 Чехия увеличила квоту для трудоустройства украинцев до 40 тыс. в год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом сообщило "Чешское радио".

Наибольшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс. граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тыс. украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд. крон (примерно € 40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, переживших стихийные бедствия или преодолевают последствия вооруженных конфликтов .

Украина получит 20 млн крон (около € 790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ.

Напомним, по официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

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