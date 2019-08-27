 "Укравтодор" планирует сделать дороги платными для большегрузного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.
"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении. - Ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сообщил Новак.
По его мнению, плата за проезд по дорогам Украины будет серьезным законодательным изменением, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.
"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал Новак. По его словам, объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны.
В "Укравтодоре" надеются, что Верховная Рада примет закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года.
Но за проезд по автобанам и автомагистралям - все равно платят...
Частники покупают годовую виньетку, а фуры и автобусы платят за
каждый километр пробега... и если не заплатил через километров 10
сядет полиция на хвост и будет такой штраф что за эти деньги можно былобы ездить год...
Там буча была в свое время из за этого.... - цены выросли на все....
Зе-команда! - сделаем их вместе....
Дерьмо пети перетекает к зе, а когда свалит зе перетекет еще куда нибудь...
Учи дурачок законы Диалектики...
За грунтовые дороги тоже нужно брать налоги..., а то научатся стервецы объезжать...
А на первых єтажах еще и на окнах)
И совсем логично было бы отменить тогда налог, что в топливе заложен
Я веду этот проект с 2012 года, он от него постоянно отказывался.