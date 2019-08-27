 Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Указе главы государства №627/2019.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником Управления службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в Указе Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Екатерину Слядневу замглавы Службы внешней разведки Украины, - Указ

Отметим, что Указом №626/2019 Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.