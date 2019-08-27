 В случае необходимости мы готовы голосовать руками, - Стефанчук

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Я очень надеюсь, что будет все нормально, и я очень предостерег бы все другие стороны, которые хотят, чтобы нормально не было, потому что даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем готовы голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать волю народа Украины", - сказал Стефанчук под стенами Рады.

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Он назвал события вокруг внедрения сенсорной кнопки "манипуляциями, которые проводятся на техническом уровне".

"Для нас тоже чрезвычайно непонятны и неприятны все эти манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем, но, зная о том, каким образом происходила политическая борьба у нас на протяжении всего периода, у нас тоже возникают какие-то сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем запуститься 29 числа", - сказал Стефанчук.