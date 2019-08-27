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 Политика Украины
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 Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной кнопки может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский

Уголовное производство, в рамках которого в Верховной Раде проводят следственные действия, было открыто по заявлению первого заместителя главы аппарата парламента Владимира Слышинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - сказал Слышинский.

Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители ГБР и СБУ для проведения проверки... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от выполнения обязанностей", - сказал Слышинский.

Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".

"Нам нечего бояться и мы не боимся сенсорной кнопки, но вопрос в том, почему это не делали пять лет, а сегодня мы видим манипуляции", - сказал он.

Стефанчук добавил, что будут прилагаться усилия для запуска системы "Рада-4".

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144827
 
 
 Топ комментарии
 
Старые кадры сопротивляются до последнего.
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Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
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Он заявил, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно
5 років це картаве падло не хотіло запускати кнопку, а тут раптом сеча в голову стрільнула
Источник: https://censor.net.ua/n3144827
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Ну так радуйтесь зебилы. Придете уже с запущенной кнопкой. Чего опять носом воротите? Не запускали - плохо, запускают тоже плохо...
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походу это ты -зибил!!падубию грозит конкретный срок за его деятельность...и то что на ту кнопочку пошли громадные деньги(и его подпись там ) это ему добавит пару лет зоны..
-вот потому ему и нашептали срочно показать что кнопка "работала" и миллионы пошли не только ему на карман..
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Порошенко вже втік на ростов, Іспанію чи Мальдіви?
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У нас возникает сомнение относительно целесообразности введения сенсорной кнопки в Раде, - Стефанчук https://censor.net.ua/news/3144860/u_nas_voznikaet_somnenie_otnositelno_tselesoobraznosti_vvedeniya_sensornoyi_knopki_v_rade_stefanchuk
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Судячи з усього Слишинський (часом не москаль?) вже сам давно паралізований...
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Ага! Это у кого-то мозги "сопротивляются до последнего"....А в реальности "старые кадры" хотят включить сенсорную кнопку, а "новые кадры" уже не дают.... хотя всю предвыборную кампанию пели абсолютно противоположное...
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Они читают статьи?
Они тупо набрасывают в комментах то, что им нужно в расчете на тупых.
И такие находятся в немалом количестве.
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Ну вот этим они и сопротивляются.Значит это реальная смена власти а не договорняки
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карочє- кнопки не буде, доторканності не буде, будуть красти по старому.
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Нє, не по старому. Будуть красти з ХВлешмобом внутрЄннім, брендово та крЄатівнА, мляТЬ Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 5827
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И диджитализированно, с факапами и опенспейсами. Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 1147
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иуды...
они встречаются довольно часто... Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 2107
Слышинский один из них....
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Палубий лучше кнопки. Без его картавого блеяния Рада уже будет не та. Логопеда не понимают даже родные.
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здраааааааавствуйтеееееее) снова нааааааааааааш квартаааааааааал...
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Один из лидеров "Слуги народа" Руслан Стефанчук в свою очередь сказал, что партия поддерживает внедрение сенсорной кнопки, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло".Источник: https://censor.net.ua/n3144827 А нахер такая кнопка,которая не иденцифицирует личность?????
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Стефанчук передаёт дезу о том, кнопка реагирует только на тепло. Кнопка считывает рисунок пальца и его температуру. Хотя достаточно для идентификации человека информации о рисунке.
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, "но это не идентификация личности, а реакция на тепло* пока что вижу ,то и воспринимаю ,как написано
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Мало информации, приходится догадываться. Похоже на то, что пока что идентификации депутата не будет. Однако без это можно обойтись, лишь бы задействовать обе руки депутата, чтобы до соседнего пульта он не дотянулся.
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а оно им надо??? это же не рада,это принтер будет
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Все к лучшему
Это действительно лучше оформить законодательно, ввести ответственность за кнопкодавство, обязательность сенсорных установок и так далее
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наканецта в странє шота дєлаєтца нашему ЗЁ будєт за што отчєтатца в вашінгтонскам абкомє кагда визавут Я сообщил в ГБР о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде, - замглавы аппарата Рады Слышинский - Цензор.НЕТ 995
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Да вживите куданибудь чип деПутанам!!
😁
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Можно вообще очень круто сделать: регистрация по сетчатке глаза, как в секретных лабораториях) Депутат сел на свое место, посмотрел в сканер..и голосуй на здоровье!
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прикути ланцюгами до стільців))
дешево та надійно!
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стукач, крыса, мусорская рожа. у него и харя на крысу машет!
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Не понятно, на чём основан вывод Слышинский о том, что запуск сенсорной может привести к парализации голосования в Раде. Ему должны были вручить акт приёмо-сдаточных испытаний системы Рада-3. В акте за подписями членов комиссии должно быть написано, что система прошла проверку на работоспособность и готова к использованию.
От Слышинского требуется только отдать распоряжение начать использовать. Ему не о чем беспокоится. Однако идут игры.
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Куча продажных работников,которые готовы выполнить любой наказ новой власти и остаться при деле.
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реакция на тепло? Не проще ли поставить тогда прото тумблер?
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.

то таке. может привести а может и не привести
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