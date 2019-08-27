 Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел страны Таро Коно.

"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", – сказал он.

Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что "пока сложно сказать, сколько на это потребуется времени".

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Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.

"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", – добавил он.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".