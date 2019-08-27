 "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель "Евросолидарности" в подготовительной группе Артур Герасимов.
"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (очевидно, имелось в виду на пост вице-спикера. - Ред.). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.
Кроме того, Герасимов сообщил, что на консультациях во вторник "Евросолидарность" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, национальных меньшинство и межнациональных отношений.
Міністерство фінансів пропонує:
підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;
підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;
перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.(с)
Нє, ну а шо? Ви ж хотіли 4000 ойро?
за Петин мильончик
что он в Украине
украл.
Вести партийные. Порошенко собирается отказаться от депутатского мандата. Решение еще не принято, но вероятность высокая. Все последнее время Порошенко активно занимается реорганизацией структур партии. При том, сам лично. К этому вопросу никого не подпускает. Тихо чистит региональные и центральные органы, появляются весьма не публичные, но очень интересные персонажи. Порошенко готовит партию к бою. Поэтому нахождение в ВР считает ненужной тратой времени и нервов.(с)
🤗
Їм не про посади пора піклуватись, а про зручні камери у в'язницях.