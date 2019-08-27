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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23328) голосование (1267) кнопкодавство (17) Стефанчук Руслан (64)

 У нас возникает сомнение относительно целесообразности введения сенсорной кнопки в Раде, - Стефанчук

В партии "Слуга народа" не видят технических и юридических возможностей для введения сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде накануне первого заседания парламента нового созыва.

"Касательно вопросов, связанных с введением этой кнопки. Для нас принципиальны две вещи. Первое – эта кнопка должна иметь техническую гарантию. То есть технари, которые ее внедряют, должны дать гарантии, что то, как голосуют, соответствует тому варианту, который на табло. Второе – она должна иметь юридические гарантии, это должно быть прописано в процедуре Регламента Верховной Рады", - заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока нет ни первого, ни второго. Потому у нас возникает сомнение относительно целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого. Если была бы добрая воля, это можно было бы ввести, апробировать, сертифицировать в Верховной Раде предыдущего созыва. Пока это вводится нахрапом. Это вводится без технического обоснования, без юридического обоснования… У нас, как у партии большинства, вызывает подозрения такое желание совершенствовать на базе техники 2002 года будущее голосование в Верховной Раде", - пояснил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук

Между тем он отметил, что проблему неперсонального голосования необходимо решать системно.

По словам Стефанчука, в первый день работы Рады президент Украины внесет законопроект об изменениях в Конституцию относительно лишении мандатов народных депутатов за неперсональное голосование и за прогулы.

"Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону вопроса, но кроме этого есть техническая сторона", – добавил он.

При этом Стефанчук подчеркнул, что существующая система нуждается в модернизации.

Источник: https://censor.net.ua/n3144860
 
   
 Топ комментарии
 
Поток божьей росы не иссякает. Наоборот становится мощнее и ароматнее.
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Ахах, від Луганська і до Львова в очі сцить фанатам Вова
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что ж ты фраер сдал назад.....?
Все уже сертифицировано, а в регламенте ВР вносить изменений никаких не нужно...
Парубий все подробно разъяснил на сегодняшней прес.конференции...
В конце концов у нас в Украине спецов нет что ли, что бы проверить все?
Пригласите инженеров с США тогда....- времени займет несколько дней...
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Совет форумчанПравила форума
 
Мастер класс как красиво разводить зебилов...
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А как называется явление, когда заголовок искажает суть инррфмации под ним? Пропаганда?
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Потому, что кацапки читают только заголовок, а если осилят прочитать статью до конца, то не помнят 99% из прочитанного :D :D
"...
Потому у нас возникает сомнение относительно целесообразности и возможности и доброй воли на введение этого.
...."
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Радует что тебе приходится выдирать цитаты из контекста и искажать суть сказанного чтобы найти зраду

Значит мы сделали 21-го оба раза правильный выбор ✌🏻
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Это подстрекателство к саботажу в масштабах страны.
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Поток божьей росы не иссякает. Наоборот становится мощнее и ароматнее.
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бабло верни тогда.Раздай пенсионерам.
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Хотят кнопкодваить!))) Ой ржу, зебилы але
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Ахах, від Луганська і до Львова в очі сцить фанатам Вова
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стєфанчук тєх кто нєсагласєн етіх чєртіл на спісак баканову
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что ж ты фраер сдал назад.....?
Все уже сертифицировано, а в регламенте ВР вносить изменений никаких не нужно...
Парубий все подробно разъяснил на сегодняшней прес.конференции...
В конце концов у нас в Украине спецов нет что ли, что бы проверить все?
Пригласите инженеров с США тогда....- времени займет несколько дней...
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А у нас все настойчивее возникает сомнение в целесообразности нашего выбора. Ну, то таке...
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SOS!!! Саме зараз на "прямому" брифінг Парубія, що під час випробовування системи сенсорнрго голосування вдерлися у ВР та інкримінують якісь статті "за порушення" якихось там законів...Ітіть!!! Чергова брехня і фальсифікація від зєлєбєні! Ось чому було звільнено голову контррозвідки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бо саме вони зараз кошмарять ВР!!!!
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ти мене з обраним зєлєлайном сплутав...це до нього...звиздуй на його сторінки у соц .мережах...
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це ти в своїх (чи чужих) штанях менше шаруди, щоб не плутати
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Какие ж вы, порохоботы ущербные!)) ступай с богом!)
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И все так чинно...благородно...по-старому...)))(с)
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А ще пару тижнів тому обіцяли, що ледь не в перші дні роботи нової Ради впровадять сенсорну кнопку. Там ж уже все обладнання стоїть, потрібно лише запустити його!

Висновок: напевно будуть кнопкодавити, як і всі папєрєдніки!
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Вот почему Парубий так желал этого!!! Подготовились,твари порошенковские
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До речі, комітетом підписано проект виборчого закону про відкриті списки...подивимось, як зєлєбяня його підпише, як обіцяв і він і його зєлєкоманда...
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При таком подавляющем большинстве достаточно ввести фотофиксацию и распознавание лиц голосовавших.У Полиции эта система есть.
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а до якого греця тоді картки депутатів? щоб пільги отримувати-і все?
\
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Их у каждого депутата до десятка карток наберётся,а может и больше.Фотофиксация камерой на 120мп из разных мест одновременно.
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Якщо Песики казяться-хотіли каку підкинути з "кнопкою"!
Не вийшло!
🤗
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Я имел ввиду голосование рукой и фиксация отсутствующих.
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зєля, як і тезка мавзолейний, "жив і будєт жить"...))чи вже наклонували про запас кодло сцикунів? щоб міняти, як червоні труселя при зйомках роликів кловавана
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Стефанчуку рукой все делать привычнее, жены-то видать нет и с бабами проблемы.
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поклонникам цифронизации могу подсказать - голосовать можно и удаленно с морей-океанов, из кровати любовницы и тп через мобильный гаджет, главное разработать стартап )))
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А у меня нет сомнения!
Включайте и не звиздите наш милый гиппопотамчик! А то на колбасу отправим! У нас возникает сомнение относительно целесообразности введения сенсорной кнопки в Раде, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 668
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Он похож на человека который съел уже не одного Шрека...
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Только 9 % опрошенных дали позитивную оценку 100 дням работы прЗЕдента. Это вам не на пианино музыцировать.
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Завтра этот свинарчук скажет что и раду сокращать нет возможности, так "технари" стулья убрать не могут, табло там поменять или еще чего, давай жги дальше про то как космические корабли бороздят просторы большого театра
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главное украинцам пообещать , а сделать так как было , кричали , что на формуле Роттердам+ " украли 18 миллиардов гривен " , а теперь сами же говорят , что это самая выгодная и правильная формула , ждём окончания " расследований" журналиста Бигуса , пятый месяц тишины по этому делу . У нас главное оболгать и обгадить , дела не главное .
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На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь,
И делай с ним что хошь
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Аналізуючи заяви шанпанзє та його команди про підтримку айтішників, та цензури ЗМІ, впевнено можу передбачити, що за допомогою своїх "протеже", вони збираються "айтішнити"(фальсіфікувати!!!) і вибори і ЗМІ і все, що їм забажається! Вже зараз ця кодла бреше(до речі, з відома міністра оборони!) про кількість обстрілів з боку леденеру на 30%!!!! А ще пригадується якесь "незрозуміле" дозування інфи про кількість загиблих за ці 100 днів!!! коли через певний промідок часу наводять прізвища тих воїнів, які загинули одночасно...Ось вам всі ознаки диктатури по-зєлєбєнівські...Вчіть іноземні мови(згадуйте, що забули), боцілком реальна перспектива забріхування правдивої інформації зєлєбєніним кодлом!!!
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