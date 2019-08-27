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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) Герасимов (211) Европейская Солидарность (94)

 "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов

Партия "Европейская солидарность" выдвинет своего представителя на должность вице-спикера Верховной Рады 9-го созыва, а также предложила назначить Ахтема Чийгоза главой комитета по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель "Евросолидарности" в подготовительной группе Артур Герасимов.

"Сегодня мы еще раз подтвердили, что будем выдвигать кандидатуру на должность спикера (очевидно, имелось в виду на пост вице-спикера. - Ред.). Сегодня состоится заседание фракции. после этого определенную кандидатуру мы подадим письменно руководству подготовительной группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Кроме того, Герасимов сообщил, что на консультациях во вторник "Евросолидарность" предложила назначить своего представителя Ахтема Чийгоза руководителем комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, национальных меньшинство и межнациональных отношений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Герасимов: "Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина""

Источник: https://censor.net.ua/n3144795
 
 
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Вчителям на замітку...

Міністерство фінансів пропонує:
підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;
підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;
перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.(с)

Нє, ну а шо? Ви ж хотіли 4000 ойро?
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Своего кореша безлера выдвигай свинья помойная
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ща зебобики в каментах отмстят за некрадуна-похдана!
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Вчителям на замітку...

Міністерство фінансів пропонує:
підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;
підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;
перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
обов'язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.(с)

Нє, ну а шо? Ви ж хотіли 4000 ойро?
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мені починають подобатись жарти 95 кварталу!
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Строчи, фейкометчик,
за Петин мильончик
что он в Украине
украл.
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Про підвищення сказали, а про скорочення ні. Ну то таке...
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Выдвинуть, дело не хитрое, а вот проголосуют за него или нет, тут вопрос.
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Нема щоб запропонувати свою людину на посаду віце-старости 9 тюремного бараку.
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Тююю, а шо случилось, шо так развернулись
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Своего кореша безлера выдвигай свинья помойная
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Евросолидарность )))) Вл главе с олигархом порошенко. Которому Европа и нахрен не снилась. Где законы соблюдать нужно. - Лжеевросолидарность. Так правильнее.
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"Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2568

Вести партийные. Порошенко собирается отказаться от депутатского мандата. Решение еще не принято, но вероятность высокая. Все последнее время Порошенко активно занимается реорганизацией структур партии. При том, сам лично. К этому вопросу никого не подпускает. Тихо чистит региональные и центральные органы, появляются весьма не публичные, но очень интересные персонажи. Порошенко готовит партию к бою. Поэтому нахождение в ВР считает ненужной тратой времени и нервов.(с)
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Оправдывай своё существование и проси прибавки, лугандонец!
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ща зебобики в каментах отмстят за некрадуна-похдана!
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Петю - на нары. На его место - следующего по списку Вятровича.
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захотелось таки ответственности😀
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Засуньте енту кандидатуру сами знаете куда и кому..
🤗
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Та хоч до второго пришествия пускай выдвигают, выдвигатели.
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вице спикер от окупационной платформы тебя больше устраивает?
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https://www.youtube.com/watch?v=B4b8TCdK6HM Вот еще один "замечательный" результат пяти лет при Порошенко. Или порохоботы будут говорить, что и тут Зеленский виноват??
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А почему представители этой гнилой партии решили, что их кандидатуры будет кто-то поддерживать?
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Это ещё фантомные боли от всей полноты власти и безнаказанности пока что.
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Даремно це. Користі - нуль. А от відповідальність прийдеться ділити.
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Дійсно, що краще у них нічого не брати.
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Ну ось і добре, нехай там воюють між собою. У Юльки вистачило розуму не влазити в це лайно. "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5183
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Підбарижники - в прольоті........... "Евросолидарность" будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера Рады, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3610
Їм не про посади пора піклуватись, а про зручні камери у в'язницях.
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Охренели в конец! Эта тварь, дружище Беса-Безлера вообще берега попутал. Нек выдвигать...а выдвигаться на допросы к следователям НАБУ, ГПУ, ДБР.....Вот там вам место ублюдки.
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Соевый мародер мог бы вполне достойно возглавить очень важный для интеграции в Европу комитет по делам сексуальных меньшинств. Только он может надежно защитить права таких близких ему по духу ********** и лесбиянок
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