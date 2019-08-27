 Под Архангельском взорвался ядерный реактор, а не ракета, - норвежский эксперт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщил Нилс Бомер, руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.
По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.
"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор ", - считает Бомер.
Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.
Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.
https://echo.msk.ru/blog/day_video/2490267-echo/
А то прочитаешь заголовок и радость переполняет.
А потом оказывается что это давно было.
Рашкованам европейцы отказали в покупке сжиженного газа, так они с горя танкер аж в Индию погнали
Хорошо, что хоть большая - не тесно, но, всё засрано....🤣
😁
😁
Благо, над крисмом та лугандою. Подальші атмосферні явища нам не страшні, оскільки у Северо-Свинську зареєстрували такі ізотопи:
Стронцій-91 (період напіврозпаду 9 годин),
Барій-139 (півтори години),
Барій-140 (13 днів) і
Лантан-140 (дві доби). Продуктами їхніх розпадів є радіоактивні інертні гази.
А «город лєніна», він же колишнє лігво ху*ла, накрило предметно.
Ми всі помремо!
и радоваться!
🤗
(с) результат медичного огляду середньостатистичного кацапа
несёт угрозу миру и самой козляндии прежде всего.
Первой от гранаты пострадает сама обезьяна.
Деградация налицо.
Их уже нельзя остановить,
И хотя Америку немного жаль,
Нам нужно непременно победить!
Припев:
Скатертью, скатертью
Хлор-пикрин стелется
И забирается под противогаз,
Каждому, каждому
В лучшее верится,
Падает, падает ядерный фугас.
Ядерный фугас летит, качается,
До земли осталось метра три,
Зря, приятель, в землю зарываешься,
От волны ударной не уйти!
Может, мы обидели кого-то зря,
Сбросив 115 мегатонн…
Пусть теперь земля горит и плавится
Где был раньше город Вашингтон
А какашки из этих консервов - северное сияние.
В Госдуме заявили, что G7 без Путина "кастрированная организация". Так тонко Путина ****** ещё никто не называл.
* * *
Мониторинговые станции в Дубне и в Кирове вместо уровня радиации передают точное время и размер госдолга США.
Тож і кацапам, і нам всім дуже пощастило що така "літалка" вибухнула ще до старту.