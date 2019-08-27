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Все про:Крым (21776) Обама (1641) Путин (25008) Трамп (2346)

 Если бы оккупация Крыма произошла во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама не справился с вопросом оккупации Крыма Россией и должен извиниться за это.

Об этом Трамп заявил по итогам саммита G7 во французском городе Биарриц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТР.

"Путин перехитрил Обаму. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо... Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это (оккупация Крыма. – Ред.) произошло во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях о возвращении РФ, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3144788
 
 
 Топ комментарии
 
Українцям вибачення Обами до одного місця. Краще Трампу зробити дієві кроки для деокупації Криму.
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А этот дед стремитильно дуреет
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Здається, ти би справився ще гірше.
А моя думка така - гірше, ніж за президента Обами, росіяни ще ніколи не жили.
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Кого вооружать, шеколадную свору которая воевала против народа Украины??
Вспомни илловайск дкбальцево взорваные склады боеприпасов и другие пэрэмоги Пидро
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Так при Обамі ціна на нафту кожного дня падала і падала, єкономіка московії тріщала. А що Ви корефан ху@ла зробили? Ви кожного дня хочете зняти санкції і завести злочинця за нормальний стіл. А його місце біля параші. А допомога Україні - це дія Сенату, а не Трампа. Прпавда Вам там заважають санкції будувати готельтрапмпи в московії? Чи може Ваш корифак притримав відеосексу із вонючими кацапськими шворами?
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Как это знакомо, главное обгадить попередника, аргументы любые. И что бы Трамп сделал на месте Обамы: Сбросил бомбу на *****?
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