 Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине

Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломите люлей", - написал Богдан.
Данную реакцию главы Офиса президента вызвали публикации в СМИ материалов о том, что депутат Киевсовета (фракция БПП "Солидарность") Сергей Майзель якобы собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине. Он утверждает, что на это его якобы уполномочил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан. По данным СМИ, каждый месяц Сергей Майзель собирает дань с киосков Троещины на сумму почти 3 млн грн.
Як на мене, це продовження наїздів на Кличка. в лоб не вийшло, тпчали бомбити вигадане "оточення".
новый общительный сленг новоиспеченных государственных деятелей
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Или быть может вы не те украинцы, за которых себя выдаете?
Свобода и иже с ними шлак тоже себя считали особенными, пока их не поддержали 1%
так и нацики - Вы можете дать гарантию,что через год у власти не будет партия,по сравнению с которой "Свобода" покажется детским фольклёрным утренником ?
Поживем - увидим. Но Барыгу с булавой мы уже не увидим
Пожежник ,пенсофонд,чорти.
Не хочеш утюжка на пузо?!
Плати ,комерція,плати.
Ребята, жгите еще! Нам смех продлевает жизнь, а им ненависть принесет лишь психические расстройства и рак
сисичкукосичку
бОгдан, соглашайся.
стране выгоднее чтобы ты киосках наживался чем на газе или оборонке
всем лучше будет
Богдан пытался даже Кличку котлету денег сунуть, шоб не мешал, но получил путевку в эротическое путешествие и заяву в ГБР.
в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца.
В апреле рост ускорился до 5,2%,
однако в мае замедлилась до 1,6%.
В июне объемы вновь сократились на 2,3%.
Все нормально. Падаем!!!
Є така думка :
Спочатку воно тупо вилізло на ТБ і махаючи якимось папірцями заявив що йому пропонували 20 лімонів. Не проканало, подали в суд і там виявиться що то брехня.
Тепер діє хитріше.
Типу, хтось каже що пан "Х" данину збирає для мене, так от, я до того не причетний!
Якщо пан "Х" данину не збирає, якщо це брехня, то тепер Бодіка в суд не потягнеш, бо це не він, це типу "хтось" сказав що пан "Х" данину збирає! А Бодік лише захищає своє добре імя, заявляючи про непричетність до неподобства!
Брехуни прогресують і вдосконалюють методи брехні.