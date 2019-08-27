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Все про:Крым (21776) Россия (73701) учения (2154)

 До 8,2 тысячи военных, более 2,5 тысяч единиц военной техники, - масштабные учения РФ проходят в оккупированном Крыму

Войска Южного военного округа Российской Федерации 26 августа начали двусторонние командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны России, учения проходят на 12 полигонах Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также в оккупированном Крыму.

"В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

Источник: https://censor.net.ua/n3144754
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
60 вертолётов внушает. У ВСУ в учениях 2-3 максимум.
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Если сунутся в Украину пункты приема металлолома будут загруженны😁
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Согласен. Только вот незадача - они уже сунулись. И ни одного вертолёта не потеряли.
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Не було кому віддати команду знищити, тепер команду дадуть!
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Возможно. Но как назло именно теперь никто и не суётся.
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Уже дають. Дотримуватися перемир'я. Подобається команда?
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Україна ще в 2014 році мала закрити повітряний простір над Кримом і морський простір навколо Криму і знищувати безпілотниками всі кораблі та судна які заходять в заборонений морський район а також всі літаки та гелікоптери в небі над Кримом! Але влада зрадника порошенка не змогла реалізувати цей план, тепер черга за Зеленським!
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Ждал я, что-то этакое! Ударное! Дождался... Благодарю, Игорь. У тебя всегда был Самый Изысканный Бред вот тут. Удачи!
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Коли кацапня полізла до Криму то Порошенко ще не був президентом, а виконувач обов'язків Турчинов з приставкою в.о такого права не мав. Знав ***** в який проміжок часу це треба робити, та ще й 90% особового складу правоохоронців перейшли на сторону *****. Все було підготовлено для новоотсосії за час правління шапкокрада. Вищі посадовці силових структур були завербовані починаючи з 2010 року. Це керівники СБУ та МВС. Чи ти не знав про це?
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так это русне напользу. обязательно пара какох нибудь летательных аппаратов удмуртии обязательно рухнет, конечно вместе с зелеными зайцами *****.
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Щас кацапские дебилы опять у себя что то по пьяне взорвут
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Правильно сделали. Предателям собачья смерть, а не обмены с ОБСЕ. Это нужно объяснять с детства.
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А толку? При СССР проводили самые масштабные учения в советской истории Запад-81. Но через 10 лет СССР всё равно развалился.
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Бідолашні кацапен зольдатен. Мабуть пити хочуть, а злі укри не дають дніпровську водичку.
Нічо "нехай слоники побігають" (С)
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