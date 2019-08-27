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 Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве морпеха во время несения службы в суточном наряде, - военная прокуратура

Правоохранители задержали матроса С. и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве морского пехотинца К.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, 25 августа "во время несения службы в суточном наряде матрос С. осуществил выстрел в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. погиб".

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На данный момент правоохранители осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого матроса С. и провели с ним следственный эксперимент, продолжаются допросы сослуживцев задержанного и погибшего. В суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовили ходатайства о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей морской пехоты в воскресенье трагически погиб военнослужащий.

"В воскресенье, 25 августа в одной из воинских частей морской пехоты произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка", - сообщили в ВМС ВСУ.

Правоохранители задержали матроса, подозреваемого в убийстве морпеха во время несения службы в суточном наряде, - военная прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144774
 
 
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Наверно был шпионом. Глубоко законспирированным.
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Оце і є небойові втрати. На жаль. І вина командирів теж є. Ніяких трагічних випадковостей. Є причина і її потрібно виявити, щоб не було повторення. А ось щодо смертей на "нулю", то там випадковостей якраз і немає. Бо війна для того і ведеться, щоб знищувати противника. Відповідно, противник знищує тебе. І немає різниці, яким чином це робиться - моральним тиском, кулею, чи закладеною розтяжкою.
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Жаль родителей, хуже нет наказания, чем пережить своих детей.
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