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Все про:квоты (147) украинцы (3012) Чехия (885) заробитчане (364)

 Чехия увеличила квоту для трудоустройства украинцев до 40 тыс. в год

Чешское правительство утвердило квоты на привлечение иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом сообщило "Чешское радио".

Наибольшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс. граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тыс. украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд. крон (примерно € 40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, переживших стихийные бедствия или преодолевают последствия вооруженных конфликтов .

Украина получит 20 млн крон (около € 790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ.

Напомним, по официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144789
 
 
 Топ комментарии
 
Для олигархов они всегда будут мусором. Чтобы драть три шкуры за копейки.Бандиты. И методы бандитские.
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Везде хороши украинцы.Кроме Украины....
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Чому лише для олігархів? Для абсолютної кількості укро бізнесменів наймані працівники - бидло.
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Для наших предпринимателей украинцы ленивые и безграмотные. Ню-ню...
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А вы у нас работаете по 12 часов в сутки 6 дней в неделю?
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А ты платишь как поляки 3 евро в час? Или на халяву хочешь?
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Бывает и так. Но что-то не видел чтобы ЗП была пропорционально выше
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Не по 12, а по 10. Не 6, а 5 дней в неделю. Готов платить 100 грн в час, а сверхурочные часы и часы в выходные дни 200 грн в час?
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Ну что ты лепишь кацапсина?
Менял этим летом окна, на чешской фирме которая их ставила - работает где то 5 украинцев... режим работы с 7-00 до 16-00, суббота, воскресенье выходные... зарплата 250 крон час (1 крона = přibližně 12 гривны)...
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запятую пропустил:
(1 крона = přibližně 1,2 гривны)
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40 часов в неделю 10 000 крон = 387 евро. С голоду в Чехии не пухнут с такой зарплаты?
Я так понимаю, ещё налоги надо заплатить. Не мудрено, что там работает так много украинцев.
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А ты в математику явно не умеешь, лишнехромосомный! Чехія збільшила квоту для працевлаштування українців до 40 тис. на рік - Цензор.НЕТ 2784
1700 евро в месяц получается как минимум.
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Для олигархов они всегда будут мусором. Чтобы драть три шкуры за копейки.Бандиты. И методы бандитские.
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Чому лише для олігархів? Для абсолютної кількості укро бізнесменів наймані працівники - бидло.
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какая разница какое туловище чистит унитаз или выносит мусорные бочки? негры и арабы неплохо справляются
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Кацапские штампы слушать меньше нужно. А негры и арабы как раз то плохо с работой любой справляются. Не зря Чехи украинцев у себя видеть хотят - остальных мигрантов нет. Для укаринцев, если мне память не изменяет, там поддержка трудовой миграции на законодательном уровне. Когда их спросили почему других мигрантов не хотят - те ответили, что украинцы им ближе ментально.
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Это они политкорректно выразились. На самом деле они как и поляки закрывают свои дырки в рабочей силе. Ну и нигрил с арабами не хотят.
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Я бы на твоем месте был поскромнее. Сам можешь оказаться ,туловищем ))
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В Украине будут нормальные условия труда когда сюда придут иностранцы и работать на них будет лучше,чем на местных бизнесменов,местные либо обонкротятся,либо начнут нормально относится к работникам
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Золоті ваші слова, однак втілення їх у реальність гіпотетичне.
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За этот год Украина потеряет ещё, как минимум" миллион лучших своих работников.
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Там повно робочих місць. Наші встигають на двух роботах попрацювати.
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Та вони ж лениві та рукожопі, за словами наших роботодавців.
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