 Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Спасибо всем коллегам за конструктивность! А Арсен Аваков (глава МВД. - Ред.) показал пример как реформировать не дожидаясь закона – ликвидировал своим решением департамент защиты экономики. Похоже на этот раз будет победа! Кстати появилась креативная идея относительно названия нового органа, но держим интригу", – написал Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба финансовых расследований будет аналитическим, а не силовым центром, - Данилюк

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что СФР будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.





