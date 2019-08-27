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 Общество, За рубежом
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Все про:климат (71) ООН (2800) Гутерреш (80)

 Генсек ООН Гутерреш на саммите G7 объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц напомнил, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщают "Новости ООН".

Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованным им Cаммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – сказал генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, - Copernicus

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году. – Ред.). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году", – заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, отметил Гутерреш. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно, заявил Генеральный секретарь.

"Саммит G7 – прекрасная возможность обратиться к международному сообществу… Страны "семерки" должны стать примером для других стран", – сказал глава ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3144763
 
 
 Топ комментарии
 
ООН - самая бессмысленная организация.Толку ,с нее,никакого.
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тема не подходящая для любителей обосрать альтернативную энергетику, ведь ветряки убийствены для птиц и червей, панели и зеленый тариф по 10грн за киловат задорого для скряг. Вообщем даёшь побольше атомных станций, ТЭС и ещё всякой разной херни!
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Чим вища температура повітря тим більше водяної пари може в ньому міститися. Про відносну вологість щось чули? При 30% відносна вологість, скажімо 50% а при охолодженні того ж повітря до 20 буде уже 90. Волога залишається в повітрі і не випадає на землю. Дощі ж випадають там де холдніше, над океанами, зокрема.
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А у нас липень був нормальок, ось в 2010 році, таки да.
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что то не пляшет у климатологов.... расстаяло 179 млрд льда а где тогда увеличение осадков парадокс лед и снега таят... а дождей все меньше и меньше и куда кругооборот воды на Земле девается то.. потребление Землей излишков воды также замедлилось в 300 раз и тогда вопрос роста уровня морей и океанов как то не наблюдается имею ввиджу в метрах.. дождей нема.... а кричат караул..в Австралии в путыне зато снег выпал летом... как бы не орали пкло хара а потом внезапно пришел ледниковый период.. я же прекарсно помню что в случае ядерного взрыва вся планета покрывется слоем пепла и солнце не способно прогревать землю и наступает зима а если повышается уровень углекислого газа эффект парниковый то опять же кто сказал что внутри под слоем углекислого газа...не станет температура ниже от норматива в разы...
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Чим вища температура повітря тим більше водяної пари може в ньому міститися. Про відносну вологість щось чули? При 30% відносна вологість, скажімо 50% а при охолодженні того ж повітря до 20 буде уже 90. Волога залишається в повітрі і не випадає на землю. Дощі ж випадають там де холдніше, над океанами, зокрема.
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Додам. При 30 градусах у повітрі може знаходитися 30,5 грам води на м3, при 20 - 17,5 грам, а при 10 градусах всього 9,5 грам. Такми чином у 1,5 кілометровому нижньому шарі прогрітого повітряя при 30 градусах може знаходитисядо 45 літрів води над кожним м2 замної поверхні.
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Когда кому то плохо всегда кому то от этого хорошо.
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ООН - самая бессмысленная организация.Толку ,с нее,никакого.
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тема не подходящая для любителей обосрать альтернативную энергетику, ведь ветряки убийствены для птиц и червей, панели и зеленый тариф по 10грн за киловат задорого для скряг. Вообщем даёшь побольше атомных станций, ТЭС и ещё всякой разной херни!
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Якщо скряги отримують мізерну зарплатню, або пенсію, то таки дорого. Навіть дуже.
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Коли вже цей двигун внутрішнього згоряння піде десь на полиці музею.....
Парламент чекаю від вас законів, посилення відповідальності щодо забруднення навколишнього середовища, в тому числі і вивіз сміття поза встановлених для цього місць, заборона поліетиленових пакетів, заборона на полювання, посилення відповідальності за незаконний видобуток надр, лісу, посилення відповідальності щодо місцевих ділків які "чистять" лісопосадки лишаючи після себе непрохідну стіну з хмизу.
В на кожному сміттєзвалищі за рахунок районного та місцевого бюджету створити (заводи/бази/пункти) по сортуванню та утилізації сміття!
Засрались далі нікуди, пакетики скрізь, ви труєте землю яка вам дала життя та вашим дітям!
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І дозволити за 200 баксів розмитнювати євробляхи як в Румунії. Там - красота, плюнь у звалище старих авто влучиш.
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Я лучше буду ездить на 20 летнем мерсе,чем на сраной вазавской балалайке
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Поздно..Все начнется с кислотных дождей и глобального голода.Плодородных земель все менше,а кислоты в почве все больше..
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Огоооо, через сколько вы всполошились!!!!! Наверное врожденная медлительность....
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