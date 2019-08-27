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 Российские наемники имитируют работу по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что НВФ ОРЛО и продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1", - сказано в сообщении.

В СЦКК отмечают, что в соответствии с рамочным решением ТКГ и Минскими договоренностями участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободен от любых военных структур.

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"Указанные действия могут сорвать выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавали в СЦКК.

Российские наемники имитируют работу по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144782
 
 
 Топ комментарии
 
Так наша влада теж займається імітацією. Стійкого перемир'я. Правда, свої укріплення демонтує по-справжньому
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Це не імітація, а підготовка до здачі територій.
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Документировать и предьявлять доказательства саботажа со стороньі РФ партнерам. Перед встречей в Нормандском формате єто очень пригодится.
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🤡🐒💩🐸🤢-эти рожи с оккупантами в сговоре 100 %
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Так наша влада теж займається імітацією. Стійкого перемир'я. Правда, свої укріплення демонтує по-справжньому
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Це не імітація, а підготовка до здачі територій.
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Відповідайте адекватно. Зображати кипучу діяльність ми теж магьом.
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Одним из требований Лаврова это разведение вооружённых сил воюющих сторон.Надо передать привет Лаврову.Пускай прожуёт эту информацию,а потом что то про ржёт о минских соглашениях.
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Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС. Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель. Его слова приводит "Интерфакс".
"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал Пишель в своем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
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Так мы тоже имитируем Минск (дико незаконное и антиконституционное преступление), имитируем какое-то перемирие с оккупантом, имитируем возврат Донбасса каким-то мифическим мирным путем. Волкер тоже имитирует какую-то деятельность, как и в целом США и ЕС. По факту, все это никак не сказывается оккупации наших земель.
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Про домовленості з касабами:


Битва на річці Калка (******* Донецька обл.), 1223 рік:
"Мстислав Романович і його київська дружина боронилася в укріпленому «городі» ще три дні. Разом із ними опір монголам чинив князь Андрій, Мстиславів зять, і князь Дубровицький Олександр. Противник ніяк не міг здобути укріплення, тому пішов на хитрість. Монголи запропонували русинам переговори про здачу і відправили до великого князя київського послом воєводу Плоскиню, командира союзних монголам бродників. Князям було обіцяно помилування в обмін на грошовий викуп і здачу «города». Коли ж ті прийняли умови і вийшли з укріплень, бродники зв'язали їх і передали монголам. Дружина і воїни укріплення були вирізані. Самих князів монголи поклали під дерев'яний помост і розчавили, влаштувавши на ньому святковий бенкет.
"…а у города того залишились два (татарські) воєводи Цигиркан і Тешюкан на Мстислава і зятя його Андрія і на Олександра Дубровицького: бо було два князя з Мстиславом. Тут ж бродники з татарами були, і воєвода їхній Плоскиня, і той окаянний цілував хрест чесний Мстиславу і обом князям, що їх не уб'ють, але відпусьтять за викуп, і збрехав окаянний: передав їх, зв'язавши, татарам; а город взяли і людей посікли і тут кістьми пали; а князів вони задавили, поклавши під дошки, а самі зверху сіли обідати, і так життя їх (князів) скінчилось."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D1%96
Коліївщина 1768 р
Побоючись поширення повстання на Лівобережжя, Катерина ІІ наказала генералу Кречетникову надати допомогу полякам… Увечері 6 липня 1768 р. Кречетников запросив на бенкет Залізняка, Гонту та інших гайдамацьких ватажків, де заарештував їх разом з їхніми приголомшеними товаришами. Росіяни видали Гонту та 88 його людей полякам, які піддали його тортурам, а потім стратили…
 Україна. Січень 1918 р
…Вінниченко зі своїми ліворадикальними товаришами схилявся до союзу з Москвою, в той час як помірковані та Армія наполягали на угоді з Антантою. Однак розв'язали суперечку самі більшовики - в той час, як їхні представники вели мирні переговори з Директорією, червоні війська напали на Харків
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