 "Нужно дополнительное время", - Герасимов сообщил, что заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов

В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.