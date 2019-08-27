 "Нужно дополнительное время", - Герасимов сообщил, что заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.
В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.
🤔
Простой обязательно нужно добавлять.... - этот простой нарид соль земли так сказать.., носитель вековой мудрости...