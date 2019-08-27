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 Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

Сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".

Видеосервисы в целом отмечают кратный прирост аудитории сериалов, на который повлиял выход последнего сезона "Игры престолов" и "Чернобыля" от HBO. Сериалы при этом все чаще смотрят с мобильных устройств.

По статистике онлайн-кинотеатра Okko, в первом полугодии 2019 года больше всего просмотров получил восьмой сезон "Игры престолов" производства американского канала НВО. 

В топ-3 иностранных сериалов также вошли "Чернобыль" HBO и "Слуга народа" украинского "Квартала 95". В совокупности у них более 8 млн просмотров.

Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля, "Чернобыля" - 6 мая, третий сезон "Слуги народа", в котором главную роль играет избранный с тех пор президентом Украины Владимир Зеленский, вышел 27 марта.

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" о невероятной истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1+1".

Напомним, в России с 22 мая стало невозможно посмотреть на Youtube сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" анонсировал программу с критикой Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3144857
 
 
 Топ комментарии
 
оце головний здобуток Зе і команди за 100днів!
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быть популярным у кацапов сомнительная радость...
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Быть в тройке сериалов после Игры престолов и Чернобыля таки победа
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быть популярным у кацапов сомнительная радость...
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Создатели Игры престолов в шоке 😱
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у них достаточно популярности и кроме козломордии)
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Ну и от популярности на параше создатели Игры престолов тем не менее не отказываются и радуются ей
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Мне кажется более важным другой момент - экспорт культуры, морали, философии. Украина в умах россиян из провинции становится предметом зависти и образцом для подражания - "старшим братом" в их терминологии.
Это конечно не благодаря сериалу, но он как лакмус интереса.
И черт возьми - может пора и мне его посмотреть?
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Голоборотько це личинка майбутнього ***** або "бацькі".
Тому це не експорт а імпорт.
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Хз я первый сезон на перемотке
Остальные не стала начинать
После третьей серии как-то стало скучновато

Имхо с художественной точки зрения слабовато.
Но я вообще очень переборчивая в этом смысле, так что хз

Потом расскажете свои впечатления
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Да русню тоже задолбал *****
Просто не все ещё в этом готовы признаться
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оце головний здобуток Зе і команди за 100днів!
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Вы даже представить не можете, как правы!
Все постсоветское пространство следит за новой украинской администрацией - авторитарные режимы с опаской, народы с надеждой на возможность демократических преобразований в их странах и проецированием украинской политической модели на себя. Вот что стоит за интересом к сериалу.
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Перша перемога Геракла....😂😂😂 Нехай краще Мордор поверне Крим і забере своїх зелених чоловічків з Донбасу!
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Можно даже обменять Зеленского, если он им так нравится, на Крым и Донбасс.
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Отож, потому друганы Зе так любят рашку. Бабосы важнее.
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Тепер 95 квартал отримає гроші від російських глядачів. Звичайно, що є родичі цих глядачів які вбивали українців на Донбасі.
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Соромлюсь спитати, а податки в бюджет України з цих грошей будуть виплачені Україні?
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Але за нього заплатили усі росіяни.
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Зачем? Он лежит на открытых украинских сайтах уже на русском языке. За интернет и так каждый месяц заплочено, так зачем платить лишнее???
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Удивляюсь как на роисси его ещё не запретили
Там же прямой призыв к свержению клептократических режимов
Сплошная в общем русофобия
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Видно потому что клептократические режимы таким способом не свергаются.
К
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Да ну ладно, соевый
Ты ж тут из штанов выпрыгивал что именно благодаря этому сериалу украинцы наконец прогнали клептократа Петю
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Кремлеботка у тебя шизофрения.
Или ты меня с кем то путаешь.
Так когда заберете себе Голобородько в рашу.
Потому что здесь он уже надоедать начал даже фанатам.
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Чтец ты шо думаешь пишешь под немецкой проксей и другим ником и твой понос под чтецом не считается? 😁😁😁
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Может это цитата Игоря Валерьевича была?
Как в прошлый раз вы с напарником облажались?
Модератор бедный тер за вами тер.
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Ну шо Зе тебе в штаны наложил, я уже поняла
Но шо Коломойский тут за тебя комментарии пишет, це вже занадто 😁
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Ты думаешь если модератор за вами подтер значит этого не было?
Я тогда ржал пол дня.
Скрин выложить?
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Вата в раше заценила.....
И денюжка Слуге кап-кап....
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Слугам на это похер.... - какой господин подаст..., тот и кормилец....- за того и свечку за здравие...
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дядя, а как называются деньги, которые мразина кучерявая отдает ***** за липецкую и крохмальную фабрики?
А за магазины рашен на рашенпидаоашен, как называются?
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Как это кому? Президенту Украины!))) Самое смешно что эти лицемерные мрази что-то там вякали про закрытую фабрику Рошен.

И да, кацапы всеравно будут за ***** голосовать, фашистам хоч шо покажи - фюрер святое.
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на Кипр куда-то. Кто там тех киприотов разберьот)
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так скора 80% нашіх нарасєє скоро паявітца Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 8530 ЗЁ впэрьод
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Он-лайн кінотеатри використовують, бо в інший спосіб подивитися неможливо.
Не бажає *****, щоб такий фільм поширювався в парашії.
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Вот это многое объясняет
Тоже думаю что вряд ли его какой-то канал там купит и покажет
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Стисняюсь спросить а єто "торговля на крови" или не?
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Andriy Kalnyshevsky
Стисняюсь спросить а єто "торговля на крови" или не?
Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 431

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хороший сериал
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кто бы сомневался,зелебобики и козломордые одного поля ягоды
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с хера ли? У них такое голоборотько, только уже заматеревшее, сидит уже с 2000-го года
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Из первой десятки сериалов, которые искали пользователи из Украины - семь занимают российские, два - украинских и один американский.
Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 2172Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 9514
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Приноравливаются, как можно расстрелять госДуру))
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Уже было в 1993 -ем. Голобородько нервно курит в сторонке. Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 9555
Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России - Цензор.НЕТ 8732
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