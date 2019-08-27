 В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Я очень надеюсь, что будет все нормально, и я очень предостерег бы все другие стороны, которые хотят, чтобы нормально не было, потому что даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем готовы голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать волю народа Украины", - сказал Стефанчук под стенами Рады.
Он назвал события вокруг внедрения сенсорной кнопки "манипуляциями, которые проводятся на техническом уровне".
"Для нас тоже чрезвычайно непонятны и неприятны все эти манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем, но, зная о том, каким образом происходила политическая борьба у нас на протяжении всего периода, у нас тоже возникают какие-то сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем запуститься 29 числа", - сказал Стефанчук.
Можно органом для игры на рояле голосовать.
Только с таким айкью как у зеботов можно смеяться с шуток квартала.
Интеллектуалы мля
а на кнопки - вы не руками ? как на рояле штоле ?
https://gazeta.ua/articles/politics/_progulyav-get-iz-radi-zelenskij-gotuye-zmini-do-konstituciyi/924064
Ведь главный ПЕС им же все руки поотрубал！