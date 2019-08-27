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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (9973) угрозы (623) Харьковщина (1366)

 Полиция начала расследование угроз чугуевскому антикоррупционному активисту Лихачову

Уголовное производство начато по факту угроз активисту, заместителю главы группы "Мережа антикорупцийных центрив" Роману Лихачову.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством. - Ред.) УК Украины. Следствие рассматривает все версии, в том числе и связанную с его профессиональной деятельностью", - сообщили Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, в ночь на 26 августа в г.Чугуев Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире Лихачова.

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В комментарии Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием работы питейных заведений в Чугуеве и схем ухода от налогов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144807
 
   
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