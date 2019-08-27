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 Политика Украины
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Все про:армия (7510) призыв (496) Анна Коваленко (26)

 Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

Форма комплектования армии останется смешанной.

Об этом заявила избранная народным депутатом от партии Слуга народа Анна Коваленко в интервью Левому берегу, передает Цензор.НЕТ.

"Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва", - рассказала Коваленко.

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Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3144794
 
 
 Топ комментарии
 
Ну т. е при Порохе все делалось верно в этом направлении и большинство начинаний продолжат? 😀 Так это вы 5 лет про зраду орали то 😀
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В 36-й бригаде морской пехоты 21 августа связисты 501-го батальона в
состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении
подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но
огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который
полностью сгорел. В штаб
операции объединенных сил (ООС) морпехи сообщили, что пожар уничтожил
около 20 км полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре
радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.
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все армии примерно одинаковы! только в свинорейхе есть вооруженные банды нацистов, из-за которых война продолжается 6 лет!
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как же так по методичкам пороходякулов все слуги агенты кремля или малоросы

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Ну т. е при Порохе все делалось верно в этом направлении и большинство начинаний продолжат? 😀 Так это вы 5 лет про зраду орали то 😀
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т.е. у вас в головке сумбур из обрывков порохоботских методичек.
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Наташа, это при Мародере ее сделали смешанной, а Слуги Народа не хотят менять - то бишь будут грабить по старому, так выходит?
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Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтерка, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35.
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а что дело свинарчуков уже развалилось в суде?
дела ленинской кузни и прочие закрыты?
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Герус уже сказал что свинарчуки это чуваки на своем месте...и к ним претензий нет...о каком деле вы мадам тут шепчете..???
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так прямо и сказал?
Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года Олег Гладковский снова стал главой корпорации "Богдан", которую он возглавлял с момента ее создания в 2005 году до того, как стал госслужащим, передает Интерфакс-Украина.
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А гладковский это и есть все свинарчуки ...до единого???
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вот это самый главный
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко - Цензор.НЕТ 1758
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Савченко верно рассказала про новую армию - "По словам Савченко, в 2014-м, на момент прихода Порошенко к власти, Украина еще имела армию «в классическом ее понимании». При пятом президенте ВСУ «кое-как одели, как-то покормили, дали не самую качественную технику, но при этом абсолютно разрушили» их структуру"
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Ну будет похожа на советскую армию в украинском исполнении,потому что всё безвыходно и надоедливо,а ещё кремлёвский Фюрер только намекает и не идёт, а нужно быть всем бдительными потому что однажды Медведчук простучит и Орда свалиться в Украину.
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все армии примерно одинаковы! только в свинорейхе есть вооруженные банды нацистов, из-за которых война продолжается 6 лет!
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Ну що ж, відміна позову, за який так критикували Порошенка і на який купилося більшість "уклоністів" теж виявилася "шюткой". Хоча здоровий глузд підказує, що можґдель зі змішаним комплектуванням - оптимальна, для країни, яка веде війну. Але де зебенята, а де здоровий глузд.
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В 36-й бригаде морской пехоты 21 августа связисты 501-го батальона в
состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении
подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но
огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который
полностью сгорел. В штаб
операции объединенных сил (ООС) морпехи сообщили, что пожар уничтожил
около 20 км полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре
радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.
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Сгоревшие средства связи - еще советского производства и
не представляют особой ценности. Но по ходу разбирательств всплыли более
серьезные потери. Начальник связи батальона доложил, что на складе
также находилась станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная
там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III,
поставленная из США на Украину, но вышедшая из строя и подготовленная
для отправки в ремонт. Однако после пожара остатков от них не
обнаружили.
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Замість тебе лишиться лише зрестик.
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На полностью контрактную армию нужно денег. Много. А зачем, если их можно украсть? Эта армия уже 28 лет нахникому не нужна была, есть и будет.
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вашим=лахтинським -точно не потрібна АРМІЯ УКРАЇНИ Форма комплектування армії залишиться змішаною, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко - Цензор.НЕТ 6455

і те що за 5років українська армія стала настільки могутньою що вже фєдєрасти аж сіпаються в судомах УКРАЇНЦІВ ТІШИТЬ
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Ну теперь детки Слуг точно в армию пойдут?)))
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а я уж боялся что зе#лядь, сделает ее смешной...
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Деньги у зебобиков как мед...они если есть...то их сразу нет.... богдана то на что то должен был отдыхать в Сен тропе...
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ой як гарно що комплектація АРМИЇ не буде смішною... ці зебікі якісь ну дуже дивні... вони=що ЩЕ ніхто... вже росказують журналістам як воно буде незабаром Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко - Цензор.НЕТ 3399 , хоча від подання законопроекта до того часу як він стане ЗАКОНОМ проходить не менше 7місяців Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко - Цензор.НЕТ 9176
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Дебилушка, какой закон? Чтоб оставить всё как есть?
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Цікаво,а що до яких питань ця депутатка консультувала Міністерство Оборони?
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З питань, як такого ********, як ти, призвати в армію.
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