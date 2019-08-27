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Все про:изнасилование (631) Киевская область (1732) Нацполиция (9973)

 Избивали, насиловали и удерживали в плену почти 16 часов: полиция задержала двух мужчин, похитивших женщину на остановке в Белой Церкви

На Киевщине полицейские объявили подозрение двум мужчинам, которые похитили женщину, изнасиловали ее и ограбили. Сообщить в полицию потерпевшая жительница города Белая Церковь смогла только после того, как ей удалось сбежать от насильников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сообщение по спецлинии "102" поступило в 19:40 от 51-летней женщины о том, что ночью, около 3 часов, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта в Белой Церкви силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома.

Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. За это время они запретили ей покидать помещение. Нанося женщине удары по всему телу, злоумышленники сломали ей два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу.

Около 19 часов воспользовавшись тем, что насильники заснули и за ней никто не наблюдает, потерпевшая надела одежду одного из мужчин и убежала", - сказано в сообщении.

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При проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили и задержали злоумышленников. Ими оказались 35- и 37-летние жители Белоцерковщины. Двое мужчин находятся в изоляторе временного содержания.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию ​​о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей.

По данному факту возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, мужчинам объявлено о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3144864
 
 
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какой транспорт можно ждать на остановке в три часа ночи?
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Один из вариантов, сняли и отказались платить.
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Може колись згадаєш це своє питання...
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Ваш вопрос полностью оправдывает этих хороших ребят.
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если папика "крутого" нет - не выпустят
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Два дегенерата,таких надо просто на пожизненно чтобы не ломали жизнь другим людям
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Ех, пора вже збирати делегацію в США, для ознайомленням з досвідом дядька Лінча....
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А знаете, что объединяет жертву и на сильников по статистике? Скорее всего все трое голосовали за зеленского и слугу народа (73%)
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Ну ты и идиот. Тебя на фрунзе нужно для опытов сдать.
Фу, мерзость
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С ума сойти.. изващенцы какие то.. женщине 51 год Избивали, насиловали и удерживали в плену почти 16 часов: полиция задержала двух мужчин, похитивших женщину на остановке в Белой Церкви - Цензор.НЕТ 5202
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