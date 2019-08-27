 Советник Трампа по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.
"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее советник Трампа Болтон анонсировал свое прибытие в Киев. "Я с нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформам и его видение создания более сильной и процветающей Украины", - написал он в Twitter.
Почему в Украине самый низкий уровень вакцинации в Европе
В Украине вакцинировано менее половины детей. По данным ООН мы на одном уровне с Нигерией и Сомали. Интересно, что к середине двухтысячных украинцы вакцинировались почти полностью. А массово отказываться от прививок начали в 2008 после того, как якобы после вакцинации в Краматорске умер школьник.
Что на самом деле происходило, объясняют антикоррупционеры. В те годы Украина закупала вакцину через дистрибьюторов.
Схема была такова: Министерство здравоохранения объявляло тендер, потом - выбирало посредника, выполняло заказ. А он уже покупал вакцину у производителя.
Одним из поставщиков вакцин тогда был «Фармстандарт-Биолек", который был связан с сыном Богатыревой. Позже, там даже были уголовные производства, но опять же не из-за качества вакцин, а исключительно из-за сделки,
- рассказала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Именно фирма Александра Богатырева начала выигрывать все тендеры. Цену же накручивали в восемь раз.
при Супрун наконец-то закупили качественные вакцины через международные организации
и сейчас родителей заставляют вакцинировать детей.
а вы и дальше пишите про внешнее управление,евреев,марсиан,рептилоидов и Супрун.
опоздал, старик Болтон, где-то на три года..
мененжер:
---у мене є план на 5 років вашу фірму зробити успішною
Власник фірми;
---мені не потрібно на 5 ..мені потрібно на 50 років
Поставити на лічильник.
глобализм ведет к безнаказанности и несоблюдению международных норм, агрессии со стороны самых наглых или затаившихся))