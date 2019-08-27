 Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Указе главы государства №627/2019.
"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в Указе Президента.
Отметим, что Указом №626/2019 Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
- Да вижу - вижу, что не Петров...
-кого назначил?
-кого сказали, того и назначил!
Хосподи, до чего же это прекрасно! Кажется этого будут открыто презирать больше чем Витю Овоща. И да, действительно. Есть в этом историческая диалектика. Чем выше процент поддержки или "поддержки" на выборах, - тем больше страх перед этой подавляюще гнетущей поддержкой.
- Я вас слушаю.
- Скажите, как ваша фамилия?
- Петров.
- Не понял! Это что, - военная база?