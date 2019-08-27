 Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - сказал Слышинский.

Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители ГБР и СБУ для проведения проверки... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от выполнения обязанностей", - сказал Слышинский.

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".

"Нам нечего бояться и мы не боимся сенсорной кнопки, но вопрос в том, почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции", - сказал он.

Стефанчук добавил, что будут прилагаться усилия для запуска системы "Рада-4".

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады.

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