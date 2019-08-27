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Все про:G7 (308) Россия (73701) Трюдо Джастин (110)

 Нельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо

Канада донесла до своих партнеров по G7 позицию о несвоевременности возвращения России в состав G7.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран G7 в Биаррице рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы дали четко понять, что Канада не поддерживает возврат России в G7", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что России "еще предстоит изменить свое поведение, которое привело к ее изгнанию в 2014 г., поэтому нельзя возвращать РФ в G7".

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"Российская агрессия и незаконная аннексия Крыма являются абсолютно неприемлемыми. Канада всегда будет защищать суверенитет Украины", - подчеркнул глава правительства Канады.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3144759
 
 
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Пізно спохватився, Трюдо. Порохоботи її вже туди повернули
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А не зелеботи випадково? Чи всі найближчі п'ять років тобі у всьому буде винний Порошенко?
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А Трампу не терпиться сісти за стіл зі своїм лідером.
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Сразу видно, что не бегал по девкам в московии))
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