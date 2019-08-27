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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Парубий (2001) СБУ (13764) ГБР (514)

 СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, во время процедуры тестирования общей нагрузки системы "Рада".

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещении Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.

Следователи зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144809
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапи бояться і ненавидять Парубія.
Ось, з кацапського пабліку. Самий нижній комент
СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде, - Парубий - Цензор.НЕТ 9232
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нет. у него и справка есть. Но это не мешало ему заниматься 5 лет мыролюбством и реформизмом.
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Что и Кто ещё мещает Парубию? Он вообще осуден?
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Зебобики во всю сопротивляются сенсорной кнопке...им нужно что бы их стадо голосовало в полном составе.... есть оно в раде или нет его....
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І знову жидокасабський гвалт, як завжди, з будь-якого приводу. А Парубій - КРАСАВА, тролить жидокасабів на кожному кроці.
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В дураке научился косить под спикера😁
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Началось полоскание костей парубия , а нахрена? Вопрос в другом СБУ и ГБР заблокировали проверку кнопок , которые не дают возможности кнопкодавить , для чего это сделали , вам не интересно? Шаражка ЗЕ гудит о законе о ,,кнопкодавстве" с наказанием чуть ли не уголовное дело с посадкой , и тутже даёт команду ФАС на блокировку проверки оборудования , почему? Вот если вы интересуетесь положением в стране , и болеете за Украину , а непросто трендите на форуме , то должны знать , что зе заявили , что эти кнопочки подключят после нового года . Вывод - им необходимо принять законы , возможно противоречат конституции , возможно изменить конституцию , а эти кнопочки им будут мешать , время до нового года им хватит. Как вам такой вариант?
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Попалося б ти , кацапеня, на Майдані в 13-14 роках. Заспівав би ні , "нє салавйом" - півником, воїн замоніторний.
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в помещении Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.Источник: https://censor.net.ua/n3144809

Ни фига себе, у Игоря Валерьевича титушки!
Небось, все, как один, офицеры с оружием?!
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Кнопка у зебобиков будет одна....в кармане и афериста багдана.... и именно багдана будет все определять...а зеленое стадо в раде...обученное в трускавце...это для массовки....и видимости демократии....
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А через два дня в раде начнется такая клоунада...что с попкорном в стране может случится дефицит... СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді, - Парубій - Цензор.НЕТ 635
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Заметают хвосты Парубия, как он голосовал один в пустом зале 5 лет..
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