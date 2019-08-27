 Этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения, - Богдан опроверг связь с депутатом Киевсовета Майзелем, который якобы собирает дань с киосков на Троещине

Об этом Богдан написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ребята, этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломите люлей", - написал Богдан.

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Данную реакцию главы Офиса президента вызвали публикации в СМИ материалов о том, что депутат Киевсовета (фракция БПП "Солидарность") Сергей Майзель якобы собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине. Он утверждает, что на это его якобы уполномочил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан. По данным СМИ, каждый месяц Сергей Майзель собирает дань с киосков Троещины на сумму почти 3 млн грн.