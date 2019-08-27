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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2090) Данилюк Александр (385) СФР (3)

 Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

На этой неделе будет готов законопроект о службе финансовых расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность! А Арсен Аваков (глава МВД. - Ред.) показал пример как реформировать не дожидаясь закона – ликвидировал своим решением департамент защиты экономики. Похоже на этот раз будет победа! Кстати появилась креативная идея относительно названия нового органа, но держим интригу", – написал Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба финансовых расследований будет аналитическим, а не силовым центром, - Данилюк

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что СФР будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.

Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144786
 
 
 Топ комментарии
 
Так в том то и дело...что уже "отработал"...а программы о которой так громко и звонко кричал другой чувак в рябой шапке..как не было так и нет....а ведь она типа была готова на 95 процентов....
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вы что самый умный?
Когда оно избиралось его вся программа была несколько кричалок на стадионе.... - и ничего..., мудрый и простой нарид это устроило....
Так что не надо здесь это......- шатать .....
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Финансовые расследования не понравятся бывшим президентам. Чую ))
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А программа на первые 100 сто дней работы чувака с ксивой презЕдента когда будет готова??
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так он уже "отработал" эти свои позорные 100 дней....
Вы про следующий позор спрашиваете..?
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Так в том то и дело...что уже "отработал"...а программы о которой так громко и звонко кричал другой чувак в рябой шапке..как не было так и нет....а ведь она типа была готова на 95 процентов....
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вы что самый умный?
Когда оно избиралось его вся программа была несколько кричалок на стадионе.... - и ничего..., мудрый и простой нарид это устроило....
Так что не надо здесь это......- шатать .....
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Нахвалявся що в першу чергу буде знята недоторканість депутатів і прийнятий закон про імпічмент.
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Финансовые злоупотребления клоунов будут расследовать шуты и скоморохи
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Клоуны....для этих зеленых идиотов самое главное..это креативное название....
Оно и понятно...зебобики настолько тупы...что только на названия и реагируют....
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СабУ, НАПР, ФКТП, ГКЧП, а типерь ещё и СФР.....
Ох и нарасследуем, млять!
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неужели зверек писец крадется тихо и незаметно...
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Этот зверек уже даже и не прячется...встал в полный рост и очень быстро приближается..... Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7064
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Финансовые расследования не понравятся бывшим президентам. Чую ))
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Кабы, держфинмониторинг уже лет 20, как существует
Этот клоун не в курсах, как и о месте расположения своего кабинета?
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Барига з підбарижниками напружились. Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 645
А тут ще й депутатську недоторканність збираються все-таки відмінити.
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СНБО готовит проект закона???????? Я думал это не законотворческий орган.
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