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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23328) комитет (403) медицина (1848) Дубиль (10)

 Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций

Антикоррупционные и пациентские организации призывают партию "Слуга народа" не утверждать кандидатуру Валерия Дубиля (избранный народный депутат от "Батькивщины") на должность первого заместителя главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинских услуг и медицинского страхования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Центра противодействия коррупции и сети ЛЖВ.

Отмечается, что несколько лет помощником и доверенным лицом нардепа Дубиля был Дмитрий Подтуркин, советник по закупкам министра здравоохранения при президенте Януковиче Раисы Богатыревой.

"Подтуркин входил в рабочие группы, которые разрабатывали документацию по лекарственным средствам и номенклатурам. Эти группы формировали перечень лекарств, которые закупали за средства налогоплательщиков, и в хищении которых и обвиняют Богатыреву", - говорится в заявлении.

По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда Раиса Богатырева была в должности министра, более 1 млн гривен было украдено из выделенных на лекарства бюджетных средств, добавляют авторы обращения, подчеркивая, что коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия.

"Настаиваем на том, чтобы руководство комитета здравоохранения было без коррупционного шлейфа и откровенно лоббистских связей с махинаторами Януковича", - отмечают антикоррупционные и пациентские организации.

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Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144799
 
 
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Головне - спекатись "доктор смерть" з її геноцидними "рехформами".
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сразу видно что вы жертва мед.геноцида... Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций - Цензор.НЕТ 4452
Сочувствую....
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Можна сказати й так.
Звернувся нещодавно у районну лікарню. Потрібно було попасти до ортопеда. Там мені зарядили - йди до сімейного лікаря, роби купу аналізів...............
Закінчилось все - звернення у платну лікарню. Там обстеження, діагностика і консультація з випискою рецепту зайняли пів години. Ну і звичайно - 650 грн.
Так що моя велика "вдячність" "доктор смерть" за відсутність страхової медицини.
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Новиє літса це виявляється охвістя януковоча! Требуем не допустить в комитет здравоохранения ВР людей, связанных с коррупционными схемами Богатыревой, - заявление ЦПК и пациентских организаций - Цензор.НЕТ 5294
Зє!Біли, Ви зробили це разом!
Радійте, пишайтеся!
Зє!
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Сцаная тряпка-она такая,неожиданная.Будь она неладна😂🌷
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Підтримую, посіпаками корупціонерів не місце не тільки в комітетах а і ВРУ. Крім Богтирьової, Місій, Богомолец, всі з блоку ЗАЖОПу. Місце їх на нарах.
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