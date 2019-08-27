 Возвращение РФ в G7 неуместно до окончания агрессии против Украины, но ее можно пригласить на саммит в качестве гостя, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Reuters.
Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.
При этом президент Франции отметил, что страна - председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.
Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.
Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".
Сегодня Трюдо и Туск - заслуга Порошенко
Трамп и Макрон - вина Зеленского.
Петя как путен - отвечает за все хорошее. Зеленский как пиндосы на расеи - виновны во всех неудачах.
У Зеленского это все впереди - как минимум за выполнение предвыборных обещаний. У Пети ответ даже запаздывает - он уже должен срок мотать.
чи за рахунок ***** підданих можна зробити фсе)?
в Украине сейчас тоже довольно интересная ситуация. как там называется политическое течение к которому СН себя относит? многие без вики просто не смогут сказать. тем более объяснить, что за этим названием скрывается. они живут на уровне штампов. Порошенко - барыга, Роттердам+, торговря на крови. Зеленский - новые лица, посадить Порошенко, сваты. только при ближайшем рассмотрении оказывается, что новые лица подлежат люстрации по закону (и поэтому надо срочно поменять название с АП на ОП), да и Роттердам+ не зло, а самое что ни на еть благо! про войну вообще можно не говорить. сейчас фаза гибридного перемирия. это когда убивают ВСУ, а в рашу груз 200 больше не идет. и не идет он не потому что патроны кончились. надо у Зеленского спросить как долго он собирается испытывать терпение народа. а то ведь не барыгой, а иудой криворожским назовут.
Сами заметьте: во всех разговорах политиков о возможном возвращении парашки в "группу семи" фигурирует лишь тема Украины и Крыма.
Америка вже ввела санкції, Британія введе після суду. Що не так?
У вас є інша за слідство інформація? Зв'яжітся З Скотленд-Ярдом. Допоможіть слідству. 🤔
В каком месте, позвольте поинтересоваться?
Слідство працює, суд буде, як і нові санкції
дай Бог чтоб так. Однако, повторюсь еще раз - на эту тему сейчас тишина.
ИМХО единственный честно занял позицию - это НРК. Нейтралитет. Потому что у самих рыльце в пушку.
"Август 27th, 2019
В Берлине агенты Кремля застрелили соратника Масхадова и Басаева.
В организации убийства подозревают спецслужбы России. Путинские каратели никак не угомонятся и покрывают кровью Европу
Произошедшее в Берлине в районе Моабит в пятницу, 23 августа, заказное убийство выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили, известного участника движения сопротивления во время второй военной кампании Москвы в Чечне, правоохранительные органы Германии называют «профессионально спланированным и осуществленным» преступлением, организованным по поручению одной из зарубежных спецслужб.
Немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на спецслужбы нескольких государств НАТО, сообщает, что следователи наиболее правдоподобной версией убийства рассматривают его политическую подоплеку. Хотя впрямую о российских спецслужбах и людях Рамзана Кадырова в статье не говорится, но обстоятельства дела дают пищу для подобных предположений.
В пользу этой версии говорит в первую очередь биография жертвы. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья Грузии, где живут главным образом чеченцы по национальности. Хангошвили известен как участник второй чеченской войны, воевал в Чечне против российских оккупационных войск на стороне повстанцев. Он был объявлен Кремлем в розыск. Затем он был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии. В 2014 году Хангошвили пытались взорвать в мечети в панкисском селе Дуиси. В 2015 году в центре Тбилиси его снова пытались убить: вооруженные бандиты четырежды стреляли в него, но быстрая госпитализация спасла от смерти. Причастными к преступлениям родные Зелимхана считают кадыровцев. После второго покушения Хангошвили уехал в Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против влияния Москвы, отмечает Der Spiegel. Затем он переехал в Германию, где попросил политическое убежище, и жил в Бранденбурге, а затем в Берлине.
«Кавказ. Реалии».
Убийство в который раз напомнило чеченской общине Германии, что их безопасность - в их собственных руках, заявил «Кавказ.Реалии» житель Берлина Сайдпаша Дукаев. По его словам, меньше всего чеченцы полагаются на местных правоохранителей. Из-за сомнений в том, что они смогут защитить их от преследований со стороны российских силовиков, беженцы сами вынуждены предпринимать меры для своей безопасности.
Участь Хангошвили сравнивают с убийством в центре австрийской Вены Умара Исраилова в 2009 году. Тогда полиции удалось доказать, что и исполнители, и заказчики преступления были с РФ.
Но чаще всего подобные убийства остаются нераскрытыми. Так, до конца не расследованы гибель Тимура Махаури и расстрел Амины Окуевой в Украине и многие другие".
(Электронная газета "Русский Еврей")