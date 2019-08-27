 Избивали, насиловали и удерживали в плену почти 16 часов: полиция задержала двух мужчин, похитивших женщину на остановке в Белой Церкви

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сообщение по спецлинии "102" поступило в 19:40 от 51-летней женщины о том, что ночью, около 3 часов, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта в Белой Церкви силой затолкали ее в автомобиль и увезли в одну из квартир многоквартирного дома.

Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. За это время они запретили ей покидать помещение. Нанося женщине удары по всему телу, злоумышленники сломали ей два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу.

Около 19 часов воспользовавшись тем, что насильники заснули и за ней никто не наблюдает, потерпевшая надела одежду одного из мужчин и убежала", - сказано в сообщении.

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При проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили и задержали злоумышленников. Ими оказались 35- и 37-летние жители Белоцерковщины. Двое мужчин находятся в изоляторе временного содержания.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию ​​о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей.

По данному факту возбуждено три уголовных производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, мужчинам объявлено о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.