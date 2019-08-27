 Гранатомет с зарядом обнаружили возле входа в отель в центре Львова, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение про предмет, похожий на гранатомет, у входа в вестибюль отеля поступило около 02:40.

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"При осмотре указанного места происшествия сотрудниками полиции изъят продолговатый цилиндрический предмет внешне похожий на "РПГ-22 "Нетто" с боевым зарядом внутри", - говорится в сообщении.

Во время экспертного исследования гранатомета было подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.

По данному факту внесены сведения в реестр и начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того поскольку действия неустановленного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, такие действия дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Решается вопрос о передаче уголовного дела в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

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Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.