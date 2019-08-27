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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (177) Парубий (2001)

 Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что уже завтра он сможет подписать Избирательный кодекс Украины и передать его на окончательное утверждение Президенту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, об этом он сообщил на брифинге.

"Хочу сообщить вам, что аппарат Верховной Рады провел очень системную и очень кропотливую работу, чтобы подготовить его полностью на подпись председателю Комитета. На сегодня, Кодекс полностью готов к подписи", - заявил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса

"Я готов в любую секунду его подписать, мы только ожидаем подписи председателя комитета. Председатель комитета находился в отпуске, сегодня он официально возвращается из отпуска, и я убежден, что председатель комитета безотлагательно подпишет Избирательный кодекс, что позволит мне также его неотложно подписать и передать на подпись президенту. То есть я рассчитываю, что уже завтра, в такое время Избирательный кодекс с региональными открытыми списками будет подписан и передан президенту на окончательное утверждение", - проинформировал спикер.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3144817
 
 
 Топ комментарии
 
Поздно недоумок пить Боржоми.....На допросы собирайся ходить. Натворило "чудес" за столько лет под управлением Соевого барыги.
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Наконец-то, дождались! Всего-то пять лет соевой прокладке понадобилось. Работнички куевы...
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На Мальдівах відпочивають тільки зубожілі, нормальні пацики і чєрті - тільки в Сан-Тропе.
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Поздно недоумок пить Боржоми.....На допросы собирайся ходить. Натворило "чудес" за столько лет под управлением Соевого барыги.
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боишься что твой ********** не сможет подпись поставить? руки дрожат от наркоты.
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Про які чудеса ти кажеш, зеленоє насєкомоє? Конкретно.
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Вообще-то сегодня 100 дней правления Зеленского. Где его отчет?
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С завтрешнего дня можно требовать импичмент Зеленскому.
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А, что тебе санитары разрешили уже и смирительную рубашку снимут???
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Наконец-то, дождались! Всего-то пять лет соевой прокладке понадобилось. Работнички куевы...
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Два последних?
Один оставь, на всякий пожарный. Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту - Цензор.НЕТ 6915
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по хорошему, надо сказать парубию: на нары
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Маразм Парубия продолжаеться, даже если эта гнида подпишет этот кодекс,которыи очень говёныи Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту - Цензор.НЕТ 7150 , Зеленским подписан не будет , это ж ясно как божии день!!!
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гнида влаштувала бидло-шоу з лядями і співаючими торшерами на Майдані Незалежності, в інші гниди привели ту гниду до влади. Ти помилився з гнидами.
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Будут переделывать наново.Зелёным сделают.За 5 лет не смогли, а эти за месяц управятся и сделают лучше.Идите с Богом и не оборачивайтесь.
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что подлец соевый , уже все по регламенту?
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не пойму к чему быдло лепить про сою на каждом шагу! голосовавшие за П.А.Порошенко в основном это состоявшиеся и обеспеченные люди, у них в рационе ее не может быть никак, и про сою читают только в комментариях ЗЕбилов. в то же время, вы, зубожилые голодранцы, жрете сою в виде молочного порошка, голимых сарделек, колбасы из бычьих #уев и т.д. а будет еще хуже. занимайте места на помойке.
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у многих из вас состоятельных рацион скоро изменится , будет и соя ( бесплатная)
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Скоро тобі зарплату дадуть в 4К баксів і долар по 8 і ковбасу по 2.20 ..
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тебя за язык никто не тянул,не будет - за базар ответишь
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к тому же какой ты состоятельный видно из твоей писульки, раз не знаешь что бычьи гениталии это дорогой деликатес,опробуй найти его в продаже
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парубія абучіть в трускавцє і в каманду ЗЁ чувак прігадітца
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Палубій імбецил із довідкою. Навряд чи він здібен до будь-якого навчання. Він навіть балакати не може.
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так он должєн подтянутца да тваєво уравня абразаванія вот патаму шта і гаварю што єму нужна в трускавєц
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І це мені пише кацапська свинособака, яка не може без помилки накарябати свій логін.
Кацапе, в тебе помилка у слові "каменщик")
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Іди вчи слово "каменщик", порохоскот кацапський)
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ета аскарблєніє куда смотріт дєжурний па цензару ето нарушєніє правіл Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту - Цензор.НЕТ 112
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Вообще-то сегодня 100 дней президенства Зеленского. Где его отчет?
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Явку з повинною ти вже маєш писати. Парубий: Я готов в любую секунду подписать Избирательный кодекс и передать его на утверждение Президенту - Цензор.НЕТ 4224
Схоже цьому дуріку ще не дійшло що часи бариги та підбарижників минули. І тепер їм доведеться відповідати за всі скоєні ними злочини.
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Шанпанзє, коли ти припиниш заробляти на крові? і твої мельпоменівські вилупки, що не припиняють гастролювати в Криму та парашстані, типу А.Паш, яка спаскудила гімн держави на твоєму шоу запроданців на День незалежності?
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Картавого гандона давно пора отправить на нары за совершение тяжелейшего преступления против государства, а именно за узурпацию власти по сговору с соевым мародером
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