EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  641  27
Все про:Зеленский (2561) США (15252) Трамп (2346) Болтон (57)

 Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях".

Напомним, сегодня советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран, - Данилюк провел встречу с Болтоном. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3144862
 
 
 Топ комментарии
 
Ваш личный опыт знакомства с мужчинами никому не интересен))
 показать весь комментарий
 
неа, как соевый барыга за пол ляма сфоткается...........
 показать весь комментарий
 
Анонс встречи этих двух "великих политиков":
Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 2662
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это конечно хорошо. Но главное результат положительный для граждан Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Обговорять необхідність повернення Мокшанії у Джі 8?
 показать весь комментарий
 
Встреча состоится, если зеленский подкараулит Трампа возле туалета. Хотя чего это я мелю, он же мужского пола, може прямо возле писуара встретится
 показать весь комментарий
 
 
неа, как соевый барыга за пол ляма сфоткается...........
 показать весь комментарий
 
 
А я слышал, шо десять лямов, може Зельц Трампа нагнет вернуть бабло(ото погуляем)...
 показать весь комментарий
 
Ваш личный опыт знакомства с мужчинами никому не интересен))
 показать весь комментарий
 
 
Методы парашенка работают только у самого парашенка.
 показать весь комментарий
 
Порошенко никого возле сортира никогда не караулил. А вот баба Юля караулила Трампа. Зе! берет самое лучшее у лучших
 показать весь комментарий
 
ЗЁ давай етага трампа к нам в зё каманду ми єва на нєдєльку в трускавєц прічєшим і впєрєд в новую епоху
 показать весь комментарий
 
 
Без пеци штаты про Украину и не вспомнят ))
 показать весь комментарий
 
тебе нужна встреча именно в Вашингтоне?
 показать весь комментарий
 
 
Анонс встречи этих двух "великих политиков":
Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 2662
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, что лысое Ху*ло- это настолько твой презик, что ты уже флаги попутал. Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 7743
 показать весь комментарий
 
 
No, ale barvy jsou stejné (v těch vaších třikolorech), že ne?
 показать весь комментарий
 
Зачем ты фукал? Что полезного для страны сделал? Вот конкретно ты?
 показать весь комментарий
 
 
Нет нет! Ты не фукал, ты честно делал гранаты!! И до сих пор честнее и смел!!)
 показать весь комментарий
 
Одним словом, до хати не пускають. Тримають перед загальними дверима. Цікаво знати, чому¿. Справді цікаво.. Невже через Богдана?
 показать весь комментарий
 
 
А по америге потусоваться не выйдет? Американский клоун не считает даже нужным как-то особенно приглашать раз всё равно в Польшу едет заодно в коридоре встретится с нашим клоуном
 показать весь комментарий
 
Пилять автор!
Слово "состоятся" это форма глагола в третьем лице будущей формы, то есть в словосочетании "они состоятся".
В сочетании со словом "должны" используется неопределенная форма глагола (состояться)!!!
Правильно это пишется ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ! Это знает каждый даже карапуз!!!
Понабирали неучей по обьявлению, что ли? Встреча Зеленского и Трампа должна состоятся осенью в Варшаве, - Болтон - Цензор.НЕТ 423
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх