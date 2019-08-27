 Жители временно оккупированных территорий Украины могут получить бесплатные прививки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Жители временно оккупированных территорий могут получить прививки по Календарю профилактических прививок, защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
Отмечается, что подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром и получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
"Не имеет значения, где вы прописаны или постоянно проживаете. Вы можете выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях", - сообщили в ОГА.
"Звертаюся до "уставших от вАйни". Тих, хто і в очі тієї війни не бачили! У вас є можливість зазирнути не тільки в очі НАШОЇ війни, а і в саме серце. Я дуже хочу, щоб кожен раз, коли ви - ситі, вгодовані "зубожилі скиглії тільки вирішите затягнути свою таку зручну для нинішньої влади пісеньку , одразу згадували цих дітей, їх очі. Дітей, чиї батьки віддали життя за Україну, долю якої ви за шмат ковбаси продасте "по пріколу".
Именно так и победим...
Ведь там уровень жизни стал хуже дикого африканского, и уровень заболеваемости инфекционными заболеваниями соответствующий. Если бы они сидели безвылазно в своей ЛДНР - то оно бы и ладно, но ведь ездят в Украину (и за пенсиями, и по бизнесу), а вместе с ними "ездят" и заболевания. Если бы только педикулез от обдроченцев, но ведь там и туберкулез, и прочие "радости" жизни.
Нет-нет, именно пусть прививаются.
Жаль, что их нельзя обязать появляться в Украине только привитыми, любую справку подделают.
Но из ЛДНР и чума может прийти, и холера, и тиф, благодаря обдроченцам.
Дети граждане от момента рождения.
То что тут предлагают им 9 граммов в голову так это боты кремлевские разжигают.
Не обращайте внимание.
Не диванным же воевателям победителям путина со своего дивана поднимать.
То они писали пусть бабки с дедами поднимают теперь дети.
А сами воюют на диванах и ждут зарплату по 4 000 евро.