 Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Центра противодействия коррупции и сети ЛЖВ.

Отмечается, что несколько лет помощником и доверенным лицом нардепа Дубиля был Дмитрий Подтуркин, советник по закупкам министра здравоохранения при президенте Януковиче Раисы Богатыревой.

"Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатурам. Эти группы формировали перечень лекарств, которые закупали за средства налогоплательщиков, и в хищении которых и обвиняют Богатыреву", - говорится в заявлении.

По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда Раиса Богатырева была в должности министра, более 1 млн гривен было украдено из выделенных на лекарства бюджетных средств, добавляют авторы обращения, подчеркивая, что коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия.

"Настаиваем на том, чтобы руководство комитета здравоохранения было без коррупционного шлейфа и откровенно лоббистских связей с махинаторами Януковича", - отмечают антикоррупционные и пациентские организации.

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