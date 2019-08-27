 В случае "жесткого" Brexit Лондон все равно должен заплатить 39 миллиардов фунтов стерлингов, - Еврокомиссия

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Великобритания должна выплатить Европейскому союзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения, подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник, 26 августа, информирует агентство dpa.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - цитирует Андрееву агентство.

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В свою очередь, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острое заявление: "Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Лондон не должен будет платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 43 миллиарда евро), если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без соглашения.

Напомним, согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

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