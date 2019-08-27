 Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" уже три недели удерживается в спецблоке СИЗО, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил адвокат Маммет Мамбетов.
"Мой подзащитный Сейран Салиев, сообщил, что он вот уже три недели как находится в спецблоке СИЗО. Поместили его туда сразу после предыдущего судебного заседания, которое состоялось 2 августа в Верховном суде Крыма, где ему также продлили меру пресечения", - говорится в сообщении.
По словам адвоката, Сейран убежден, что такая мера была применена в отношении него как некая расправа за его позицию в судебном процессе, где он подчеркнул, что согласно IV Женевской конвенции его уголовное преследование - это преступление.
"Я, как защитник также расцениваю это как некое давление на моего доверителя исключительно за выбранную для защиты правовую позицию", - подчеркнул адвокат.
Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.
Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.
Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11-28 марта.
28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.
Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.
По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).
26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".