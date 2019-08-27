EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1024  17
Все про:ВР (23328) СБУ (13764) ГБР (514)

 Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский

Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слышинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - сказал Слышинский.

Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители ГБР и СБУ для проведения проверки... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от выполнения обязанностей", - сказал Слышинский.

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".

"Нам нечего бояться и мы не боимся сенсорной кнопки, но вопрос в том, почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции", - сказал он.

Стефанчук добавил, что будут прилагаться усилия для запуска системы "Рада-4".

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нужно дополнительное время", - Герасимов сообщил, что заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер

Источник: https://censor.net.ua/n3144827
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
 показать весь комментарий
 
 
Ну так радуйтесь зебилы. Придете уже с запущенной кнопкой. Чего опять носом воротите? Не запускали - плохо, запускают тоже плохо...
 показать весь комментарий
 
Судячи з усього Слишинський (часом не москаль?) вже сам давно паралізований...
 показать весь комментарий
 
карочє- кнопки не буде, доторканності не буде, будуть красти по старому.
 показать весь комментарий
 
Нє, не по старому. Будуть красти з ХВлешмобом внутрЄннім, брендово та крЄатівнА, мляТЬ Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 5827
 показать весь комментарий
 
иуды...
они встречаются довольно часто... Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 2107
Слышинский один из них....
 показать весь комментарий
 
 
Палубий лучше кнопки. Без его картавого блеяния Рада уже будет не та. Логопеда не понимают даже родные.
 показать весь комментарий
 
Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".Источник: https://censor.net.ua/n3144827 А нахер такая кнопка,которая не иденцифицирует личность?????
 показать весь комментарий
 
 
Стефанчук передаёт дезу о том, кнопка реагирует только на тепло. Кнопка считывает рисунок пальца и его температуру. Хотя достаточно для идентификации человека информации о рисунке.
 показать весь комментарий
 
Все к лучшему
Это действительно лучше оформить законодательно, ввести ответственность за кнопкодавство, обязательность сенсорных установок и так далее
 показать весь комментарий
 
 
наканецта в странє шота дєлаєтца нашему ЗЁ будєт за што отчєтатца в вашінгтонскам абкомє кагда визавут Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 995
 показать весь комментарий
 
Да вживите куданибудь чип деПутанам!!
😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх