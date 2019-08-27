 Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Коммерсант".
Видеосервисы в целом отмечают кратный прирост аудитории сериалов, на который повлиял выход последнего сезона "Игры престолов" и "Чернобыля" от HBO. Сериалы при этом все чаще смотрят с мобильных устройств.
По статистике онлайн-кинотеатра Okko, в первом полугодии 2019 года больше всего просмотров получил восьмой сезон "Игры престолов" производства американского канала НВО.
В топ-3 иностранных сериалов также вошли "Чернобыль" HBO и "Слуга народа" украинского "Квартала 95". В совокупности у них более 8 млн просмотров.
Премьера последнего сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля, "Чернобыля" - 6 мая, третий сезон "Слуги народа", в котором главную роль играет избранный с тех пор президентом Украины Владимир Зеленский, вышел 27 марта.
"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" о невероятной истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1+1".
Напомним, в России с 22 мая стало невозможно посмотреть на Youtube сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский.
Это конечно не благодаря сериалу, но он как лакмус интереса.
И черт возьми - может пора и мне его посмотреть?
Тому це не експорт а імпорт.
Остальные не стала начинать
После третьей серии как-то стало скучновато
Имхо с художественной точки зрения слабовато.
Но я вообще очень переборчивая в этом смысле, так что хз
Потом расскажете свои впечатления
Просто не все ещё в этом готовы признаться
Все постсоветское пространство следит за новой украинской администрацией - авторитарные режимы с опаской, народы с надеждой на возможность демократических преобразований в их странах и проецированием украинской политической модели на себя. Вот что стоит за интересом к сериалу.
Там же прямой призыв к свержению клептократических режимов
Сплошная в общем русофобия
К
Ты ж тут из штанов выпрыгивал что именно благодаря этому сериалу украинцы наконец прогнали клептократа Петю
Или ты меня с кем то путаешь.
Так когда заберете себе Голобородько в рашу.
Потому что здесь он уже надоедать начал даже фанатам.
Как в прошлый раз вы с напарником облажались?
Модератор бедный тер за вами тер.
Но шо Коломойский тут за тебя комментарии пишет, це вже занадто 😁
Я тогда ржал пол дня.
Скрин выложить?
И денюжка Слуге кап-кап....
А за магазины рашен на рашенпидаоашен, как называются?
И да, кацапы всеравно будут за ***** голосовать, фашистам хоч шо покажи - фюрер святое.
Не бажає *****, щоб такий фільм поширювався в парашії.
Тоже думаю что вряд ли его какой-то канал там купит и покажет
Стисняюсь спросить а єто "торговля на крови" или не?
🤣