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 Общество
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Все про:Житомирщина (735) памятник (1877) Нацполиция (9973) вандализм (434)

 Против вандалов, обливших краской памятник воинам АТО на Житомирщине, открыли дело, - полиция

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство против вандалов, которые в День Независимости облили красной краской памятник защитникам Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Отделе коммуникаций полиции Житомирской области, в ночь на 24 августа неизвестные облили краской памятник Героям АТО, установленный в пгт Озерный Житомирского района.

Сообщение о происшествии поступило утром 24 августа. На месте работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

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По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Совершение такого правонарушения наказывается взысканием штрафов или лишением свободы на срок до 3 лет. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств.

Источник: https://censor.net.ua/n3144765
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть ищут "концы" в жилых зонах военных городков, в первую очередь, где осели "отставники"... Это "поработали", скорее всего, их "детки" и "внучки", которые "Россию" видели только на "картинке" и в телевизоре, а не жили там сами... (Я одного майора-отставника, марийца по национальности, спросил, почему он, если так любит Россию, не возвращается в Марий-Эл? А он глаза выпучил и говорит: "Я что, идиот? Что я там, забыл?...".).
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Открытое дело и пойманные преступники - совсем разные вещи!
И для меня важнее вторая часть!!!
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Открытое дело и пойманные преступники - совсем разные вещи!
И для меня важнее вторая часть!!!
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Пусть ищут "концы" в жилых зонах военных городков, в первую очередь, где осели "отставники"... Это "поработали", скорее всего, их "детки" и "внучки", которые "Россию" видели только на "картинке" и в телевизоре, а не жили там сами... (Я одного майора-отставника, марийца по национальности, спросил, почему он, если так любит Россию, не возвращается в Марий-Эл? А он глаза выпучил и говорит: "Я что, идиот? Что я там, забыл?...".).
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Така сама картина на Прикарпатті. Навіть відставні НКВДисти не поїхали на родину. Є кілька гадів що демонстративно ходять по місту ще в сталінській формі і викликаючи (визивающе) шпрехають на язике. І це в містах "где свирепствуют бендери"
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Стовідсоткова думка,теж такіх знаю,панаєхавших,вже в третьом поколінні.
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В Оерному знайдуть.
Тільки нікому не скажуть.
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Те, що справу відкрили - не заслу а і тим більше не подвиг, а просто є така вимога щодо подібних дій у КК. Було б сенсацією, якби не відкрили. А про продуктивну роботу поліції свідчить не відкрита кримінальна справа ( проста констатація факту скоєння злочину), па притягнення в встановлених у результаті розслідування злочинців до відповідальності.
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Цікава вилка покарання: 50 неоподаткованих мінімумів (850 грн) і 3 роки. З якої ноги встане суддя в день винесення вироку?
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Виновных не найдут. Это не наркоту крышевать и не рюкзаки из гавна шить
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Надо Нк и ПС подключать профилактике ватного экстремизьма.Выездную деватизацию проводить.Ловить на живца.
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