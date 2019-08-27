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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3258) Данилюк Александр (385) СФР (3)

 Служба финансовых расследований будет аналитическим, а не силовым центром, - Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетной задачу по созданию Службы финансовых расследований.

Как инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время очередного совещания по вопросам подготовки законопроекта "О службе финансовых расследований".

По словам Данилюка, Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба имеет право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.

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Количество сотрудников СФР не должно превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета Министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников к новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

В совещании приняли участие Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, Заместитель Председателя Службы безопасности Украины Александр Карпенко, представители Генеральной прокуратуры Украины, народные депутаты Украины и советники Секретаря СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3144781
 
 
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Служба финансовых расследований будет /26.08.19 14:22 возглавит /26.08.19 14:11 предлагаем /26.08.19 13:42 введет/26.08.19 12:56 намерен /26.08.19 11:15 может /26.08.19 10:26 рассмотрит/ 24.08.19 16:03 нравятся /24.08.19 10:47 должны быть / 24.08.19 01:39 не будут /23.08.19 10:49 будет/ 23.08.19 13:06 будет решать все проблемы, - Зеленский/ Украинцам обещания светлого будущего. Израильтянину Коломойскому реальный и конкретный цимес: Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского. Тендер для поставки дизеля "Укрзализныце" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским.
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Деолигархизация буйно зацвела после весенних посадок.
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Ой, не кажіть! На місце "зубожілого" наріду прийшли "зубожілі" олігархи.
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Знову наберуть мєнтів і СБУшників. Як говорять, від перестановки ліжок в борделі якість повій не підвищується.
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"Стійке перемир'я" за версією-твердженням Данилюка вже досягнуто. Якщо з такою ж швидкістю, а головне, з таким же результатом буде працювати і новостворена служба ( аналітична), то Данилюк може себе вважати найбільшим реформатором часів Незалежності. Тим більше, що думка інших його, вочевидь не надто цікавить.
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