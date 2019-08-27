 Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции РФ: "Мы должны пересмотреть наши отношения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во вторник в Париже на ежегодной конференции послов.
"Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближение с Китаем - не в наших интересах", - считает президент Франции.
Макрон заявил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.
"Мы - в Европе. И Россия также в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного с Россией, мы в дальнейшем будем иметь замороженный конфликт в Европе, в дальнейшем будем иметь Европу как театр борьбы между Соединенными Штатами и Россией. И последствия холодной войны будут продолжаться в наших странах", - считает президент Франции.
При этом Макрон отметил, что взгляды России очень консервативны, они противоречат ценностям Европейского Союза.
"Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы четко не определим наши отношения с Россией", - заявил президент Франции.
Макрон также напомнил о достигнутых договоренностях провести "в ближайшие дни" саммит в "нормандском формате".
Как сообщалось, ЕС в 2014 году ввел санкции против России за оккупацию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.
Торгівля з окупантом, безбожне
мародерство і геноцидні реформи від мальдівського сліпотраста. Найбідніша
країна європи з найвищим рівнем корупції пограбована найбагатшим
президентом-олгіархом.
"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є
їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл)
мені цікаво,як ви суки хліб їсте тим язиком яким вальцмана в обісране сурло лижете ?
"Вова давай ко мне третьим? Училка надоела уже. А утебя такие неограниченные возможности".
Собака сама виновата.
С утра - не, к вечеру - таки Да???!!
🧐
Но это не точно.
Лживые и больные на всю голову. Мир перевёрнут вверх ногами
😁
А потім подаруй Нам!
🤑
🤗
уже все давно определились и с безопасностью и с позициями и с доверием !
и только некоторым все еще кажется что бумагой можно прикрыть дырку в башке...
Там відосік гнівний з обіцянками кар небесних запилив?
Чи засунув десь язика і мовчить не відсвічуючи.
Так воно і є. Всі "заграють" з Росією і тут же намагаються виправдатись якимись загальними фразами про "цілісність України"