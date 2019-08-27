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 Политика Украины, За рубежом
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 Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно

Япония считает, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, однако на это может потребоваться время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел страны Таро Коно.

"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", – сказал он.

Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что "пока сложно сказать, сколько на это потребуется времени".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова - Хабомаи и Шикотан на определенных условиях, - Лавров

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.

"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", – добавил он.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3144792
 
   
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Все главы G7, которые не замешаны в "золотом дожде" против моржовии. Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 8263
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Паходу, кацапские Курилы и Дальний Восток возвращайуцца в раднуйу японскуйу гавань, да, кацапы ??? Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 3888
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Все главы G7, которые не замешаны в "золотом дожде" против моржовии. Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 8263
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если быть точнее то мордовская моржовия.
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Паходу, кацапские Курилы и Дальний Восток возвращайуцца в раднуйу японскуйу гавань, да, кацапы ??? Позиция Японии по Крыму неизменна: аннексия неприемлема, - глава МИД Коно - Цензор.НЕТ 3888
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ваще то судя из этого заявления, как раз таки наоборот. С какого перепуга кацам передавать Курилы если ниппонцы не поддерживают аннексию Крыма?
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Курилы и ДВ тоже аннексированы казламордыми. Если Япония признает Крым кацапским, то соответственно и Курилы и ДВ им тоже придётся признать кацапскими.
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а два миллиона крымчан имеют свое мнение! и ни хотят быть в составе нью габона
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Японія теж очікує звіздєца рашки...Абє на могилі батька клявся..Китай тєж.хоче безболісно забрати території..
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НРК они нах не всрались. Добрую часть Манчжурии еще при Сралине вернули. выведя войска. А Сралин для китайцев - второй святой после Мао.
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так китайці забрали острів Даманский..до речі..вони робили насип.щоб поміняти фарватер...так само зробила підорація з Тузлою при Кучмі
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ну, уважаемый, жто мелкий пограничный конфликт. Демаркацию границы и при ботоксной мыши проводили. Я же отвечал человеку который парит надежды что НРК все отберет. Даманский, пара участков в хабаровском крае и приморском. это еще ничего не значит. Кстати о них споры постоянно идут.
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ну..не скажіть...Китай розцінює Даманський як перемогу..а на рахунок території Сибіру.там теж"гібридна війна" деякі поселення вже повнісю китайські--ви враховуйте кількість китайців
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Даманский? Я не и не спорю. Дипломатическая победа Китая. Ну а на счет Сайберии, хех, лол. Уверяю Вас, там планы сугубо в выкачивании ресурсов. на кой хрен тратить силы и время, чтоб оккупировать территорию, если союзник и так сам отдает? На черта? Вы удивитесь, но им проще зарабатывать (это пока правда)торгуя и осваивая земли Сайберии и ДВ. Это намного выгоднее, чем прямая оккупация. и , опять же, нет конфликта в мировом сообществе. Спокойно. тихо, мирно, НРК делает свое дело. Прям по Сунь-Цзы.
Но до того, что некоторые тут пишут - Сайберию оккупировал Китай. - Ложь. пока ложь.Мягкая ассимиляция, лет так на 30-40, пока территория не будет заселена жителями Поднебесной.
Кстати, и уже ответка )(уйла на это есть)))
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там история такая, что по Сралин уходил с добрыми намерениями, но Даманский оставил за собой. Хрущ же настолько пересрался с Китаем, что чуть до войны не дошло. Китайцам потом было похрен - при Хруще или при Брежневе. Тем более Бровастого считали продолжателем кукурузника.
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"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3144792

Бабах. Реверанс в сторону РФ с надеждой на Шикотан и Хабомаи

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.
"Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3144792
Бабах. реверанс в сторону мирового сообщества.
Вот меня всегда интересовал вопрос - если ниппонцы подпишут мирняк с рашкой как правопреемницей СССР, и им отдадут два острова (кстати ниппы претендуют на все), как поменяется позиция по Крыму? Хитрый самурай промолчал.
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Ну и шо за признания.....россии это как мертвому припарка
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ниппы хитрые. Они все в надеждах на острова. Вас не смутило то, что в вопросе возвращения РФ в группу семи, ниппы изначально держали нейтралитет? и только после всех подали голос?
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