 Жители временно оккупированных территорий Украины могут получить бесплатные прививки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Жители временно оккупированных территорий могут получить прививки по Календарю профилактических прививок, защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Отмечается, что подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром и получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно могут граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

"Не имеет значения, где вы прописаны или постоянно проживаете. Вы можете выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях", - сообщили в ОГА.

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