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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1158) Богдан Андрей (144) Майзель Сергей (1)

 Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине

Глава Офиса президента Андрей Богдан опроверг информацию о якобы связи с ним депутата Киевсовета (фракция БПП "Солидарность") Сергея Майзеля, который якобы собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине.

Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломите люлей", - написал Богдан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Данную реакцию главы Офиса президента вызвали публикации в СМИ материалов о том, что депутат Киевсовета (фракция БПП "Солидарность") Сергей Майзель якобы собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине. Он утверждает, что на это его якобы уполномочил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан. По данным СМИ, каждый месяц Сергей Майзель собирает дань с киосков Троещины на сумму почти 3 млн грн. 

Этот черт не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144790
 
 
 Топ комментарии
 





Mikhail Golub

@golub

·9 ч

Деньги, сэкономленные на параде, ушли Богдану и смотрящим на свадьбу в Сент-Тропе с шампанским по $1,000 за бутылку
"Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения", - Богдан опровергает связь с депутатом Киевсовета Майзелем - Цензор.НЕТ 7170
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та ты шо! а 5 месяцев такого дерьма про Петю на каждом обрезанном канале Ж+Ж, Г+Г, 112 и быдлу хватало, все верили, никто не кукарекал про факты и суд.
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диалект Зеленского и фигуры речи Богдана.. мдаааа..
счастливые шимпанЗЕ, вытирают капли мочи из глаз..
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уже четвертый день, как богдан с зебыдлом увидели свою участь на Параде -теперь вы без конца в тонусе вертитесь на конусе ...
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А той депутат дійсо щось з кіосків збирає, чи Богдан набрехав?
Як на мене, це продовження наїздів на Кличка. в лоб не вийшло, тпчали бомбити вигадане "оточення".
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Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. ................ вломите люлей ;
новый общительный сленг новоиспеченных государственных деятелей
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Что то от этого слэнга Богдана повеяло Чечетовым... Надеюсь так же закончит...
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Это вот и есть в общих чертах лицо 73% - быдлан и хам, с замашками низкосортного гопника.
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Кроме Набу есть ещё гбр, которое обмазывает мальчиков бабломойского.
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Зеленые черти сделали зебилов.Я не выбирал главного зеленого чорта-писюниста, так как я украинец и с чертями мне не по пути.

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Лексика у зеликов конечно иниересная)
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правильно заметил что украинцам ближе порох а малоросам богдан)))
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Что-то совсем мало "украинцев" в Украине осталось....



Или быть может вы не те украинцы, за которых себя выдаете?

Свобода и иже с ними шлак тоже себя считали особенными, пока их не поддержали 1% "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 9947 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 9947

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всё относительно - год назад большинство населения покрутило бы пальцем у виска,скажи ему,кто будет Президентом..
так и нацики - Вы можете дать гарантию,что через год у власти не будет партия,по сравнению с которой "Свобода" покажется детским фольклёрным утренником ?
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А что случилось за год? Неужели прозрели от "Порошенковского жити по-новому"? "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7092 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7092

Поживем - увидим. Но Барыгу с булавой мы уже не увидим
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вот именно что мало украинцев, многие зебилами стали иих вообще не интересует что будет с украиной, главное посмотреть 1+1 и набить шлунок)))
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Значит вали из этой Украины, вам тут не место по ходу
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Кіоск троєщинський, нещасний,
Пожежник ,пенсофонд,чорти.
Не хочеш утюжка на пузо?!

Плати ,комерція,плати.
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Уууууух как пригорает у чертей от любых постов Богдана или Зели "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 6252

Ребята, жгите еще! Нам смех продлевает жизнь, а им ненависть принесет лишь психические расстройства и рак "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 986
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у тебя результат одинаковый будет, мамка каши наварит и школу вовремя откроют)))
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Со школы пишу, лапая одноклассницу за сисичку косичку "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3037 "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 3037
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.

бОгдан, соглашайся.
стране выгоднее чтобы ты киосках наживался чем на газе или оборонке
всем лучше будет
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На шо ему соглашаться? Он чисто бабло собирает с собирающих.

Богдан пытался даже Кличку котлету денег сунуть, шоб не мешал, но получил путевку в эротическое путешествие и заяву в ГБР.
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А вот и новые достижения ЗЕлупы и бениных смотрящих за 100 дней:

в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца.
В апреле рост ускорился до 5,2%,
однако в мае замедлилась до 1,6%.
В июне объемы вновь сократились на 2,3%.

Все нормально. Падаем!!!
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Рост ще тримається за рахунок ввода в Україну "лівих" мільярдів на вибори. Ці гроші були задіяні і пішли в єкономіку. А що буде далі?
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Промпроизводство не держится аж никак - это реальный товар с добавочной стоимостью, а не виртуальное бабло, которое под ОВГЗ то заходит, то выходит.
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да все ясно,зебилы увидели Парад 50 000 против них - теперь от страха и орут ...дебилы "Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 8977
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Це рівень наших новин ? А що він ще міг сказати ? І чи не забагато уваги до придворного бурята ? Звичайне бидло,рішала на потоках.
Є така думка :
"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 7324
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Богдан випробовує новий спосіб оббріхування.
Спочатку воно тупо вилізло на ТБ і махаючи якимось папірцями заявив що йому пропонували 20 лімонів. Не проканало, подали в суд і там виявиться що то брехня.
Тепер діє хитріше.
Типу, хтось каже що пан "Х" данину збирає для мене, так от, я до того не причетний!
Якщо пан "Х" данину не збирає, якщо це брехня, то тепер Бодіка в суд не потягнеш, бо це не він, це типу "хтось" сказав що пан "Х" данину збирає! А Бодік лише захищає своє добре імя, заявляючи про непричетність до неподобства!
Брехуни прогресують і вдосконалюють методи брехні.
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Таке враження що зешмарклі в пеклі виросли, в них одні чорти кругом.
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А чего вы ожидали от смотрящего за этим криворожским гандоном?
"Цей "чорт" не має до мене жодного стосунку", - Богдан спростував зв'язок із депутатом Київради Майзелем, який нібито збирає данину з кіосків на Троєщині - Цензор.НЕТ 1096
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Вот мы и вернулись в 90-е. Начинайте учить муру лохи зеленые и не забывайте, что нужно сдавать бабло за крышу. Вот такая она блатная романтика. ))))
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бурят вже повністю перейшов на мурку. сделаем их вместе, - це його слоган
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Щось багато вони бачать чортів. Гадаю, що зелених чортів вони теж бачать, але Зе-люди про них мовчать.
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