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 Политика Украины
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Все про:ВР (23328) комитет (403) спецслужбы (384) Слуга народа (243)

 "Слуга народа" в Раде создаст подкомитет по надзору за спецслужбами, - новоизбранный нардеп Коваленко

Партия "Слуга народа" намерена создать в новом парламенте подкомитет по надзору за спецслужбами.

Об этом в интервью для "LB.ua" заявила новоизбранный народный депутат от партии "Слуга Народа" Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно закону "О комитетах Верховной Рады", они формируются сразу после выборов, в ходе дальнейшей работы парламента создать их невозможно. Поэтому закон о создании комитета по надзору за спецслужбами фактически начнет действовать уже во время работы Рады следующего созыва. Наш парламент создаст подкомитет", - рассказала Коваленко.

По ее словам, членами комитета должны стать "люди, которые готовы разобраться в сфере и быть готовыми пройти через определенные ограничения".

"Они (члены подкомитета, - ред.) должны быть готовыми к системной работе, анализировать законодательные акты, регулирующие деятельность спецслужб и практику их использования, делать соответствующие запросы, взаимодействовать со Счетной палатой, участвовать в определении бюджетной политики и многое другое. И главное, чтобы туда не попали нардепы, которые потенциально уязвимыми к воздействиям иностранных агентов или аффилированные с государством-агрессором", - сказала Коваленко.

Нардеп также выразила уверенность, что депутаты от партии ОПЗЖ не смогут работать в подкомитете.

Напомним, Анна Коваленко участвовала в Революции Достоинства. Она была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны

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Источник: https://censor.net.ua/n3144783
 
   
 Топ комментарии
 
А подкомитет по надзору за подкомитетом создадут?
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Наглядатимуть самі за собою. "Слуга народа" в Раде создаст подкомитет по надзору за спецслужбами, - новоизбранный нардеп Коваленко - Цензор.НЕТ 9350
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А домкомы когда создавать начнут?? В партии слуга урода шариковых много...всех нужно обеспечить должностями....
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Строчи, фейкометчик,
за каждый мильончик,
что Петя в оффшоры
послал.
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первый парашистский фейкалометатель откликнулся сразу.
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Ото і все? Краще виклади красиві фото з краєвидами Лондона.
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Сперва вытри все свои фейкалии на форуме, потом будут тебе виды.
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А що таке? Кацапи вже планують репресії в Україні?
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форумские кацапы - порохоботы. Планируют они вредительство
Украине и Зеленскому, а порoхоботскео фейкалометание - часть плана.
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Що таке? Житель Англії ночами не спить, хвилюючись за Зеленського?
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За Вильну Украину!
За гибель Мордора!

против пуйла поганого и порохла вороватого!
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А подкомитет по надзору за подкомитетом создадут?
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Дебилу в Раду вообще не попали или в малом количестве😁
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А домкомы когда создавать начнут?? В партии слуга урода шариковых много...всех нужно обеспечить должностями....
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Что же вы такие красивые и умные им проиграли выборы с разгромным результатом?😁
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Ответ прост...идиотов в стране оказалось очень много...
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максимум на уровне 10%--ситуация стабильно прочная
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На жаль, 73 % + 12% електорат жоппоблока = 85 % клінічних ідіотів. 10% це думаюча меншість.
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А вы хотели воровать,с медведчука мутить,со Свинарчуками армию грабить,а потом что бы вас ещё выбрали? Так выходит идиоты именно вы с Петей,выборы это показали😁
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Свинарчуки как оказалось это чуваки на своем месте....и к ним у геруса претензий нет....а следовательно и у главзебобика тоже.....
А как будут мутить с мертветчуками зебобики...мы узнаем уже довольно скоро...
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Главное не герус,а что сделает Зеленский,а он сделает,когда поменяет генпрокурора,когда новая рада начнет работать,вот и посмотрим сколько соевые украли у Украины,какие вы патриоты ложные и куда бежать будете😁
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Да мы все уже давно убежали....уже как минимум два раза убежали.....

Что до генпрокурора...то обьясняю специально для особо одаренных зебобиков типа тебя.... расследованиями противоправных действий чиновников занимается ГБР и НАБУ...а прокуратура то для простого народа....
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Если коротко:
Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обдурить гораздо проще чем подчинить умных.
В.Черчилль.
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Ну вот Петя и обманул народ,а второй раз его просто выгнали,как вора,так как Черчилль говорил,что можно обмануть народ,но нельзя его обманывать постоянно🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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Почитай биографию Черчилля может поймешь про что это и когда он это сказал. У меня на ведро с болтами времени нет.
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Так когда вас соевых за вымя берешь,у вас всегда времени нет,в методичке то цитат нет больше,а Черчилля вы знаете по наслышке,то ли президент был,то ли король😁
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За вымя берешь,ты откуда доярка?)))) Но читать ты не хочешь когда была произнесена эта фраза, а Черчилля понаслышке знаю я? 😁 То ли президент был Черчилль то ли король? 😂 Чему я удивляюсь откуда у железяки мозг
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Да вы не "соевых за вымя берёте", а "быка тряпочного, за х.. держите"... Кстати, "понаслышке", слитно пишется, ПТУшник...
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Ага, за Бакановым нужен глаз да глаз. Если в СБУ он прославился "экологическими" на Криворожсталь то на подходе активность СБУ в области груминга парнокопытных. А это прямая угроза депутатам ВР от зе-команды
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Подкомитет при парламенте звучит странно))) тотальный контроль?)
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Яичница горит. Обеспечь над нею тотальный контроль.
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"Блазенята" перестраховываются... Боятся, что СБУ и оперативники других спецслужб будут бесконтрольно выявлять проворовавшихся "слуг народа"...
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Ну за литинанта бакланова они могут не переживать...и за товаришЧа рюкзакова тоже....эти выявлять ничего не будут....а вот гбр под руководством портнова...может....
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Зеленский молниеносно получил всю власть в Украине ,какими же идиотами нужно быть,что бы вас так Украина презирала,так опозорился,соевые вы убоги😁
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Убогое - это ты, чмо совковое! Местечковый 95 квартал как получил власть, так её быстро и потеряет! Марш ветеранов - предупреждение ссыкливому зе...
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Ракеты фейерверков тоже "молниеносно" взлетают... А потом?
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Ці дівчатка будуть знати інформацію спецслужб. Всіх спецслужб. Щоб інформація була дійсною, то до неї залучається мала кількість співробітників. Є такий віслів, що якщо знають двоє, то знає і свиня. А вони всі перевірені? Злиття не буде?
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Ага. Состав комитета: парикмахер, стилист и барбершопер.
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Там же Баканов сидит, им этого мало, или это спектакль на публику такой?
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Хто ж там такий розумний, що зможе наглядати за спецслужбами?... Певно - знову Портнов, а якась зелена шістка буде озвучувати.
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