 Оккупационный суд в Крыму выпустил политзаключенного Бекирова из СИЗО, - журналист Наумлюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке в суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бекиров провел в заключении 258 дней.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

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