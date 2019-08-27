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 Политика Украины
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 "В начале сентября", - Стефанчук о сроках отмены депутатской неприкосновенности

Представитель президента в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук прогнозирует голосование за проект изменений в Конституцию № 7203 об ограничении депутатской неприкосновенности 29 августа, а окончательное принятие решения - в сентябре. Речь идет об инициированном Петром Порошенко законопроекте, который уже получил вывод Конституционного суда.

Об этом он сказал под стенами Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В ответ на вопрос о дате голосования за ограничение депутатской неприкосновенности Стефанчук сказал: "Мы настроены провести его максимально быстро. Если не будет сопротивления со стороны других фракций, и я очень надеюсь, что все это декларировали на протяжении 28 лет. Я очень надеюсь, что если мы все сплотимся вокруг этого законопроекта, это будет тот проект, который впервые сможет объединить ВРУ".

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Он выразил надежду, что законопроект поддержит "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Я, опять же, глубоко убежден, что дайте возможность нам – мы 29 (августа. - Ред.), я думаю, проведем первое голосование, а уже в начале сентября постараемся сделать то, что не могли сделать в Украине за 28 лет", - заявил Стефанчук.

По его словам, вывод Конституционного суда относительно документа позволяет голосовать за него, чтобы "предварительно поддержать", и еще раз - чтобы окончательно внести изменения в основной закон.

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"Решение любого суда – это резолютивная часть. В резолютивной части решения Конституционного суда никаких замечаний относительно проекта № 7203 нет, и поэтому мы со спокойной душой выносим его на нормальную парламентскую процедуру голосования", - отметил Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3144863
 
   
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Угу... как только, так тут же непременно...
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это у Параши и Клячи опять. А Зеленский все сделает.
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с тобой спорить не буду - ты везде Зрадоньку найдешь
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Ну не ограничения! А снятие неприкосновенности, наш милый гиппопотамчик! А то отправим на колбасу! "В начале сентября", - Стефанчук о сроках отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3535
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Браво.Преступникам больше за ней не спрятаться.
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погодь хлопать в ладошки, исчо никаво ни с кого не сняли Вона кода снимут тоди и скакать будешь. А пока помним - "я вам ничего не обещал" и "я пошутил" тоже.
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Ну хорошо. Похлопаю еще раз когда примут ))
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Как и сенсорная кнопка... зебобы за сто дней успели столько назвиздеть, что им верят только самые упоротые зебилы)))
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Ой лол, между концом эпохи бедности и сенсорной кнопкой.
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Совсем не берегут Портнова, теперь он по 25 часов в сутки будет выдумывать обвинения...
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в сентябре значит мы лишимся независимой ВР.....
А что там по специальным комиссиям и импичменту....?
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Вы бы на их месте отменили неприкосновенность? Ото то же... А они за ней в том числе и Ишли в депутаты).
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