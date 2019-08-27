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 Наемники РФ проводят ротацию подразделений на передовой, - ГУР

С начала суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксированы четыре случая нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия. Трижды противник открывал прицельный огонь на донецком направлении и один раз на луганском.

Об этом соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало очередную ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В то же время ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы. В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144844
 
 
 Топ комментарии
 
так и видно как к перемирию готовятся
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тамнет наемников адни "повстанцы'(с)
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Можна і частинами. Спочатку - руки, ноги, а тіло може і поповзати. Так навіть ефект кращий.
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так и видно как к перемирию готовятся
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Можна і частинами. Спочатку - руки, ноги, а тіло може і поповзати. Так навіть ефект кращий.
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Думаю, що був і буде ще. Але нам про це не скажуть. ☺
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Тобто "сідєльцям" ніяких шансів. В разі чого будуть не лише досиджувати недосиджене, а й додане за створення/участь у НЗС. А що, карма є карма. На то ради нема.😁
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