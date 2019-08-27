 Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Центра противодействия коррупции и сети ЛЖВ.
Отмечается, что несколько лет помощником и доверенным лицом нардепа Дубиля был Дмитрий Подтуркин, советник по закупкам министра здравоохранения при президенте Януковиче Раисы Богатыревой.
"Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатурам. Эти группы формировали перечень лекарств, которые закупали за средства налогоплательщиков, и в хищении которых и обвиняют Богатыреву", - говорится в заявлении.
По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда Раиса Богатырева была в должности министра, более 1 млн гривен было украдено из выделенных на лекарства бюджетных средств, добавляют авторы обращения, подчеркивая, что коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия.
"Настаиваем на том, чтобы руководство комитета здравоохранения было без коррупционного шлейфа и откровенно лоббистских связей с махинаторами Януковича", - отмечают антикоррупционные и пациентские организации.
Сочувствую....
Звернувся нещодавно у районну лікарню. Потрібно було попасти до ортопеда. Там мені зарядили - йди до сімейного лікаря, роби купу аналізів...............
Закінчилось все - звернення у платну лікарню. Там обстеження, діагностика і консультація з випискою рецепту зайняли пів години. Ну і звичайно - 650 грн.
Так що моя велика "вдячність" "доктор смерть" за відсутність страхової медицини.
Зє!Біли, Ви зробили це разом!
Радійте, пишайтеся!
Зє!
🤗