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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Герасимов (211)

 "Нужно дополнительное время", - Герасимов сообщил, что заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва соберется на заседание в 18:00 во вторник, а не в 12:00, как планировалось ранее.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Из-за того, что продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, из-за этих консультаций нужно дополнительное время. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, как объявлялось, а вечером, в 18 часов", - заявил Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов

В настоящее время представители политических сил работают в подгруппах по подготовке первого заседания Рады нового созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3144804
 
 
 Топ комментарии
 
Охренел в конец! Эта тварь, дружище Беса-Безлера вообще берега попутал. Вякает. уступи место вятровичу и вперёд строем выдвигаться на допросы к следователям НАБУ, ГПУ, ДБР.....Вот там вам место ублюдки.
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У жорсткої опозиції до народу України знаходяться ПЄС та @опоблок зажиДДя. ДумайТЕ.
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С психиатрами консультировались уже?!
🤔
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Мы делили апельсин. Много нас, а он один!
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потом на ночь, а потом всгетяй Украина новую гаду: рыги, бют и зелень.
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мудрый простой нарид...

Простой обязательно нужно добавлять.... - этот простой нарид соль земли так сказать.., носитель вековой мудрости...
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Була колись мудрість, та вітром здуло.
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"мы люди прастыя! в палитиках не панимаем, нам бы царя харошева, штоб зарплаты всем как у явропе сделал"
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Охренел в конец! Эта тварь, дружище Беса-Безлера вообще берега попутал. Вякает. уступи место вятровичу и вперёд строем выдвигаться на допросы к следователям НАБУ, ГПУ, ДБР.....Вот там вам место ублюдки.
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Артуре нада было идти в актеры. С таким лицом играл бы героев и дамы бы любили. А так теперь оппозиционер голимый...
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Заседание подготовительной группы ВР переносится на вечер. Всем собраться в фойе ресторана "Киев"
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Очень жаль, что в парламенте и дальше будет вот этот петин холуй.
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У жорсткої опозиції до народу України знаходяться ПЄС та @опоблок зажиДДя. ДумайТЕ.
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