 Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".

Видеосервисы в целом отмечают кратный прирост аудитории сериалов, на который повлиял выход последнего сезона "Игры престолов" и "Чернобыля" от HBO. Сериалы при этом все чаще смотрят с мобильных устройств.

По статистике онлайн-кинотеатра Okko, в первом полугодии 2019 года больше всего просмотров получил восьмой сезон "Игры престолов" производства американского канала НВО.

В топ-3 иностранных сериалов также вошли "Чернобыль" HBO и "Слуга народа" украинского "Квартала 95". В совокупности у них более 8 млн просмотров.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля, "Чернобыля" - 6 мая, третий сезон "Слуги народа", в котором главную роль играет избранный с тех пор президентом Украины Владимир Зеленский, вышел 27 марта.

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" о невероятной истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1+1".

Напомним, в России с 22 мая стало невозможно посмотреть на Youtube сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский.

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