаний!" - пишет журналист.

Автор расследования анализирует основные месседжи, которые чиновник распространяет в СМИ, и делает вывод, что Парцхаладзе часто выдает чужие достижения как свои, а реальных реформ в ведомстве не происходит: "А если какие-то изменения и внедряются, то это, скорее, не благодаря, а вопреки воле Льва Парцхаладзе, и не Минрегионом, а другими органами ".

В частности, в материале говорится о ситуации в ГАСИ, которую контролирует Лев Парцхаладзе.

"Как руководитель высшего уровня он сразу стал одним из центров принятия решений о выдаче документов разрешительного характера. Так сказать, "под ключ", начиная с выдачи отклонений от государственных строительных норм, заканчивая принятием объектов в эксплуатацию. Руками испуганного Валерия Филончука и Натальи Чекомасовой, которая за деньги родную мать продаст, в ГАСК принимались нужные ему решения", - говорится в расследовании.

Как пишет автор материала, Сергей Кузьмин, выигравший конкурс на должность главы ГАСИ, хороший знакомый Парцхаладзе, возглавлял ГП "Укргосстройэкспертиза", которая находится в ведении Минрегиона.

"Начал он с того, что увеличил уровень отказов в получении документов разрешительного характера с 20 до 70%, который Лев Парцхаладзе теперь хочет уменьшить, саботировал внедрение электронного кабинета, не смог утвердить новую структуру ГАСИ и предоставил недостоверную информацию о себе в СБУ, а потому не получил соответствующий доступ к секретной информации, которую должен иметь руководитель такого уровня. Также Сергей Кузьмин "поставил крест" на электронных услугах, так как без них значительно легче выполнять указания своих "кураторов" и "отбить" занимаемую должность, ведь нет гарантий, что с такими успехами после формирования нового Кабинета Министров Украины он удержится на посту", - говорится в материале.

"И пока чиновники такого уровня, как Наталья Чекомасова, Сергей Кузьмин и их" кураторы "руководят ГАСИ, а в Минрегионе только произносят шумные обещания реформировать систему, порядка в строительстве не будет", - заключает автор.

Источник: https://censor.net.ua/n3144867
 
 
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Шелестят методички,порохоботы выискивают - это зрада или не зрада? Хотя.. зачем гадать: ВСЕ зрада! Парцхаладзе рассчитывает быть министром строительства в новом правительстве, - СМИ - Цензор.НЕТ 407
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А зачем методички??? Вас ,дебилов, и так хорошо видно!
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навіщо "методички" ...достатньо почитати у ВІКІ ...і все стає зрозуміло ...
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Так а шо тут гадать. Парцхаладзэ при ПАПе на разрешиловку сел, а при ВАЗе хочет министром стать.
Если станет - значить дело сывого гетьмана не умрёт, а буде квітнути й кріпнути.
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А раніше Парцхаладзе був розумною і порядною людиною
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Мій товариш у фірмі XXI століття працював. Все там було чесно. А тепер він йде до непорядних людей.
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Тому, що пішов до брехунів. З брехунами жити - по вовчому вити.
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Нююю, песики, підтримуєте посіпаку Бариги??
😁
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