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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2561) контрразведка (137) назначение (1463) СБУ (13764) увольнение (1662) Бутусов Юрий (1823) Баканов Иван (45)

 Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова. ФОТО

На пост начальника департамента контрразведки (ДКР) планируется выдвижение одного из действующих руководителей управлений СБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Зеленский уволил начальник департамента контрразведки Службы безопасности Алексея Петрова. Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ. Другим указом Петров назначен на пост начальника управления СБУ по Кировоградской области. Замена руководства департамента - следующий шаг по обновлению руководства СБУ, в котором начальник ДКР - одна из ключевых должностей", - рассказал журналист.

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Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова 01

"Врио главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого, и решение по Петрову - ожидаемый следующий шаг", - добавил он.

"На пост начальника ДКР планируется выдвижение одного из действующих руководителей управлений", - уточнил Бутусов. 

"Петров руководил многими контрразведывательными операциями в этой войне, в том числе на оккупированной РФ территории. Было немало успехов у нашей контрразведки, которыми СБУ заслуженно гордится - контрразведчикам удалось нанести большой урон российским оккупантам", - отметил журналист. 

"Но, с другой стороны, был и ряд провалов и ошибок в организации работы в этой полностью закрытой сфере. Большинство проблем публично обсуждать не стоит. Но нельзя не вспомнить дело переводчика Кабмина Ежова, которого торжественно задерживал сам Петров у дверей КМ в прямом эфире телеканала "Прямой", и который сейчас гуляет на свободе из-за недостаточности улик. Это был абсолютно не нужный пиар. Однако наиболее значимым основанием для увольнения стала информация о тесных контактах главы ДКР с бизнесом и политиками. Впрочем, Петров продолжит карьеру в СБУ. Это сделано прежде всего для обеспечения безопасности Петрова, который владеет информацией о деятельности контрразведки,имеющую особую важность для государства", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144828
 
   
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Нічого надзвичайного не бачу.
Просто ставлять своїх людей.
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Хоча, що там мені відомо..
Є люди, які володіють набагато більшою інформацією.
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Убирает потенциальных саботажников.
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73 процента саботируют реформы гидранта
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а тим часом бідність ігоря валерійовича семимильними шляхами ідьот в нікуда:Держоператор ТЕС компанія "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/27/650957/

і да вова ж савсєм ні прі чьом,і торгівля з рашею зовсім не бізнес на крові Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова - Цензор.НЕТ 9857
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нє нада ля ля баканав знаєт каво куда і какова чювачька впіхнуть
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уволили, назначили на другое место.-это одно из знаковых достижений!!!
опять уволили и вернули обратно.-это второе знаковое достижение!!!!
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Это называется -"круговорот чиновников в администрации".
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"Врио главы СБУ Иван Баканов назначил куратором работы ДКР нового первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого"

Літінант призначив генерал-майора. Это одно из знаковых кадровых решений в СБУ, - Бутусов об увольнении начальника департамента контрразведки Петрова - Цензор.НЕТ 3482 Такий дурдом лише в узеленських.
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эта ветка не вдохновляет порохоботов, им лучше про Сэнтропе и шавурму.
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Для тебе ж написано у статті- " повністю закрита сфера". 😊 Тому обговорювати те, що відкрите навіть не для всіх спеціалістів - резону немає. Натомість Богдан - публічна особа, та ще й зарплатню отримує з державної казни. Тому саме Богдана обговорювати можна. І не лише його походеньки по Сан-Тропе у компанії пропалених корупціонерів. Гадаю, ти не проти? ☺
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"Чтоб да - так нєт, чтоб нєт- так да!". Була новина мутною, стала ще мутнішою.
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Надеюсь,в скором времени бутусова не только уволят,но и посадят.
Он со своей ботофермой 5 лет разжигал в Украине межнациональную вражду и пропоганду убийства.
И его-как знатного порохобота,не спасет не педро,и не вид на жительство в сша..
Да...бутусов псевдопатриот,на словах за украину, а на деле тихонько сваливает от сюда.
Гнида,одним словом...
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Думаю,что ежов гуляет не из-за недостатка доказательств его предательства,а потому,что судьи путаны портновские.
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так що важливіше:ланцюг вдалих операцій, чи те, що один Єжов на волі? Посилювати контррозвідку треба- 100% під час війни, а не змінювати по-зєлєбєнівськи, тобто без пояснень, чим кращий "зєлєпризначений" від звільненого...
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