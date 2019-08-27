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 Политика Украины
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 Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на два месяца.

"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание", - сообщила Савченко после окончания судебного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Что касается наших судебных (заседаний. – Ред.), они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается, посмотрим, что на нем будет рассмотрено, что не будет рассмотрено, какие будут результаты", - добавила она.

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Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

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22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/n3144837
 
 
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Чого нова влада не звільняє Савченко? Вона же хотіла сюр у ВР влаштувати Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца - Цензор.НЕТ 6081
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Може Надюха не передумала вчинити те що хотіла? По-моєму зараз саме той випадок, коли вона може прийтися у нагоді Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца - Цензор.НЕТ 8481
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Надьку оправдать.
Она играла роль в сериале Слуга народа.
Посадить режисера и оператора за кино про камаз наехавший на государственного деятеля Голобородько.
Это покушение на убийство.
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судячи з усього, у суддів є набагато важливіші справи, ніж зрада, спроба державного переворота, знищення ВР та підготовка вбивства багатьох людей.
Чи то все було брехнею?
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в том то и дело, что суд должен был разобраться, но увы..., есть другие, более важные дела, чем какая-то там зрада, попытка гос переворота, уничтожение ВР и подготовка убийства многих людей...
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Так не за что Надюху уже сажать- Зе переворот уже произошёл и Пороха "замочили",с помощью путинскоколомойского СМИ!!!!!И ВР почти всю "уничтожили" !!!)))
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Загруженность судей??? Так лишить их загруженности, причём вообще.
Все, что творится в Украине, весь этот бардак в большей части зависит от судей, их вина в этом, что все уже оборзели от безнаказанности. Нужна финансовая проверка судей, соответствие доходов-расходов даже их дальних родственников т.к. их расходы не соизмеримы с доходами.
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У новой антиукраинской власти капитулянтов ЗЕбилов - украинофобов ... У них слуг и похоже что слуг кремлёвских оккупантов и кровавых нелюдей бандитов - коллаборационистов " лугандонии" теперь сепаратизм и терроризм в большом почёте... Так что продажной кремлёвской шкуре Гаде - Сявке ей абсолютна ничего не угрожает. Она спокойно может и дальше планировать свои бабахи . Только крепко всератся будут уже продажные ЗЕбилы.
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Навіть судді не бажають бруднитися об вигадану парашею маячню.
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