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 Политика Украины
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Все про:дороги (1819) Укравтодор (362) Новак Славомир (38)

 "Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено ввести плату за проезд по дорогам для большегрузного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении. - Ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сообщил Новак.

По его мнению, плата за проезд по дорогам Украины будет серьезным законодательным изменением, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал Новак. По его словам, объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны.

Читайте также: На ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется около 300 млрд грн, - глава "Укравтодора" Новак

В "Укравтодоре" надеются, что Верховная Рада примет закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3144845
 
 
 Топ комментарии
 
и назвать как-то скрепненько, - налог на зебилизм или бенина десятина "Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта - Цензор.НЕТ 8849
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Правило рынка (всегда платит конечный потребитель) покуда никто не отменял. Это первое. Второе - на сколько мне помнится налог на ремонт дорог у нас уже содержится в цене топлива. По логике вещей большегрузные автомобили потребляют больше топлива. Таким образом больше платят на содержание дорог. Результат эффективности такого налога мы видим по состоянию наших дорог. Где гарантия, что дополнительная плата, взимаемая с перевозчиков, будет эффективна, а не теряться на просторах чиновников от Укравтодора? Вопрос естественно риторический. Как всегда у нас получается - придумали как дополнительно содрать денег, но ни коим образом не проработали механизм реализации денег на ремонт и самое главное - механизм контроля эффективного и целевого использования этих самых денег. Посему создается впечатление, что придумана еще одна очередная схема эффективного распила бабла.
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цє жахливо ... наши можновладці копіюют всє поганє з рашкі-парашкі
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- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
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Удар по олигархам. Простые бизнесмены фур не имеют.
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Еще бы с евробляхеров чото взыскивать, бюджету хуже точно не будет
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Идиот. Отвяжись от них. Эти люди могли бы как и в Грузии и Балтии помочь начинающему бизнесу неплохим авто за недорого. И рашку наводнили бы хламом. Убивая ее экономику.
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ты я вижу или бляхер или жаба душит, шо низя гонять на бляхе
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Обзови так балтов и грузин. У кого экономика на высоте.
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Це ти так жартуєш? Про простих бізнесменів?
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Правило рынка (всегда платит конечный потребитель) покуда никто не отменял. Это первое. Второе - на сколько мне помнится налог на ремонт дорог у нас уже содержится в цене топлива. По логике вещей большегрузные автомобили потребляют больше топлива. Таким образом больше платят на содержание дорог. Результат эффективности такого налога мы видим по состоянию наших дорог. Где гарантия, что дополнительная плата, взимаемая с перевозчиков, будет эффективна, а не теряться на просторах чиновников от Укравтодора? Вопрос естественно риторический. Как всегда у нас получается - придумали как дополнительно содрать денег, но ни коим образом не проработали механизм реализации денег на ремонт и самое главное - механизм контроля эффективного и целевого использования этих самых денег. Посему создается впечатление, что придумана еще одна очередная схема эффективного распила бабла.
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В Чехии тоже налог на содержание авторот заложен в цену топлива...
Но за проезд по автобанам и автомагистралям - все равно платят...
Частники покупают годовую виньетку, а фуры и автобусы платят за
каждый километр пробега... и если не заплатил через километров 10
сядет полиция на хвост и будет такой штраф что за эти деньги можно былобы ездить год...
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В Чехии такие дороги как у нас? Вопрос не в том платить или не платить. Вопрос за что платить. Кроме налога на ремонт дорог, заложенный в топливе еще идут прямые отчисления из бюджета у нас. А результат где?
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Вот к примеру только в 2018 году из бюджета прямых отчислений на ремонт инфраструктуры дорог было выделено 44 млрд. гривен. Заметно?
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Схемы названные тобой - это схемы последних двух хряков.
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Тебе человек из Чехии ответил. Удовлетворен ?
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Про логістичну вартість у кінцевій ціні продукції зєлєбобам не розповідають...
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Про конкуренцию слышал ? Ж/Д и малогоборитные перевозки.
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а може все же закупить весовых станций?
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"Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении. - Ред.)" - а кто тогда дороги убивать будет?
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Нет дискриминации, пусть платят все, даже велосипедисты.
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Пешеходы тоже асфальт топчут, а про домашних животных вообще молчу.
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Колесников бабло заметал,а мы по ямам от его машин прыгали.
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зебилы уже имеют зарплаты по 4200 евро и могут позволить себе продукты которые подорожают в последствии этого,так что проблемы нет
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В Рашке ввели Глонас и начали собирать дань с фур а у нас просто обложат данью без всякого Глонаса.))
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Это система Платон, а Глонасс это система навигации и контроля за фурами.
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Ну плутають тролячки, плутають. Мєтадічка па дєбільнаму напісана.
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в рашке это уже есть... - кажется называется система Платон...

Там буча была в свое время из за этого.... - цены выросли на все....
Зе-команда! - сделаем их вместе....
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все кто делают такие долгоиграющие заявление уже в договоре с Зе....
Дерьмо пети перетекает к зе, а когда свалит зе перетекет еще куда нибудь...
Учи дурачок законы Диалектики...
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А не проще ли сразу обложить население дополнительным налогом на дороги? Перевозчик просто будет больше брать за свои услуги, и все.
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и назвать как-то скрепненько, - налог на зебилизм или бенина десятина "Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта - Цензор.НЕТ 8849
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в правильном направлении движение....- пора вводить порядок и строгости для мудрого и простого нарида...
За грунтовые дороги тоже нужно брать налоги..., а то научатся стервецы объезжать...
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и на каждую грунтовку по патрулю на Примусе.
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их квадратептерами можно контролировать....
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Лючьше сразу при входе в квартиру ставить терминал.
А на первых єтажах еще и на окнах)
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Может снкчала укравтодор дороги сделает, потом плату будет брать. А то плата есть, а дорог нет.
И совсем логично было бы отменить тогда налог, что в топливе заложен
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просто кайф))) зебилы, продолжайте, не останавливайтесь
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Они только думают, дебилы б..ть (с). Дорог уже не осталось нормальных. Решение проблемы просто, как двери, при малейшем перегрузе- конфискация транспортного средства вместе с товаром, в пользу государства. Через месяц будет порядок на дорогах.
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А при чем перегруз к оплате за дороги? Перегруз это нарушение а оплата за дороги это пи*дец....
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согласен, за что платить.., за эту полосу препятствий..!?
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Не зря они второстепенные дороги спихнули на местные администрации, у которых денег и так не было, а теперь и дорог не будет.
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автоматически поднимутся цены не только на товары, но ещё и услуги почты. да и хрен с ними - с ценами, главное, что коммуналку снизят когда-нибудь. да, зебилы?
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сматрю впєрєді нас ждут рєформи нармаз "Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта - Цензор.НЕТ 534 зажівьом наканєцта ато марадьор нєдавал спакойна дишать
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Новак брехло!
Я веду этот проект с 2012 года, он от него постоянно отказывался.
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идея неплохая, ибо фуры и правда убивают дороги, но... сначала может дороги надо сделать и нормальные станции взвешивания?
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пилять.. и че :? от этого дороги станут лучше? нет кончно! а вот цены на все взлетят! вы уже и то вводили и акциз придумали и в топливо на дороги вложили - толк нулевой! пизzдить перестаньте. дороги делайте качественно и ничего не нужно вводить.. хотя введение ведь не для дорог хороших, говорите уже честно , что вам падлам нехватает, вы жрать стали больше! У нас есть в районе дорога, соеденяет два города, по ней движение сумашедшее и фуры и танки и бтр, бмп и тягачи для танков с танками и пустые , а дороге лет 40 и она стоит, есть конечно ямки , но и то они стали больше после ремонта ямочного, парадокс как только сделают ремонт ямки , в следующем году яма там же но еще больше! так что не в деньгах дело, а в вашем воровстве и качесте работ!
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зебилы так вам и надо - вас будут доить как в Европе, но при украинских зарплатах и пенсиях - вот смотрю я на это и по моему пора в эмиграцию уезжать .как ленин в свое время - в Швейцарии дороговато для меня,в Чехии будет в самый раз - здорово подпольем руководить с Праги,ну или даже с Оломоуца ,то же пойдет - а вы тут зебилуйте потихоньку )))))))
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