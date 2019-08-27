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 Политика Украины, За рубежом
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 Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома?

Директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, экс-заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал Дональду Трампу пригласить Украину на следующий саммит G7.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Уважаемый Дональд Трамп. Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это демократическое государство, которое активно борется за свой суверенный статус. Коль у вас есть возможность, почему бы вам не сказать президенту Путину, чтобы он оставался дома, пока его войска не покинут Украину", - написал Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы оккупация Крыма произошла во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - Трамп

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома? 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144814
 
   
 Топ комментарии
 
А тебе утырок, лишь бы Украине хуже было. За хуйлом своим следи
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Так то оно так. Но Даня Трампченко никогда такого не сделает(
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Так то оно так. Но Даня Трампченко никогда такого не сделает(
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тільки не трампчєнко(не зли українців) а доня ****** погоняло в нього від клікухи баріна як у кацапів прийнято...
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"оно" это тазвал так политика,который хотел,что бы украинского президента пригласили? Кацап ты настолько идиот,что палишься уже на всем
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Ну пригласят зебобика...и что толку?? Что оно им скажет и расскажет?? Ну разве что на рояле сыграть сможет....
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А тебе утырок, лишь бы Украине хуже было. За ****** своим следи
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С какого будуна твой воспаленный мозг пришел к такому выводу??
Украина...и зебобик...это ни одно и тоже.....что до *****...то оно скорее твое...нежели мое....
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Скрепанутый вы уже 28 лет ждёте что Украина замёрзнет без вашего газа и развалится,пока что у вас все взрывается,вообще мозги пропили
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Еще одно с разьеденным зеленкой мозгом нарисовалось....

Зебобик...а к чему ты это сюда приплел..?? Речь идет о приглашении чувака с ксивой презЕдента Г7....и о том как ...и что оно там мычать будет...
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Скрепонутое по голове,не по зубам вам Украина,не по зубам вам Зеленский,вот почистить каблуки куйлу это ты можешь😁
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Твое *****....тебе и чистить.....а я разве что ему насрать на ботинки могу..... Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? - Цензор.НЕТ 1826
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Насрать ты можешь только на форуме и у себя в лифте в Сызрани,а каблуки ты привык куйлу чистить,газпроиовское недоразумение
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Зачем ты мне рассказываешь о своих привычках...ну чистишь ты ботинки ***** в своей сызрани...и чисти дальше....
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И попытайся внятно и членораздельно обьяснить...что может зебобик сказать лидерам стран Г7....если он ничего в принципе внятно сказать не может....
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Кто такой зебобик? Для начала научись выговаривать слова. Или шоколадом зубы попортил?
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Зебобик...это чувак с ксивой презЕдента..... Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома? - Цензор.НЕТ 8314 если ты не понял...Или у тебя зеленка мозг разьела..??
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Усова у тебя собачки на поводке Газпрома,а у Зеленского удостоверение президента,иди своему карлику каблуки начищай
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Ксива....ксива у него....это выражаясь его же словами.....так что увы и ах....пиши письма с претензиями самому главзебобику....
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А ну быстро скажи чей Крым тварь лахтинска?
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Крым это Украина...и Крым украинский..всегда был..есть...и будет украинским...Тебе полегчало зебобик???
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Что взял разрешение у старшего смены назвать Крым украинским,кого обмануть хочешь упоротый лахтинец?😁
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А ты только по разрешению старшего смены называешь Крым украинским..??
Письменное разрешение берешь...или устного тебе достаточно??
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Я на этом форуме с 2004-го года...таких однаразовых типа патриотов ...вроде тебя...я уже видел перевидел....так что утри соплю....
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В 2004 году Рашка и начала своих ботов на цензор отправлять,когда Ющенко их напугал,ты себя сдаешь в каждом посту скрепанутый
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И тебя когда паРаша отправила на цензор.?? Тогда когда нужно было их ставленника зебобика поддержать...?? четыре месяца назад..??
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не обращай внимание на ПЕТЕраста! он по инерции лижет петьке шоколадный глаз!!!
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Исходя из твоей зебильной логики...ты сейчас лижешь шоколадный глаз зебобику...и не по инерции.... Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? - Цензор.НЕТ 7956 да..??
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Ни одиш зебил,кроме истеричных обвинений в кацапизме,так и не затронул вопрос-что может полезного сказать сильным мира сего ваше криворожкое чудо? Плохо м сиплым голосом прочитать по бумажке общепринятые вобщемничегонезначащие слова?
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А Парашенко 5 лет всем мазал губы чем то коричневым и говорил что ето шоколад Карпентер - Трампу: А якщо запросити Україну на наступну зустріч G7, а Путіну сказати, щоб залишався вдома? - Цензор.НЕТ 4035
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У меня вопрос. Карпентер имеет какой-либо политический вес?
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У нього прізвище важить більше ніж він сам))
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он выражает мнение умных дипломатов США,а что не так сказал Майкл?
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я поинтересовался, какой он имеет политический вес. Кто еще из умных дипломатов с ним согласен?
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Ну да, когда в оппозиции такие смелые, как к власти приходят, так амнезия нападает.

Но Украина все равно будет в G8, вопрос не ближайшего года, но ближайших лет.
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...а путин уже накрасилась и укладку сделала... Карпентер - Трампу: Как насчет пригласить Украину на следующую встречу G7, а Путину сказать, чтобы оставался дома? - Цензор.НЕТ 5600
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