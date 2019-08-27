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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (23328) Парубий (2001) кнопкодавство (17)

 Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий

Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.

"Сенсорная клавиша работает, аппарат предпринял все необходимые действия, и программное обеспечение, и фактически она сегодня работает. Но уже новое руководство Верховной Рады новой каденции будет принимать решение: будут пользоваться сенсорной клавишей, персональным голосованием или будут пользоваться тем способом, которым пользовалась действующая каденция", - сказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что все технические условия выполнены, и введение системы будет зависеть от политической воли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий

При этом Парубий отметил, что необходимости вносить изменения в Регламент Верховной Рады нет.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады. Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слышинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3144840
 
 
 Топ комментарии
 
это типа что б слуги народа не занимались кнопкодавством? Но ведь на курсах в Трускавце ничего учителя ничего не рассказывали про сенсорные кнопки Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3228
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Фотографы с парикмаххерами...впадут в ступор....их надо будет отправлять на новые курсы....
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Этот неполноценный опять чудит. 5 лет ему не хватило, вот теперь напоследок в "лучших" традициях своего Соевого хозяина нагадить хочет.
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это типа что б слуги народа не занимались кнопкодавством? Но ведь на курсах в Трускавце ничего учителя ничего не рассказывали про сенсорные кнопки Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3228
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Фотографы с парикмаххерами...впадут в ступор....их надо будет отправлять на новые курсы....
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Зебобики сказали что не ранее нового года.... а до нового года они будут кнопкодавить что бы Конституцию под себя переписать...
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тепер ми всі знаємо - кнопка вже працює...парубій таки зумів довести справу з цією кнопкою до впровадження...наскільки це все полекшить роботу молодій команді необстріляних в трускавці... сідай собі та й жми її
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Шо там он "зумив"? Накартавить чепухи? Эта кнопка есть в Раде лет 12-13.
Где же была их "политычна воля", когда у этих скотов была бильшысть?
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ты реально не понимаешь....было трудно, но с появлением нового президента кнопку удалось запустить...и новой верховной раде не отвертеться от ее применения...никак)
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Пять лет "труднощей", ага, не понимаю, канешн
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До конца года должны ввести т.с. биометрическую кнопку Рада-4, которая отпечатки считывать будет. А сейчас просто реагирующая на тепло кнопка введена Рада-3, которая не идентифицирует кто ее кнопкодавил. Но это в любом случае лучше чем то что было.
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Вполне можно обойтись без идентификации депутата. Достаточно, чтобы были задействованы обе руки: одна на сенс. кнопку, другая на одну из 3-х кнопок голосования. (Пальцами одной руки нажать 2 кнопки не получится, так как они удалены друг от друга). Следовательно, нажать одновременно ещё 2 кнопки на пульте соседа просто нечем и выделенное время прошло. Шах и мат кнопкодавам.
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А что? Вполне разумное предложение. И затрат дополнительных на переоборудование не нужно. Ведь не главное кто там проголосовал. Главное, чтобы один человек за двоих/троих не смог.
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Совершенно верно. Сенс. кнопка должна чувствовать лишь факт прикосновения (по теплу пальца).
Стефанчук сегодня сказал, что такую кнопку легко обмануть, приклеив тёплую жвачку. Он не прав. Перед началом голосования система проверяет, кнопки на отсутствие прикосновения. Если приклеена жвачка, на табло для голосования высвечивается номер этого места.
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И тут же найдется дупутат, который расскажет, что это препятствует исполнению им своих обязанностей, поскольку у него одна рука в гипсе. Дискредитировать такую систему элементарно.
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ты хоть различай сенсор и срабатывание по отпечатку пальца. о котором шла речь до Нового Года, соя тупая.
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"Сенсорная" - это что, в конце концов? Есть на форуме сотрудники Рады?
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у тебя берут отпечаток пальца. Отпечаток вносится в базу данных. В этой же базе данных есть айди кнопки к которой буде привязан палец депутата. 1 палец - 1 кнопка. Тоесть условный зебил за другим станком уже не проголосует. Ну как-то так)
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Та й у сферичного петераста у вакуумі теж нічого не вийде!
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Статьи предыдущие Цензора объяснили ,в чём суть лукавства.Сенсорная кнопка в Раде просто реагирует на тепло пальца,а не на отпечаток.
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Тобто нова система гірше за попередню? Думаю, що це брехня. Треба професійний коментар про цю нову систему.
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Ali Hasan - если коротко...

нужно будет жать и держать две кнопки и увеличено время голосования...
Вообщем усложнили кнопкодавство...., но не исключили.....
Система старье как по мне - 19-й век..., только чуть лучше старой...
Нужно вводить Раду-4..., там по отпечаткам....
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Мабуть буде більш точна інформація, але встановити сканер відбитка пальця тепер не є проблемою.
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Парубий сегодня рассказывал на прес.конференции - я слушал...
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Мабуть Парубій не спеціаліст у таких системах, тому мені цікаво слухати фахівця саме такої системи. Мені добре відомо, що не буває електронників широкого профілю. Кожен розуміється на своїх системах.
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далеко ходить не нужно... - мое первый диплом инженер радиотехник... Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 9246
И я по правде говоря в шоке.., что ввести защиту от несанкционированного голосования встречает такие трудности.....
Да что там шок...., я просто в ах-е.....
Там все элементарно - схемы придуманы еще 50 лет назад...
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Чудово! Я теж багато років працював інженером-електронником.
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Єто не статьи Цензора были а отмазки какого-то зебила в Раде.
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Эту дезу сегодня озвучил Стефанчук. Возможно, эта кнопка реагирует и на тепло пальца, кроме того, что она считывает рисунок пальца. Для идентификации человека используется только информация о рисунке пальца.
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ДБР и СБУ срочно вызвал сотрудник аппарата ВРУ и рассказал про лукавство.А Стефанчук просто озвучил тезы сотрудника.Парубий выгнал сотрудника.
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Сенсорная кнопка - это пиар Парубия, не больше того. Кнопкодавить можно будет хоть сто раз, если она реагирует на тепло. На отпечатки реагирует Рада-4.
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Вернулся из отпуска недолугий.Сенсорная кнопка-сплошное лукавство.
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Когда ты уже исчезнешь ? Надоел старорежимник.
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Он должен провести инструктаж, чтобы повара, фотографы и аниматоры не открывали об кнопку пиво, народец подобрался не обученный и малограмотный.
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... і не длубалися в носі (або десь іще) щоби сенсор коректно працював.
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Oljik
Он
должен провести инструктаж, чтобы повара, фотографы и аниматоры не
открывали об кнопку пиво, народец подобрался не обученный и
малограмотный.
Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 42

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Этот неполноценный опять чудит. 5 лет ему не хватило, вот теперь напоследок в "лучших" традициях своего Соевого хозяина нагадить хочет.
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То бишь по зебильной логике...запустить систему которая не даст возможности кнопкодавить за другого...это нагадить..?? Лихо....
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Система 2002 года уже мертва! порохоботная отрыжка. ещё на службе?
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Система новая...это у тебя мозг от чрезмерного потребления зеленки умер.... Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 9829
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членистоголовое...узбагойся, пожри карамелек.
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Попей зеленки зебобик...и тебя попустит...
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С каких делов она стала новой с 2002 года?
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Разберись для начала, потом умничай. Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 6966
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А ты уже разобрался..?? Наверное по инструкции канала Г+Г...да..??
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Сказано было "реагирует на тепло" уже сто раз.
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Кнопка которая сканирует отпечаток пальца тоже реагирует на тепло....
А кем было сказано..?7 Каналом Г+Г..??
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Побачимо як нова ВР буде користуватися сенсорними кнопками, але ми багато разів бачили як вводили у дію стару систему "Рада"
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Бєпєпєшники і антинародофронтівці 5 років цього не здатні були зробити, хоча перед Майданом верещали що риги займаються конпкодавством і порушують регламент. Самі чим краще ? Безпринципна потолоч !
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Нахер мені стефанчук ? ти, безідейне і безпринципне, за пройдисвіта мародера і Ко відповідай !
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Предлагаю что бы депутаты-мужчины нажимали на сенсорную кнопку не пальцем, а тем органом которым наш гидрант играл на рояле!!!
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Пфф. Там большей части брюхо не даст дотянуться...органом.
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Для цього слід передбачити ручний сканер як на касах магазинів.
До речі: в сервісних центрах деяких райадміністрацій для виготовлення біометричних паспортів використовували побутові сканери відбитків пальців, які у 50% випадків не працювали. Не спрацював той сканер і від пальців моєї дружини. Я покликав начальника, той порадив дружині випити червоного вина, з'їсти м'яса або червоної риби і прийти ввечері пересканувати. "Ось бачите літнього чоловіка? Він лікар і він не скандалить від того що теж не зміг залишити відбиток".
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Так тогда, если уж до ручных сканеров дошли, набить им штрихкоды на затылках или клипсу в ухо и пусть несколько человек перед голосованием пройдет и просканирует их как свиней. 450 тел - это не много, 3 человека минут за 10 управятся, если хряки не будут кусаться и брыкаться. Зато точно к моменту голосования будут знать кто на месте, а кого нет. Кого нет - три предупреждения и по статье за прогулы. Стоимость проекта небольшая, а польза и, главное, моральное удовлетворение от созерцания этого процесса - бесценно
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Перша версія "Ради" (1990) використовувала текстолітові платки з контактами, де перемичками формувався унікальний номер депутата. І вже тоді депуташки примудрялися передавати колегам оті платки-ідентифікатори.
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Получается старший в раде зебил сбрехав? ну шо ж такое...
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Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто....
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Мародёровцы почти не дышат. А звуки, которые они издают - недержание сфинктеров. Народ просто ждёт конца этой шайки ворья в патриотических перьях.
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Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 1552

Подготовка первого заседания Верховной Рады происходит в стиле "Посмотрите, кто к нам пришел!" и главным героем дня - Зеленским. На заседании планируется огласить очередные "эпохальные инициативы" Зеленского. (надеюсь все помните что эти инициативы живут ровно 16 дней - "принцип зеленой амнезии" ). Будет заявление о сокращении количества депутатов, не будет сенсорной кнопки и избрания премьера - Вова боится). Все это будет происходить на фоне возвращения наших военнопленных и моряков. Как Вову обведут вокруг пальца с обменом - мы расскажем.(с)
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Заспокойся, там же написано: как Вову обведут вокруг пальца с обменом - мы расскажем.
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Так все-таки, эта "мифическая сенсорная кнопка" сканирует отпечаток, или, как где-то мелькало в новостях, просто реагирует на тепло? И чем, в последнем случае, это поможет против кнопкодавства?
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Кнопка именно сканирует отпечаток....и запускает в работу пульт с тремя обычными кнопками....
Если нет отпечатка...то красную желтую и зеленую кнопки можно жать до посинения....они не сработают....
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Умник, а что тогда Рада-4, это когда задницу прикладываешь?
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А что такое рада один и два..?? Там что вместо кнопок клавиши от рояля были???
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Очент даже ослоумный ответ. В духе порохоботов. Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3794
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Кнопкак оторая сканирует отпечаток пальца...это сенсорная кнопка...
Обьясняю для особо одаренных зебобиков...любая кнопка которая не механическая....называется сенсорной.....
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Что такое сенсорная кнопка я уже знал, когда ты еще не родился. Только какое отношение имеет к сканированию? Она может реагировать например на тепло и всё, она уже не механическая. Сам себе противоречишь, хоть и умник. Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 5628
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Он як! Так коли з'явилася перша сенсорна кнопка і на що вона реагувала?
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Значит, у кнопкодавов будет связки силиконовых (или полиуретановых) "отпечатков" коллег
Главный вопрос - зачем применять технические ухищрения, которые легко обходятся, вместо введения реальных механизмов наказания за кнопкодавство?
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Там может быть время активации пульта выставленна так...что просто не успеешь активировать силиконовыми пальцами....несколько пультов....
И зачем вводить какие то механизмы наказания.....которое еще под большим вопросом будет или не будет работать...если можно раз и навсегда...техническими методами решить эту проблему..??
И вообще нужно вводить систему распознования лиц......у меня в смартфоне она прекрасно работает....
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Куда логичнее было бы использовать ЭЦП в виде карты. Посмотрел бы я на депутатов-небожителей, которые доверят карту с ЭЦП (которая позволит совершать любые юридически значимые действия от его имени) кому-либо.
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Ну если отдав карту...потом получаешь на банковскую карту..или банковский счет на Кипре...лимон баксов...то почему бы и не отдать проверенному человеку....??
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Отдают как раз те (ибо им впадлу на заседания ходить), кто легко эти самые миллионы может потерять.
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И что до силиконовых пальцев...то попробуй разблокировать свой смарфон таким образом.... Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 787
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А може повідрізають у всіх пальці, а хтось один буде голосувати?
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Если использовать сенсорную кнопку просто как кнопку без считывания рисунка пальца, это даёт положительный эффект в том, что задействованы обе руки. (Одной рукой нажать две кнопки не получится, так как они удалены друг от друга). Следовательно, нажать одновременно ещё 2 кнопки на пульте соседа просто нечем.
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Ну третьим "пальцем" получилось же у ихнего предводителя играть на рояли,вот и посмотрим как они теперь будут голосовать...
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"А тут случайно я крючком поймал русалку
Я это помню, это было, как вчера
Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку
А в результате - я поймал лишь три пера

Эх, хвост-чешуя, не поймал я ничего"

Система голосования в Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3420
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Що вам, соєвим дворушникам, 5 років заважало це зробити? Напевно боялися що пукін знову нападе
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Установили Рада-3, это хрень которую нажмет любой, Рада-4 если и будет то в следующем году.
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Просто цікаво - Хоч одну обіцянку зебіли виконали не навпаки.
Ну все ж що роблять діаметрально протилежне тому що обіцяли
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"Нет кумовству во власти", царские кортежи, увеличение зряплат себе любимым, єто первое что пришло в голову. Бенины 57 коп за е/е - "борьба со лигархами" туда-же.
Проще сказать что выполнили - НИ-ЧЕ-ГО.
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Напукай пару ссылок, чоколатное балаболище
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СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕНА МАРОДЕРІВЦЯМИ. Довіряти мерзоті - ставити під загрозу демократію в країні. Тому в першу чергу все повинні перевірити незалежні експерти з ЄС та США.
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Во, порохобобики возбудились. А пять лет, языки в *опе.
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Палубий, где была ваша политычна воля все пять лет каденции?
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