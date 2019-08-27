 Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий

"Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция", - сказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также подчеркнул, что все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.
При этом Парубий отметил, что необходимости вносить изменения в Регламент Верховной Рады нет.
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады. Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слышинского.
Где же была их "политычна воля", когда у этих скотов была бильшысть?
Стефанчук сегодня сказал, что такую кнопку легко обмануть, приклеив тёплую жвачку. Он не прав. Перед началом голосования система проверяет, кнопки на отсутствие прикосновения. Если приклеена жвачка, на табло для голосования высвечивается номер этого места.
нужно будет жать и держать две кнопки и увеличено время голосования...
Вообщем усложнили кнопкодавство...., но не исключили.....
Система старье как по мне - 19-й век..., только чуть лучше старой...
Нужно вводить Раду-4..., там по отпечаткам....
И я по правде говоря в шоке.., что ввести защиту от несанкционированного голосования встречает такие трудности.....
Да что там шок...., я просто в ах-е.....
Там все элементарно - схемы придуманы еще 50 лет назад...
Он
должен провести инструктаж, чтобы повара, фотографы и аниматоры не
открывали об кнопку пиво, народец подобрался не обученный и
малограмотный.
А кем было сказано..?7 Каналом Г+Г..??
До речі: в сервісних центрах деяких райадміністрацій для виготовлення біометричних паспортів використовували побутові сканери відбитків пальців, які у 50% випадків не працювали. Не спрацював той сканер і від пальців моєї дружини. Я покликав начальника, той порадив дружині випити червоного вина, з'їсти м'яса або червоної риби і прийти ввечері пересканувати. "Ось бачите літнього чоловіка? Він лікар і він не скандалить від того що теж не зміг залишити відбиток".
мой ты зайчик
Подготовка первого заседания Верховной Рады происходит в стиле "Посмотрите, кто к нам пришел!" и главным героем дня - Зеленским. На заседании планируется огласить очередные "эпохальные инициативы" Зеленского. (надеюсь все помните что эти инициативы живут ровно 16 дней - "принцип зеленой амнезии" ). Будет заявление о сокращении количества депутатов, не будет сенсорной кнопки и избрания премьера - Вова боится). Все это будет происходить на фоне возвращения наших военнопленных и моряков. Как Вову обведут вокруг пальца с обменом - мы расскажем.(с)
Если нет отпечатка...то красную желтую и зеленую кнопки можно жать до посинения....они не сработают....
Обьясняю для особо одаренных зебобиков...любая кнопка которая не механическая....называется сенсорной.....
Главный вопрос - зачем применять технические ухищрения, которые легко обходятся, вместо введения реальных механизмов наказания за кнопкодавство?
И зачем вводить какие то механизмы наказания.....которое еще под большим вопросом будет или не будет работать...если можно раз и навсегда...техническими методами решить эту проблему..??
И вообще нужно вводить систему распознования лиц......у меня в смартфоне она прекрасно работает....
Я это помню, это было, как вчера
Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку
А в результате - я поймал лишь три пера
Эх, хвост-чешуя, не поймал я ничего"
Ну все ж що роблять діаметрально протилежне тому що обіцяли
Проще сказать что выполнили - НИ-ЧЕ-ГО.
🤗