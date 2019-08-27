 Форма комплектования армии останется смешанной, - нардеп от "Слуги народа" Коваленко

Об этом заявила избранная народным депутатом от партии Слуга народа Анна Коваленко в интервью Левому берегу, передает Цензор.НЕТ.
"Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва", - рассказала Коваленко.
Отметим, Анна Коваленко - командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Министерства обороны. Избрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии СН под номером 35. Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.
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Занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта 2019 года Олег Гладковский снова стал главой корпорации "Богдан", которую он возглавлял с момента ее создания в 2005 году до того, как стал госслужащим, передает Интерфакс-Украина.
ГБР вызывает на допрос Порошенко 3 сентября
состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении
подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но
огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который
полностью сгорел. В штаб
операции объединенных сил (ООС) морпехи сообщили, что пожар уничтожил
около 20 км полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре
радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.
не представляют особой ценности. Но по ходу разбирательств всплыли более
серьезные потери. Начальник связи батальона доложил, что на складе
также находилась станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная
там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III,
поставленная из США на Украину, но вышедшая из строя и подготовленная
для отправки в ремонт. Однако после пожара остатков от них не
обнаружили.
і те що за 5років українська армія стала настільки могутньою що вже фєдєрасти аж сіпаються в судомах УКРАЇНЦІВ ТІШИТЬ