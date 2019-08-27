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Все про:Путин (25008) Россия (73701) США (15252)

 Избранный Путиным путь - трагедия исторического масштаба: сенатор США Джонсон заявил, что ему отказали во въезде в РФ

Рон Джонсон, американский сенатор от штата Висконсин, ранее критиковавший президента России Владимира Путина, заявил в понедельник, 26 августа, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Пресс-служба Джонсона, представляющего Республиканскую партию, сообщила, что во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.

"Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелочное оскорбление, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России - и честный диалог, когда это возможно", - говорится в заявлении Джонсона.

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Сенатор полагает, что "путь, который Путин выбрал для России, - это трагедия исторического масштаба".

"Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России в западные демократии Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против собственного народа в войне, в которой погибли сотни тысяч человек", - заявил Джонсон.

В 2017 году Джонсон и другой сенатор-республиканец Джон Баррассо получили российские въездные визы, однако отменили поездку из-за того, что еще одному сенатору-демократу, Джинн Шэйхин, отказали в разрешении на въезд в Россию, указывает агентство AP. Шэйхин была сторонницей мер по противодействию вмешательству России в выборы в США. Посольство РФ тогда заявляло, что запрос Шэйхин был отклонен, поскольку она находится в черном списке, созданном в ответ на санкции США.

Источник: https://censor.net.ua/n3144770
 
 
 Топ комментарии
 
бути персоною нон-грата на рассії - це не образа, навпаки, це признання твоєї порядності
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Шкода, немає Маккейна, він би як завжди висміяв рашку.
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Совет форумчанПравила форума
 
всі мрії трампа лише про хутіна.
нашо йому та Меланія..
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І то в мріях лише ніжні поцілунки від Пуйла. Що поробиш, літа.
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А шансів є також немало,
--- канадцю Трюдо перепало.
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Ну тут логічно, американці теж відмовляють особам, що критикують США.
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Шкода, немає Маккейна, він би як завжди висміяв рашку.
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Да..Маккейн класний дядько був...Чесний,справедливий.Справжній Друг України. Обраний Путіним шлях - трагедія історичного масштабу: сенатор США Джонсон заявив, що йому відмовили у в'їзді в РФ - Цензор.НЕТ 1851
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бути персоною нон-грата на рассії - це не образа, навпаки, це признання твоєї порядності
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"...попытался незаконно аннексировать Крым"-надеюсь здесь сложности перевода
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В джорджию вторгся ,а Крым только пыталси.
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В Грузии сколько детей русские братского вида солдаты убили?
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Вы про Абхазию ?то это давно не Грузия ,и оне сами первые начали ( С )
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А есть какие-то международные суды, организации, которые наказывают за массовое убийство людей в современных странах? На Донбассе явно нападение на ничего не подозревающую страну и убийство десятками тысяч ее граждан. Кто за это должен ответить? И где?
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есть конечно. Только если привлекать эти суды то порох будет в гааге сидеть
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А скільки, де ви цифри берете, цікаво порівняти з росіянами, от скільки натівці вбили українців?
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Реальный амер такого никогда не напишет))) геи, мытье унитазов в европе и нато-любимые темы мокш из рашкостана)))
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Не смеши ,вы всю жизнь ущербными были,ещё со времён как вас монголы вывели,для уходом за конями,вот и завидует нормальным людям,жалко вас ,вы же по сути не народ а прислуга,посмотри как на коленях вы путина пишите,тфу и ещё в братья набивались
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В школе учился,в отличии от тебя,напомнить в каком году вы Москву сдали монголам,а потом на коленях ползали за ярлыком на правление?
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ТоестьКиев на тот момент был Украиной и монголам ни чего не сдавал?
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Кто пиченюги раздавал ,сидел во главе стола? Конечно они к майдану ни какого отношения на имеют.
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Американцы как гости с печеньем пришли,как положено,а российские бомжары с грузами и танками,чувствуешь разницу немытый бомж?
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Свежо предание да верится с трудом ( С )
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Что забыл уже как недавно вас американцы окорочками кормили,поели значит от мужа и забыли,даже у собак больше благодарности,чем у вашего жалкого народца
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Мы за них деньги платили в чем кормежка была не знаю.
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НАТО ещё Москву освободит от путинского режима и тебя сухпайком накормит😁
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Джонсон, не будь Менсоном. Порядній людині у кацапстані нічого робити.
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Патамушо он па рузьки ботать не могьот!!
😁
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Игорь Рудченко
Заявление нового секретаря СНБО Данилюка о том, что Украина может выполнить Минские договоренности в одностороннем порядке, де-факто означает капитуляцию... пора сносить этих дебилов.

Так, так ... і знову для нашої держави постає питання виживання
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Мински писал Пораженко под диктовку пуйла.делаем выводы господа.Зачем тогда подписывали?.Он до сих пор ставит ультиматумы.Нужно добиваться разведения войск и наблюдать агонию орды издалека.Крым и Донбасс сами нам упадут.Сенатор это дал чётко понять .Орду будут душить независимо от нас.
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Завдяки мінську проти рашкі були введені санкції.
Це вже не мало. А ми продовжували визволяти нашу землю - клаптик за клаптиком.
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Какие тебе аргументы,ты же отброс,таких только палкой по спине,это вы понимаете
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Какой прямой диалог может быть с российскими парламентариями, все решает ЦАРЬ, а не его придворные???
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Джонсон, как ответственный государственный муж беспокоится о будущих поколениях. Даже поколениях россиян.
Путин не мыслит такими категориями - нас@ать ему на судьбу страны и ее граждан. Временщик и параноик - стяжает "славу" Чикатило и Герострата, при этом упивается безнаказанностью.
Люди и нелюди априори не поймут друг-друга.
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Порохоботы на шестом году российской оккупации не знают чей Крым - у беларуса спрашивают. Но оно и не мудрено - у людей,"подписчиков на Гыга" как от киселевщины мозги разжижаются.
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Путин не мыслит такими категориями - нас@ать ему на судьбу страны и ее граждан

С первым, пожалуй, не соглашусь. А со вторым абсолютно точно. Либо бабы нарожают, либо гастеры с Азии заменят.
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А що Вам робити в тому засранську? Там в кіно і їхньому т еліку-окей, а в реальномі житті-кака!
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Почему, кстати, до сих пор не введены санкции за оккупацию Абхазии ?
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Она слишком маленькая и её деффки так не умеют.....
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Есть чем гордиться
Обраний Путіним шлях - трагедія історичного масштабу: сенатор США Джонсон заявив, що йому відмовили у в'їзді в РФ - Цензор.НЕТ 3822

Из комментов:

Гордиться страной потому что у страны есть какая-то бомба, способная сравнять с землёй пару городов? Он в своем уме? (Риторический вопрос).* * *

Чёт я не перестаю удивляться цинизму и лицемерию этих клоунов. Сначала рассказывают ......тельные истории и показывают мультики про то, какие у них есть супер-ракеты и как они будут бомбить Америку. Потом возмущаются, что Америка, вышедшая из ДРСМД, что-то там испытывает................

https://vata.d3.ru/ne-smeshite-nashi-iskandery-1837145/?sorting=rating
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