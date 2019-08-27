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 Жители временно оккупированных территорий Украины могут получить бесплатные прививки

Министерство здравоохранения Украины предлагает жителям временно оккупированных территорий защитить себя и своих детей от 10 опасных болезней - бесплатно получить прививки, гарантированные государством для каждого, на подконтрольных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Жители временно оккупированных территорий могут получить прививки по Календарю профилактических прививок, защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Отмечается, что подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром и получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

"Не имеет значения, где вы прописаны или постоянно проживаете. Вы можете выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях", - сообщили в ОГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144784
 
   
 Топ комментарии
 
Краще робіть їм щеплення від дебілізму.
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Вікторія Мірошніченко Ветеран АТО
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
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Краще робіть їм щеплення від дебілізму.
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Уявляєте, скільки можна буде прививок списати і скільки бабла на нещасних даунбасах заробити.
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Под видом вакцинации нужна стерилизация
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Вікторія Мірошніченко Ветеран АТО
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
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прививки в 9гр наши защитники непосредственно кацапам укалывают.
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это правильно... - что бы убрать у оккупантов лишнюю головную боль и затраты, а поддержать коллаборантов которые на этих оккупантов работают.....
Именно так и победим...
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От бешенства ватки только за евро.
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вот аказиваєтца для чево ета всьо дєлалась што би палучіть бєсплатна прівівку Жители временно оккупированных территорий Украины могут получить бесплатные прививки - Цензор.НЕТ 8981
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Ящур, собача чумка, сказ, повиганяти глистів та бліх... що ще? На НАШІ кошти.
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Платня за зраду? Лвйна і сечі манкуртам. І щурячої отрути
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Там нужна, в первую очередь, "прививка в голову" - от "русского мира"...
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Нет, прививки нужны для жителей ЛДНР.
Ведь там уровень жизни стал хуже дикого африканского, и уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями соответствующий. Если бы они сидели безвылазно в своей ЛДНР - то оно бы и ладно, но ведь ездят в Украину (и за пенсиями, и по бизнесу), а вместе с ними "ездят" и заболевания. Если бы только педикулез от обдроченцев, но ведь там и туберкулез, и прочие "радости" жизни.
Нет-нет, именно пусть прививаются.
Жаль, что их нельзя обязать появляться в Украине только привитыми, любую справку подделают.
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Чи не простіше оголосити карантин? І після карантинного бараку обливати візітерів хлоркою? Кількість "туристів" значно зменшиться.
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На жаль,подібний варіант Україна не розглядає.
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Обратитесь с Вашим предложением к Вашему нардепу.
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"Мій" нардеп - Ємець - не пройшов. А звертатися до "тих" - нижче моєї гідності.
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Когда в кочевье выявляли чуму, то на самом высоком месте стойбища поднимали чёрный флаг, а соседи устанавливали конное оцепление вокруг, вооружённое луками и стрелами, чтобы ни один человек оттуда, не мог выйти. Так появились первые "изоляторы"... Позже, в Европе, начали создавать "карантины"...
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Про борьбу с чумой (и исследование чумы) интересно написано в книге об ученом Заболоцком (серия ЖЗЛ).
Но из ЛДНР и чума может прийти, и холера, и тиф, благодаря обдроченцам.
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Вакцины им полезные отправьте от Супрун
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молодей новая власть, заботится о детях, будущих украинских гражданах!
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Почему вдруг будущих?
Дети граждане от момента рождения.
То что тут предлагают им 9 граммов в голову так это боты кремлевские разжигают.
Не обращайте внимание.
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Стара відьма супрунша і туди просиягла свої кістляві кінцівки?
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пусть сначала поднимут восстание на оккупированных территориях, а потом получат бесплатные прививки...
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А кому еще?
Не диванным же воевателям победителям путина со своего дивана поднимать.
То они писали пусть бабки с дедами поднимают теперь дети.
А сами воюют на диванах и ждут зарплату по 4 000 евро.
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Яке повстання?) Чим далі в часі,тим менше там проукраїнських,і взагалі здатних до спротиву.
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Им не от этих заболеваний прививки нужно делать.
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Давайте уже налог вводите,15%-со всех,для восстановления данбаса,разрушенного украинской хунтой.
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Щас им будут рассказывать что их через прививки инъецируют вирусом бандеризма )
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от вперше (надіюсь і в єдине)я пошкодувала що я не там,бо стібалась би з місцевих ,розказуючи що разом із щепленням вставляють чіп бандерівця,і це навіть онукам і правнукам передасться.І зловтішалась би ,спостерігаючи як залишки здорового глузду в їхніх головах борються з рускім міром.А може вже й не борються,хто зна.
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Вони, про "уколи в голову" і "зараження бандєровщиною", торочили ще з 2014-го...
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