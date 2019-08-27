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 Политика Украины, За рубежом
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 Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции РФ: "Мы должны пересмотреть наши отношения"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет, что его страна не заинтересована в изоляции России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во вторник в Париже на ежегодной конференции послов.

"Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближение с Китаем - не в наших интересах", - считает президент Франции.

Макрон заявил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.

"Мы - в Европе. И Россия также в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного с Россией, мы в дальнейшем будем иметь замороженный конфликт в Европе, в дальнейшем будем иметь Европу как театр борьбы между Соединенными Штатами и Россией. И последствия холодной войны будут продолжаться в наших странах", - считает президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение РФ в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины, но ее можно пригласить на саммит в качестве гостя, - Макрон

При этом Макрон отметил, что взгляды России очень консервативны, они противоречат ценностям Европейского Союза.

"Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы четко не определим наши отношения с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон также напомнил о достигнутых договоренностях провести "в ближайшие дни" саммит в "нормандском формате".

Как сообщалось, ЕС в 2014 году ввел санкции против России за оккупацию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3144848
 
 
 Топ комментарии
 
Верните Крым, отдайте взамен такой же кусок французской и Земли и делайте шо хотите.
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Таки французкие ватники ностальгирующие по СССР существуют Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции РФ: "Мы должны пересмотреть наши отношения" - Цензор.НЕТ 3696
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У нас «президент» на День Независимости не смог выдавить из себя, что кацапия - странна агрессор. А французам это нафиг надо? При клоуне с рашки снимут санкции, всунут домбасян с особым статусом, зебилы сделали это вместе.
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Таки французкие ватники ностальгирующие по СССР существуют
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У нас «президент» на День Независимости не смог выдавить из себя, что кацапия - странна агрессор. А французам это нафиг надо? При клоуне с рашки снимут санкции, всунут домбасян с особым статусом, зебилы сделали это вместе.
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Ну зато 5 лет орали НФ и БПП....и что??? А при этом крысили, коррупция, мародёрство....Но как громко вопили и при этом очень даже торговали.
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Ничего себе "мародерство" украинская армия получила Javeln'ы и прошла путь от отсутствия бронежилетов до покупки турецких беспилотников. А теперь начинается коррупция, рашку вернули в пасе - зеля язык в жопе, рашка убивает наших солдат - зеля язык в жопе, с рашки снимут санкции - зеля язык жопе - вот это коррупция и мародерство.
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Тобі пороблено ?
Торгівля з окупантом, безбожне
мародерство і геноцидні реформи від мальдівського сліпотраста. Найбідніша
країна європи з найвищим рівнем корупції пограбована найбагатшим
президентом-олгіархом.
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А сейчас что нет торговли что ли? Или не будет ее? Это туби пороблено походу. Иди в соседнюю ветку и рассказывай там про торговлю. Там ваш клоун-голобородько бабло гребет с кацапов по полной и выводит в офшоры. А вам зебобикам сказки травит...
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Клоуна до влади привів сам Мародер своєю ненажерливістю і запроданством ! І клоун не мій, я за нього не голосував, це ви, безміке стадо, привели до влади зрадника і мародера парашенка до влади ! тож не перекидай з хворої голови на здорову

"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є
їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл)
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Порохопадли!! ,
мені цікаво,як ви суки хліб їсте тим язиком яким вальцмана в обісране сурло лижете ?
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Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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Ну що зебіки? Повернули Моржовію у цивілвзацію? Війну програли, тарифи не знизили, олігархію укріпили - ви це зробили разом, не кивайте на попередників, бо за 100 днів ви просрали все, саме ви. А чё, зате по приколу.
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кацап по Українські по раисським лайном жбурляє,усьо забули Петра вже іншй ампіратор і ваш зендонців обовяок не канонізувати а критикувати своє диво з телєвізора.
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Верните Крым, отдайте взамен такой же кусок французской и Земли и делайте шо хотите.
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" Cherche la femme".....ху?ло завчасно похвалив його дружину.
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Перевод с дипломатического языка:
"Вова давай ко мне третьим? Училка надоела уже. А утебя такие неограниченные возможности".
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Отдайте рашистам лдазурное побережье! Мышебратья ещё один. И ЛеПен не надо......У него с головой не в порядке, тёткв жена учительница, мама его одноклассницы.
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Не понимаю как будто Франнция забрала крым. Че за бред несешь
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дивуєшся ? ембріогенез ускладнений зайво-хромосомністю
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Ну так вроде никто не заинтересован в изоляции бешенной собаки.
Собака сама виновата.
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Они все с семьями дааавно в Европе. А народу нато и ес это как ишаку морковка перед рылом на палочке.
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Раздвоенийо личности?? Шизик,не??
С утра - не, к вечеру - таки Да???!!
🧐
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Сохраняйте спокойствие: с минуты на минуту выступит Зеленский с резкой критикой такой недальновидной внешней политики Франции.
Но это не точно.
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Сплошной маразм. То они восхищаются 'красотой' жены макрона, теперь уже и рашку можно и вернуть и 'пересмотреть'
Лживые и больные на всю голову. Мир перевёрнут вверх ногами
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Дивні діла твої, Господи! У Франції з'явився новий Людовік - Король-Сонце: "Держава- це я!". Цікаві два моменти. Перший - маю підозру, що Макрон - мащозіст. Недавні заворушення "жовтих жилетів" були інспіровані кацапами за прямої вказівки пуцина. І другий момент. Після поразки справді великого Француза Бонапарта під Ватерлоо окупацію Франції здійснювали зокрема і донскіє казакі. Рейваху вони там народили знатного. Француженок топтали, як справжні півні курок, грабували місцеве населення вправніше за морських корсарів. Стокгольмський синдром пробудив у французів нещборимі до сих пір симпатії. Здавалося б, що спільного може бути з колискою демократичної Європи і оплотом тиранії, останньою класичною імперією світу? За логікою - нічого. А воно є. Воістину дивні діла.
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Думаєш, шо "накидали" жабоїдам лишніх хромосом?? Логічно..
😁
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Микрон, купи Крым у Нас, українців!!
А потім подаруй Нам!
🤑
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зелібакс, ти не українець, ти малорос Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции РФ: "Мы должны пересмотреть наши отношения" - Цензор.НЕТ 7306
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"Мы в Европе. И гитлеровская Германия тоже в Европе. Дистанцирование Германии от Европы, ее сближение с империалистической Японией не в наших интересах". Интересно, мог бы такое сказать Де Голль?
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Де Голль ? Он вывел Францию из НАТО и хотел вернуть америкосам бумажные баксы и получить взамен золото. Я думаю он бы подружился с путлером.
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Ого, а Польщу, Чехію ви спиталися, чи готові вони? Їм довелося жити за принципами і моралем соціалістичної економіки Союза, ви з таким не стикалися. Наврядчи вони будуть в захваті
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Макарона на G-7 укусило Лохматое Чмо. Вот он и заразился уйлофильством(((
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Зря Эмануелька вылизываешь ***** сраку. Все равно он тебе не поможет выиграть выборы.
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Вывод один политика попередника провалилась
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макрони під тиском авторитету попередника на заході сиділи тихо, ще й санкцій постійно цапам підкидали.
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Виктор вспомни при попереднике уже германия с россией строили северный поток - 1 и -2
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Але завдяки впливу в Данії радника і друга Петра, Расмусена вдалось частково заблочить сп2.
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Украине надо было другую тактику защиты повторяю защиты а не капитуляции выбрать
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Политика России противоречит не только ценностям Европейского союза, она противоречит ценностям цивилизованного мира. Россия не признает международное право, суверенитет других государств, свободу, демократию, общепринятые человеческие ценности. Россия это государство оккупант, агрессор, это государство, которое постоянно воюет и проливает чью-то кровь. Поэтому смешно слышать заявления, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией. Россия не понимает обычного человеческого языка, признает только язык силы. Россию невозможно переделать, ее невозможно научить любить мир, другие государства, ее необходимо только уничтожить
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Если Франция не заинтересована в изоляции росийских окупантов, какой смысл тогда встречаться в нормандском формате, если там походу Украина будет одна против троих, котоые будут уговаривать подписать акт капитуляции
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акт капитуляции уже давно подписали, называется "минские соглашения". А на встрече в нормандском формате будет обсуждаться принуждение Украины к его выполнению.
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Бла-бла дипломатия))) да,нужно..... если/когда.... )))
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Макрон еще не понял, что путлер из Франции может сделать французскую республику и будет ему тогда Европа от Хабаровска до Лиссабона...
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1/5 в Европе. 4/5 в Азии.г-н Макрон, вЫ определитесь...
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мелет шопопало.
уже все давно определились и с безопасностью и с позициями и с доверием !
и только некоторым все еще кажется что бумагой можно прикрыть дырку в башке...
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Сопля вже відреагувала?
Там відосік гнівний з обіцянками кар небесних запилив?
Чи засунув десь язика і мовчить не відсвічуючи.
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"бистро" ..."бистро" ...макарон ...забули ***** ...так вони вам нагадають
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Це чомусь нагадало слова із анекдоту: "Ви або туди, або сюди. А туди-сюди - дратує".
Так воно і є. Всі "заграють" з Росією і тут же намагаються виправдатись якимись загальними фразами про "цілісність України"
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Макрону,как и Меркель,Трампу и т.д Украина покуй от слова "совсем"!
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Придурок Макрон. Ценности-это и есть консервативность. А вот европейские "родитель1" и "родитель2"-это как раз эксперименты, и, сдаётся мне, чреваты в дальнейшем чёрт знает чем
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