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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) голосование (1267) кнопкодавство (17) Стефанчук Руслан (64)

 В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук

Народные депутаты Верховной Рады девятого созыва будут голосовать руками, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Я очень надеюсь, что будет все нормально, и я очень предостерег бы все другие стороны, которые хотят, чтобы нормально не было, потому что даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем готовы голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать волю народа Украины", - сказал Стефанчук под стенами Рады.

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Он назвал события вокруг внедрения сенсорной кнопки "манипуляциями, которые проводятся на техническом уровне".

"Для нас тоже чрезвычайно непонятны и неприятны все эти манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем, но, зная о том, каким образом происходила политическая борьба у нас на протяжении всего периода, у нас тоже возникают какие-то сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем запуститься 29 числа", - сказал Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3144849
 
 
 Топ комментарии
 
Почему сразу руками?
Можно органом для игры на рояле голосовать.
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Пусть мужчины-депутаты нажимают на сенсорную кнопку тем органом, которым зеленский играл на рояле
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Інакше голосувати навчити не вдалося... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7449

В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1528
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Почему сразу руками?
Можно органом для игры на рояле голосовать.
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У якості рояля тупі макітри порохоботів. Я згоден!!!
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Ну порохоботы вообще имеют айкью минус 10))
Только с таким айкью как у зеботов можно смеяться с шуток квартала.
Интеллектуалы мля
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- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши. (с)
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Как самокритично... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2380
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Пусть мужчины-депутаты нажимают на сенсорную кнопку тем органом, которым зеленский играл на рояле
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а кнопкодавы будут популярны у женского пола... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9086
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...ну, ты же его понял - значит, тебе подходит... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8039 Как и остальным 73%
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зелёные идут стопами своих учителей, развязку мы помним...
У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5118
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Інакше голосувати навчити не вдалося... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7449

В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1528
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Еще посмотрим,как они на работу ходить будут.Если так же как и папередники,то действительно проще будет руку поднять и не тратиться на сенсорную кнопку. В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8549
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Смена аппарата ВР урегулирует это вопрос на раз-два-три.
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А ранее порохобобики ногами голосили. Караул, поросята голосовали копытами.
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Ви - свинарка? В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6367
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...тебе виднее, спецура по копытам... В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3896 Кстати, у тебя прокси отклеился В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3618
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...ну да, в основном - проблема твоих родителей В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4582 Они тебя даже грамоте обучить не смогли В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6286
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Гантон, у меня два высших. Увянь, ПТУшник.
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По свинарству і кормовиробництву?
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виробництву матеріалів для якутського скульптора?)
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...даже если и три - тебе это не помогло, увы... Прими мои соболезнования В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7080
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...маладца, курятина, успела перелогиниться - теперь так же шустро включи то, что заменяет тебе мозг У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6740
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Во, завелась поросячья песня. Хрюкай исчо.
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...переключатель у тебя сломался, походу, мозг не включился Когда придумаешь мысль, даже не обязательно умную - свисти... У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1349
У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1616
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Господи, уже свисток у себя отломал. Руки из *опы.
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Как теперь свистеть в него будешь.
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...вижу, уже свистишь У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7943 ...походу, по жизни Продолжай У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6525
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...давай, еще разок свистни У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8504 Смотри только, чтобы тебя сожитель не застал за этим занятием - не поверит ведь, что ты на Цензоре "комментишь" У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1020
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Так ты же, его к себе пришил. Вот и ходи, посвистывай в него. Это твое.
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.

а на кнопки - вы не руками ? как на рояле штоле ?
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Уже на початку роботи Верховної Ради президент планує внести на розгляд народних депутатів зміни до Конституції. Зокрема, закріпити підставами втрати мандату прогули та не персональне голосування.

https://gazeta.ua/articles/politics/_progulyav-get-iz-radi-zelenskij-gotuye-zmini-do-konstituciyi/924064
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ты ща в ступор загнал соерыговских почитателей😀
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Вот дает, а как же будут голосовать ПЕСы?
Ведь главный ПЕС им же все руки поотрубал！
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ПЕС-Партия Еврейских Слуг? нужно менять аббривиатуру- "СН" на "СЕН". и в армии "служу еврейскому народу!"
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Олейника придется вызывать, он быстро руки считает
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стефанчук чувачьок гані етіх дєпутатов зачєм іх сколька нада пусть астанутца толька наші ЗЁкаманди а акстальниэ ідут лэсам
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Чечетов уже голосовал "руками"....вечная память ему ...
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якісь вони дивні...стефанчук росказує що ЗАКОН може функціювати лише тоді, коли банда зебілів буде мати ВПЛИВ(!!!!) на законодавчу та виконавчу гілку влади... ЛИШЕ за те що воно таке бовкнуло час висовувати ПІДОЗРУ У разі необхідності ми готові голосувати руками, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2924
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прошлый дирижер голосования руками выпал из окна....
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ногами будете "голосовать" ... нагггодину
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Гм. А вот Зеля пользуется другим органом. Ведь он писюнист!!! Так что, не отставайте от своего кумира! Даешь партию писюнистов!
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Даёшь фотофиксацию присутствующих,голосовавших с системой распознавания лиц.В полиции это всё есть.Юридически закрепить .И каждому закону принятому закону прилагать фотофиксацию на подпись президенту.
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