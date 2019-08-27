 Мы никогда не признаем оккупацию Крыма Кремлем, - лидер Консервативной партии Канады Шир

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил лидер партии Эндрю Шир.

"С начала конфликта в Украине мы прямо говорили, что никогда не признаем оккупацию Кремлем Крыма и его военное вторжение в части Донбасса. Мы всегда будем поддерживать наших друзей и будем продолжать осуждать нарушения прав человека и незаконные преследования на оккупированных территориях Украины", - сказал Шир.

Он подчеркнул, что его партия "всегда будет выбирать сторону тех, кто ценит свободу, права человека и верховенство права".

"Учитывая, что почти 1,4 млн канадцев имеют украинское происхождение, наши государства объединяют особые отношения. Мы благодарны за вклад украинско-канадской общины в течение последних 128 лет со времени прибытия первых поселенцев из Украины в 1891 году", - отметил лидер партии.

Напомним, ранее глава МИД Канады Хрыстя Фриланд заявила, что только освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, Россия сможет вернуться в "Большую восьмерку".

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