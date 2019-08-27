 Если бы оккупация Крыма произошла во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - Трамп

Об этом Трамп заявил по итогам саммита G7 во французском городе Биарриц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТР.

"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо... Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это (оккупация Крыма. – Ред.) произошло во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - сказал Трамп.

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